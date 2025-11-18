Michoacán reporta 180 detenciones por extorsión en los últimos cuatro meses

    Michoacán reporta 180 detenciones por extorsión en los últimos cuatro meses
    informan que el plan de acción se orienta especialmente al sector productivo de la entidad. /FOTO: ESPECIAL

Según la Secretaría de Seguridad estatal, se iniciaron 103 carpetas de investigación desde julio de 2025 y se reforzó la estrategia con plataforma 089 para frenar el delito de extorsión

MORELIA, MICH.- En el estado de Michoacán se registraron 180 detenciones de presuntos extorsionadores entre julio de 2025 y la fecha actual, como parte de la estrategia que promueve el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que gracias a las denuncias anónimas recibidas a través de la línea 089 se lograron prevenir más de mil 300 llamadas relacionadas con extorsión.

Asimismo, se abrieron 103 carpetas de investigación por el delito de extorsión en el mismo periodo. Estos datos reflejan un esfuerzo acumulado de autoridades estatales y federales para combatir este delito de alto impacto.

La dependencia indicó que el nuevo esquema incluye la atención especializada de operadores de la línea 089, quienes brindan orientación en tiempo real a víctimas potenciales, y la creación de subsedes de la Unidad Antiextorsión en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

El plan de acción se orienta especialmente al sector productivo de la entidad, como la agricultura de cítricos y el cultivo de aguacate, donde históricamente se han documentado cobros de piso, amenazas y extorsiones.

Autoridades estatales afirmaron que la estrategia busca no únicamente capturar a los responsables, sino disuadir las llamadas de extorsión y quebrar las estructuras que operan en la sombra, a través de la colaboración ciudadana y tecnología de inteligencia.

El titular de la SSP solicitó a la población continuar utilizando la plataforma de denuncia 089 y participar activamente en la estrategia de seguridad, al tiempo que advirtió que los operativos para perseguir este delito continuarán incrementándose en toda la entidad. Con información de Milenio

