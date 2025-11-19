Senado va por castigos históricos: hasta 41 años de cárcel por extorsión en México

/ 19 noviembre 2025
    Senado va por castigos históricos: hasta 41 años de cárcel por extorsión en México
    La sesión vespertina avanzó con dispensa de trámites y se prevé que el dictamen sea aprobado por unanimidad. /FOTO: ESPECIAL

El dictamen contempla penas homologadas en todo el país, la persecución de oficio del delito y sanciones más severas para funcionarios cómplices y extorsiones desde prisión

CDMX.- El Senado de la República inició este miércoles el debate del dictamen para expedir la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la cual propone penas de hasta 41.2 años de prisión para quienes cometan este delito. La sesión vespertina avanzó con dispensa de trámites y se prevé que el dictamen sea aprobado por unanimidad.

Las y los legisladores indicaron que, debido a alrededor de 15 modificaciones, la minuta será devuelta a la Cámara de Diputados, donde se anticipa que se allanarán a los cambios. La propuesta busca establecer por primera vez penas homologadas en todo el país y convertir la extorsión en un delito perseguido de oficio.

El dictamen contempla una pena base que va de 15 a 25 años de cárcel. Sin embargo, las sanciones aumentan cuando el delito se acompaña de violencia, uso de armas o cuando los responsables se hacen pasar por policías, entre otras agravantes. En estos casos, la pena puede incrementarse entre 3 y 17 años adicionales, alcanzando hasta 41.6 años de prisión.

Asimismo, se clasifica como modalidad agravada la participación en esquemas conocidos como “montachoques”. El proyecto también endurece las sanciones para autoridades que incurran en complicidades o encubrimiento de estos delitos.

De acuerdo con el dictamen, las autoridades que conozcan casos de extorsión y no los denuncien podrían recibir hasta 20 años de prisión. Por otra parte, los funcionarios que permitan extorsiones desde centros penitenciarios enfrentarían penas de hasta 30 años, mientras que quienes ingresen celulares u otros dispositivos podrán recibir hasta 12 años de cárcel.

El documento también prevé la destitución e inhabilitación de los servidores públicos que participen en estos actos, reforzando las medidas para evitar la continuidad de redes de extorsión desde las instituciones del Estado.

El Senado continuará con el debate antes de la votación en lo general y lo particular, con lo que avanzará una de las reformas consideradas prioritarias en la agenda de seguridad del Poder Legislativo. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

