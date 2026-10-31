Investigan a Guardia Estatal por muerte de niña en Tamaulipas

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    Investigan a Guardia Estatal por muerte de niña en Tamaulipas
    El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, lamentó las muertes de seis civiles ajenos a los enfrentamientos. ESPECIAL

Durante enfrentamientos con la delincuencia organizada, una bala perdida habría matado a una niña en el municipio de Matamoros

Las autoridades ministeriales de Tamaulipas investigan la presunta participación de elementos de la Guardia Estatal en los hechos en los que una niña murió por una bala perdida durante los enfrentamientos contra la delincuencia organizada registrados el jueves en Matamoros, informó el Gobernador Américo Villarreal Anaya.

En un comunicado difundido este sábado al mediodía en su cuenta de Facebook, el Mandatario lamentó la muerte de seis civiles ajenos a los disturbios y bloqueos provocados por el crimen organizado en al menos siete municipios de Tamaulipas, tras la detención de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez.

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”Se investiga la presunta procedencia del disparo desde un helicóptero de la Guardia Estatal que participaba en la atención de estos acontecimientos”, señaló Villarreal.

El Gobernador afirmó que la muerte de una niña duele profundamente y exigió esclarecer lo ocurrido.

”Las investigaciones deberán determinar las circunstancias y las responsabilidades que correspondan. Mi compromiso es con la verdad, con la justicia y con las familias afectadas. Se actuará con apego a la ley, sin encubrir a nadie”, puntualizó.

Villarreal indicó que giró instrucciones a las dependencias estatales para brindar atención y acompañamiento a las personas lesionadas y a los familiares de quienes perdieron la vida.

Sobre las afectaciones viales derivadas de los disturbios, informó que los vehículos utilizados para bloquear las calles fueron retirados, aunque algunas maniobras requirieron más tiempo debido a que había tractocamiones y unidades de carga incendiadas.

”Los vehículos utilizados para bloquear las vialidades han sido retirados. Algunas vías pudieron liberarse de inmediato; otras requirieron trabajos más prolongados por tratarse de tractocamiones y unidades de carga incendiadas”, explicó.

El Gobernador aseguró que, hasta el mediodía de este sábado, todas las vías se encontraban transitables.

”Las fuerzas federales y estatales mantienen su despliegue en la región, reforzado con 450 elementos y dos helicópteros del Ejército. Continuamos trabajando en coordinación para proteger a la población y restablecer la tranquilidad”, apuntó.

Asimismo, pidió a la ciudadanía mantener la calma y evitar la difusión de rumores o información falsa que pueda generar miedo y confusión.

”Antes de compartir cualquier información, verifiquen su origen y consulten los canales oficiales del Gobierno de Tamaulipas y de la Secretaría de Seguridad Pública, donde mantendremos información actualizada”, dijo.

”Informarnos con responsabilidad también es una forma de cuidarnos entre todos. A las familias de Matamoros y de los demás municipios afectados les reitero: cuentan con su Gobernador. Nuestra responsabilidad es protegerlas, atenderlas”, agregó.

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