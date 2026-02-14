Sinaloa acumula 2 mil 915 desaparecidos

La cifra de personas desaparecidas desde que inició la confrontación de los dos principales grupos del Cártel de Sinaloa desde finales de 2024 suma 2 mil 915 casos, de acuerdo con cifras oficiales, además del dolor de la ausencia que dejaron en sus familias.

Una galería de más de 200 rostros con datos y fechas de desapariciones están en una de las jardineras cercanas al atrio de la Catedral, en el centro de Culiacán, para tratar de visibilizar la tragedia, el dolor y sufrimiento de cientos de familias.

Las desapariciones forzadas en Sinaloa se convirtieron en una crisis de seguridad ante el alto número de víctimas, sobre todo jóvenes y algunas activistas de búsqueda de personas, como es el caso de María de los Ángeles Valenzuela, en Mazatlán, aseguró el ombudsman estatal, Oscar Loza Ochoa.

”La detonación de la violencia desde hace 17 meses profundizó aún más los casos de desapariciones en Sinaloa; es la percepción que tiene del ambiente”, afirmó.

Para el fundador del Laboratorio de Estudios Psicológicos de la Violencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Isaac Tomas Guevara Martínez, “la intención de este delito es dejar huella de la crueldad de que son capaces los grupos delictivos y sembrar dudas sobre el destino de las víctimas”.

“Las desapariciones forzadas no es un tema nuevo en esta entidad, ya se padeció de esto en el pasado, durante los movimientos estudiantiles y los brotes de guerrilleros, pero ahora con la guerra declarada entre antiguos aliados este delito se acentuó sobre todo en la capital del estado y en Mazatlán”, explicó el especialista.

Guevara Martínez detalló que “la privación ilegal de la libertad de una persona se entiende como un primer mensaje del grupo rival para demostrar su fuerza y superioridad y luego se da la desaparición, que conlleva la intención de imprimir dolor y temor a sus rivales o a las familias, ya que no pueden cumplir con los rituales religioso de darles sepulturas”.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, entre 2024 y 2025, el número de desapariciones se elevó a 2 mil 915 casos, en los que las ciudades de Culiacán y Mazatlán concentran el 71 por ciento de los casos.

La fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, afirmó que en estos dos años del total de denuncias formales de desapariciones se han localizado con vida mil 242 personas y 233 sin vida.

”A partir de los acontecimientos de violencia que surgieron en el estado, en los casos donde las familias aportan datos o elementos que hagan presumir su posible paradero, se cuenta con respaldo del Ejército y se efectúan operativos de rescate, en los que en diversos casos los resultados han sido positivos”, indicó la funcionaria.

Mazatlán, daño colateral

Con el desarrollo inmobiliario y turístico en Mazatlán la violencia recrudeció con ataques con artefactos explosivos artesanales, a patrullas de la Policía y negocios además del incremento de las desapariciones de jóvenes, hombres de negocios y turistas.

El puerto es considerado como el mayor atractivo turístico del estado, pero se ha convertido en un foco de violencia, donde se han reportado 409 personas desaparecidas en 2024 y el número se elevó en 2025 a 597 casos.

El caso más reciente se presentó el pasado 3 de febrero, cuando seis turistas, entre ellos una mujer y una menor de edad, originarios del Estado de México, disfrutaban en la zona de Sábalos-Cerritos, en el puerto, para lo cual rentaron dos unidades Raizer, cuando personas armas los levantaron y dejaron abandonadas las unidades.

Un operativo desplegado por el Ejército y la Guardia Nacional permitió localizar a la mujer de nombre Monserrat “N” y a su hija de 9 años, sobre su esposo y sus tres cuñados, se desconoce su paradero.