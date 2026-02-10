República Dominicana, Estados Unidos y Japón son los más adinerados del Clásico Mundial de Beisbol
Súper estrellas se reunirán para el evento, destacando estas tres novenas del resto por ser las que tienen las nóminas más altas
Las selecciones de República Dominicana, Estados Unidos y Japón han llamado poderosamente la atención al rebasar la barrera de los 100 millones de dólares en salarios combinados, esto en torno a la celebración del Clásico Mundial de Beisbol.
República Dominicana se perfila como la gran favorita con una nómina que supera los 300 millones de dólares, la más alta del torneo. El roster dominicano presume estrellas del calibre de Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado y Fernando Tatis Jr., una constelación de talento que intimida a cualquier rival.
Los caribeños ya saben lo que es conquistar el Clásico de manera perfecta, como en 2013, cuando se coronaron de forma invicta, y ahora buscan repetir aquella histórica hazaña.
Estados Unidos tampoco se queda atrás y presentará una nómina que oscila entre 280 y 295 millones de dólares. Todo apunta a que figuras como Aaron Judge y Bryce Harper encabezarán una alineación explosiva, diseñada para dominar desde el cajón de bateo. El equipo estadounidense llega con la misión clara de reafirmar su condición de potencia y recuperar la supremacía internacional.
En el caso de Japón, la escuadra nipona contará con una nómina estimada entre 110 y 130 millones de dólares, con el firme objetivo de conquistar su cuarto título del Clásico Mundial.
Liderados por la superestrella Shohei Ohtani y respaldados por talento de élite como Yoshinobu Yamamoto, los japoneses volverán a apostar por su disciplina, pitcheo y ejecución impecable. No es casualidad que hayan ganado tres de las seis ediciones disputadas, incluida la de 2023.
Las nóminas oficiales, reveladas a inicios de febrero, elevaron aún más la expectativa entre los aficionados. Cada selección ha reunido a lo mejor de su talento disponible, lo que garantiza una competencia feroz desde la fase de grupos. Con tantos millones de dólares concentrados en el diamante, cada turno al bat y cada lanzamiento pueden marcar la diferencia.
El Clásico Mundial de Beisbol 2026 no solo representa una fiesta global del deporte, sino también una vitrina donde las grandes estrellas confirman su jerarquía en el escenario internacional. Con las nóminas más caras en la historia del torneo, todo apunta a que esta edición quedará grabada en la memoria de los fanáticos.
Y A TODO ESTO ¿EN QUÉ SITUACIÓN SE ENCUENTRA MÉXICO?
La selección mexicana no figura entre las nóminas más elevadas del torneo, ya que su salario combinado se mantiene muy por debajo de los 100 millones de dólares.
Sin embargo, México ha demostrado que el éxito no depende únicamente del dinero: en 2023 alcanzó las semifinales, apoyado en una mezcla de peloteros de Grandes Ligas y talento sólido de ligas profesionales.
Para 2026, el reto del Tricolor será volver a competir de tú a tú con las potencias, confirmando que, aunque su nómina no esté entre las más caras, su nivel deportivo puede estar a la altura de los gigantes.