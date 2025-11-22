Investigan extorsión telefónica a dos medios de comunicación, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) confirmó una presunta extorsión telefónica a dos medios de comunicación, este sábado.

De acuerdo con información de la propia FGJNL, el guardia de seguridad del turno vespertino de una empresa recibió la llamada, sobre la presunta llegada de un paquete.

TE PUEDE INTERESAR: Senado va por castigos históricos: hasta 41 años de cárcel por extorsión en México

En la llamada le dijeron que necesitaba realizar un pago, por lo que le dieron indicaciones para que buscara efectivo en las oficinas y posteriormente acudió a realizar un depósito en un cajero.

El monto de la transacción no fue revelado por las autoridades.

El segundo medio de comunicación que recibió una llamada de extorsión telefónica. En este caso tampoco se compartió el monto, pero la Fiscalía estableció que, en cuanto se recibió el reporte, se trasladaron detectives al lugar para iniciar la indagatoria correspondiente.

TE PUEDE INTERESAR: Michoacán reporta 180 detenciones por extorsión en los últimos cuatro meses

La FGJNL estableció que ambas investigaciones están en proceso.