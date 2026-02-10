República Dominicana, Estados Unidos y Japón son los más adinerados del Clásico Mundial de Beisbol

Las selecciones de República Dominicana, Estados Unidos y Japón han llamado poderosamente la atención al rebasar la barrera de los 100 millones de dólares en salarios combinados, esto en torno a la celebración del Clásico Mundial de Beisbol.

República Dominicana se perfila como la gran favorita con una nómina que supera los 300 millones de dólares, la más alta del torneo. El roster dominicano presume estrellas del calibre de Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado y Fernando Tatis Jr., una constelación de talento que intimida a cualquier rival.

Los caribeños ya saben lo que es conquistar el Clásico de manera perfecta, como en 2013, cuando se coronaron de forma invicta, y ahora buscan repetir aquella histórica hazaña.

Estados Unidos tampoco se queda atrás y presentará una nómina que oscila entre 280 y 295 millones de dólares. Todo apunta a que figuras como Aaron Judge y Bryce Harper encabezarán una alineación explosiva, diseñada para dominar desde el cajón de bateo. El equipo estadounidense llega con la misión clara de reafirmar su condición de potencia y recuperar la supremacía internacional.

En el caso de Japón, la escuadra nipona contará con una nómina estimada entre 110 y 130 millones de dólares, con el firme objetivo de conquistar su cuarto título del Clásico Mundial.

Liderados por la superestrella Shohei Ohtani y respaldados por talento de élite como Yoshinobu Yamamoto, los japoneses volverán a apostar por su disciplina, pitcheo y ejecución impecable. No es casualidad que hayan ganado tres de las seis ediciones disputadas, incluida la de 2023.