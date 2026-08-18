Investigan muerte de Karla Valeria en Puebla como feminicidio; detienen a Yeudiel

Karla Valeria Jiménez Sánchez, de 22 años, fue encontrada sin vida el 26 de julio de 2026 en un departamento de la junta auxiliar de San Aparicio, en el municipio de Puebla. De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), ese día Yeudiel ‘N’ se encontraba con la joven en el inmueble y ambos habrían sostenido una discusión. La historia que comenzó hace tres semanas con una llamada para saber por qué Karla Valeria no contestaba el teléfono en su actualización se ha dado a conocer la aprehensión de Yeudiel ‘N’, su esposo y señalado como probable responsable. Yeudiel permaneció en libertad desde el domingo 26 de julio, día que murió Karla Valeria y sostuvo que se trataba de un suicidio. Sin embargo, el caso dio un giro luego de que las autoridades poblanas determinaran que la muerte de la mujer de 22 años no correspondía con la versión que inicialmente habría sido planteada.

La discusión, según los actos de investigación, habría escalado hasta convertirse en una agresión física. El ahora detenido presuntamente provocó lesiones a Karla Valeria que posteriormente derivaron en su muerte y posteriormente se habría intentado simular que fue un suicidio. Antes de que la FGE diera a conocer la detención, Yeudiel ‘N’ había sostenido una versión distinta sobre lo ocurrido. Según su relato, alrededor del mediodía recibió un mensaje del primo de Karla Valeria. La familia necesitaba saber por qué ella no contestaba y le pidieron transmitirle un recado relacionado con la compra de unos postres que venderían esa noche. Al llegar al departamento, afirmó que encontró a su esposa suspendida: “justo cuando la vi corrí a abrazarla y me percaté que estaba muy fría”, relató. El esposo aseguró que llamó al hermano de Karla Valeria para contarle lo ocurrido y pedir una ambulancia. También afirmó que los familiares de la joven llegaron minutos después y lo golpearon. Además, sostuvo que los familiares manipularon el cuerpo antes de que llegaran los servicios de emergencia y que incluso buscaron objetos de valor dentro del domicilio.

Sin embargo, la investigación de la FGE tomó otra dirección. Por otro lado, la madre de la joven, Carolina Sánchez, declaró públicamente que Karla Valeria habría sido víctima de violencia física y psicológica durante su relación; relatando episodios en los que habría pedido ayuda. Carolina también recordó que su hija llamó a sus familiares y les dijo que estaba encerrada en un baño después de una pelea a lo que us familiares acudieron al domicilio y, tras solicitar apoyo a las autoridades, pudieron ingresar. Tras el episodio, la víctima regresó temporalmente con su familia, aunque posteriormente decidió volver con su pareja. El padre de Karla también aseguró públicamente que Yeudiel lo habría amenazado y que esa situación habría contribuido a que la joven dejara de contarle a su familia lo que ocurría en su relación.

INVESTIGA PRESUNTO FEMINICIDIO Las diligencias ministeriales y periciales permitieron establecer, de acuerdo con la Fiscalía de Puebla, que Yeudiel ‘N’ habría permanecido en el inmueble después de la agresión. Una de las principales líneas de investigación apunta a que presuntamente intentó modificar la escena para hacer parecer que Karla Valeria se había quitado la vida. La FGE continuó con las investigaciones bajo perspectiva de género hasta obtener una orden judicial para detenerlo. Tras su aprehensión, Yeudiel ‘N’ será puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere. Será durante el proceso judicial cuando se determine su situación jurídica. Mientras tanto, la familia de Karla Valeria mantiene una pregunta central: ¿qué ocurrió realmente dentro de aquel departamento de San Aparicio el día que la joven de 22 años perdió la vida? La investigación busca esclarecer el móvil y determinar las responsabilidades correspondientes. El hijo de ambos, un niño de cuatro años, permanece bajo el resguardo del Sistema Estatal DIF (SEDIF) mientras continúan las investigaciones por la muerte de su madre. La familia de Karla Valeria mantuvo durante semanas las protestas frente a la Fiscalía de Puebla para exigir avances en la investigación y la detención de Yeudiel; así como solicitar que se investigara a los padres del detenido por una posible omisión o encubrimiento de las presuntas agresiones que, según la familia, habría sufrido Karla.

¿QUÉ ES LA LEY MONZÓN? La abogada y activista Cecilia Monzón fue asesinada en 2022 por su expareja, el exfuncionario priista Javier López Zavala, en San Pedro Cholula, Puebla. El crimen fue cometido por dos sicarios a bordo de una motocicleta, le dispararon cuando viajaba en su camioneta. Sin embargo, el feminicida intentó obtener la ustodia de sus hijos menores de edad, tras el crimen, pero fue sentenciado a 60 años de prisión, luego que la Fiscalía de Puebla demostró llamadas entre los culpables para planear el crimen, como represalia por las demandas de pensión alimentaria y violencia familiar que Monzón había interpuesto contra López Zavala. El feminicidio de Cecilia conmocionó al país al exponer, una vez más, la desprotección de las mujeres que denuncian violencia de género en México, incluso cuando se trata de figuras públicas y con trayectoria profesional, como en la política. Retira la patria potestad a los padres que cometan feminicidio o tentativa de feminicidio contra la madre de sus hijos. Esto con el objetivo de evitar que las infancias queden bajo la tutela de quien asesinó a su madre. También contempla la creación de un fondo de apoyo económico para cubrir los gastos de manutención y educación de los hijos, brindando así asistencia a las familias que han sufrido este tipo de tragedia. Puebla, donde ocurrió el feminicidio, fue el primer estado en aprobar la Ley Monzón, seguido de Sinaloa, Ciudad de México, Querétaro, Oaxaca, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Estado de México y Veracruz, entre otros más.

¿QUÉ ES LA LEY MONSE? Montserrat Bendimes perdió la vida en un hospital de Veracruz en abril de 2021, luego de haber sido brutalmente golpeada; desde el primer momento el sospechoso fue su novio Marlon Botas, pero él escapó con ayuda de su familia. La joven de 20 años se encontraba en compañía de su pareja cuando fue agredida y los padres de su feminicida fueron quienes la llevaron al hospital, la dejaron ahí, mientras que Jorge ‘N’ y Diana ‘N’ dieron distintas versiones sobre lo ocurrido, ambos fueron procesados por omisión de auxilio. El caso volvió a causar indignación cuando en julio de 2023, la Fiscalía de Veracruz informó que un juez de control les concedió la suspensión condicional del proceso, permitiendo que quedaran en libertad con algunas condiciones; por su parte, Marlon se entregó en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Xalapa en junio de 2022, tras haber estado prófugo durante un año dos meses. Busca el acceso a la justicia y el debido proceso en caso de encubrimiento y ayuda para evadir la justicia a probables responsables (protección, traslado, ocultamiento, apoyo en fuga), esto tras el caso de Monserrat Bendimes en 2021. Elimina la excusa absolutora para familiares o amigos que encubren a los responsables de feminicidio por lazos de amor o afinidad. Entre las sanciones, se estipulan penas de prisión a quien encubra o facilita la evasión de responsabilidades con agravantes, según el vínculo o la participación de los imputados. A cuatro años del feminicidio, Veracruz por fin aprobó la Ley Monse, anteriormente se había aprobado en Ciudad de México, Oaxaca, y Morelos.

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