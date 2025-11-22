Investigan extorsión telefónica a dos medios de comunicación, en Nuevo León

México
/ 22 noviembre 2025
    Investigan extorsión telefónica a dos medios de comunicación, en Nuevo León
    La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) confirmó una presunta extorsión telefónica a dos medios de comunicación, este sábado. FOTO: ESPECIAL

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León estableció que ambas investigaciones están en proceso

Monterrey, Nuevo León.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) confirmó una presunta extorsión telefónica a dos medios de comunicación, este sábado.

De acuerdo con información de la propia FGJNL, el guardia de seguridad del turno vespertino de una empresa recibió la llamada, sobre la presunta llegada de un paquete.

En la llamada le dijeron que necesitaba realizar un pago, por lo que le dieron indicaciones para que buscara efectivo en las oficinas y posteriormente acudió a realizar un depósito en un cajero.

El monto de la transacción no fue revelado por las autoridades.

El segundo medio de comunicación que recibió una llamada de extorsión telefónica. En este caso tampoco se compartió el monto, pero la Fiscalía estableció que, en cuanto se recibió el reporte, se trasladaron detectives al lugar para iniciar la indagatoria correspondiente.

La FGJNL estableció que ambas investigaciones están en proceso.

Temas


Extorsiones
Medios De Comunicación

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

