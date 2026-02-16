Investigan ausencia voluntaria de tres adolescentes internados en centro de rehabilitación en Hermosillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Los adolescentes salieron por sus propios medios de una clínica ubicada en colonia Modelo; autoridades mantienen operativos de localización activos.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora mantiene activa la investigación para localizar a tres adolescentes que se ausentaron voluntariamente de un centro de rehabilitación en Hermosillo, donde se encontraban internados por problemas de adicción y atención psicológica.
De acuerdo con la autoridad ministerial, el caso se investiga como una probable ausencia voluntaria de personas menores de edad, sin que hasta el momento existan indicios de la comisión de algún delito. No obstante, las diligencias continúan abiertas hasta lograr su localización.
TE PUEDE INTERESAR: Chihuahua realiza búsqueda y difunde pesquisas por desaparecidos de Michoacán y Veracruz
MENORES DE EDAD HUYERON DE CENTRO DE REHABILITACIÓN EN LA COLONIA MODELO, EN HERMOSILLO
Según las carpetas de investigación, Raúl Leonardo, de 16 años, y Daniel Omar, de 15, se encontraban internados desde noviembre en una clínica ubicada en la colonia Modelo, bajo un esquema de tratamiento y supervisión.
El 7 de febrero de 2026, el director del centro notificó a las autoridades que ambos adolescentes abandonaron voluntariamente las instalaciones acompañados de un tercer joven, identificado como Jesús Ángel.
Las videograbaciones del inmueble, que ya fueron aseguradas por la autoridad ministerial, muestran el momento en que los tres adolescentes salen del lugar por sus propios medios.
DILIGENCIA INCLUYEN ENTREVISTAS Y ANÁLISIS DE MATERIAL VIDEOGRÁFICO
Como parte de los actos de investigación, personal ministerial ha realizado diversas acciones para establecer el paradero de los jóvenes.
Entre las diligencias efectuadas se encuentran la realización de entrevistas con personal del centro de rehabilitación, contacto con familiares de los adolescentes, solicitud de datos de contacto y registros complementarios, revisión y análisis del material videográfico asegurado y coordinación operativa para su localización.
Las autoridades informaron que estas acciones continúan en curso como parte de la investigación.
UNO DE LOS JÓVENES DESAPARECIDOS REALIZÓ UNA LLAMADA TELEFÓNICA ANTES DE DESAPARECER
En el caso de Daniel Omar, la fiscalía informó que el 9 de febrero realizó una llamada telefónica breve a su madre, en la que manifestó encontrarse bien. Sin embargo, desde ese momento no se ha confirmado su ubicación física.
TE PUEDE INTERESAR: Sinaloa acumula 2 mil 915 desaparecidos
INVESTIGACIÓN CONTINÚA ABIERTA
La fiscalía estatal reiteró que, hasta ahora, la ausencia de los adolescentes se considera voluntaria y no existen elementos que indiquen que hayan sido víctimas de un delito. A pesar de ello, la investigación permanece activa con el objetivo de localizarlos y garantizar su bienestar.
La institución también reiteró su compromiso con la protección integral de niñas, niños y adolescentes, e hizo un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su pronta localización.