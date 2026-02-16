$!Investigan ausencia voluntaria de tres adolescentes internados en centro de rehabilitación en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora mantiene activa la investigación para localizar a tres adolescentes que se ausentaron voluntariamente de un centro de rehabilitación en Hermosillo, donde se encontraban internados por problemas de adicción y atención psicológica.

De acuerdo con la autoridad ministerial, el caso se investiga como una probable ausencia voluntaria de personas menores de edad, sin que hasta el momento existan indicios de la comisión de algún delito. No obstante, las diligencias continúan abiertas hasta lograr su localización.

TE PUEDE INTERESAR: Chihuahua realiza búsqueda y difunde pesquisas por desaparecidos de Michoacán y Veracruz

MENORES DE EDAD HUYERON DE CENTRO DE REHABILITACIÓN EN LA COLONIA MODELO, EN HERMOSILLO

Según las carpetas de investigación, Raúl Leonardo, de 16 años, y Daniel Omar, de 15, se encontraban internados desde noviembre en una clínica ubicada en la colonia Modelo, bajo un esquema de tratamiento y supervisión.

El 7 de febrero de 2026, el director del centro notificó a las autoridades que ambos adolescentes abandonaron voluntariamente las instalaciones acompañados de un tercer joven, identificado como Jesús Ángel.

Las videograbaciones del inmueble, que ya fueron aseguradas por la autoridad ministerial, muestran el momento en que los tres adolescentes salen del lugar por sus propios medios.