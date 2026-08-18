Feminicidios en México: cada día asesinan a nueve mujeres, con una impunidad del 90%; denuncia Esquivel Mossa

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    Feminicidios en México: cada día asesinan a nueve mujeres, con una impunidad del 90%; denuncia Esquivel Mossa
    Yasmín Esquivel recordó que apenas en 2007 se tipificó el delito de feminicidio en la legislación penal del estado de Guerrero. Cuartoscuro

La Ministra exhortó al Congreso a concretar una legislación general que obligue a investigar con perspectiva de género y que incluya reparación del daño

CDMX.- Al advertir que de 2015 a la fecha más de 37 mil mujeres han sido víctimas de muertes violentas en México, 90 por ciento de las cuales siguen impunes, Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), exhortó al Congreso de la Unión a concretar una legislación general que obligue a investigar con perspectiva de género y que incluya la reparación del daño.

En la inauguración de las Mesas de Diálogo para el Análisis y Propuestas de la Ley General para Prevenir Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, organizadas por el Senado, la ministra Esquivel condenó que cada día nueve mujeres mueran por feminicidio o por homicidio doloso.

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Destacó que la iniciativa presidencial responde a un compromiso ético, moral y social, y al mandato constitucional de proteger los derechos humanos, “de abatir el delito de feminicidio, de abatir esa impunidad que erosiona el tejido social, deja atrás a las víctimas indirectas, a quienes es necesario voltear a mirar, a esos niños, voltearlos a mirar”.

Reconoció que han librado múltiples batallas las legisladoras, legisladores, servidoras y servidores públicos, feministas, activistas, “tantas víctimas, para lograr que se tipificara la muerte como feminicidio, para reconocer que la muerte violenta de una mujer no es un homicidio, es una muerte que se requiere una investigación con perspectiva de género”.

NO SE HA PODIDO CONCRETAR UNA LEGISLACIÓN CREÍBLE, DENUNCIA ESQUIVEL

Yasmín Esquivel recordó que apenas en 2007 se tipificó el delito de feminicidio en la legislación penal del estado de Guerrero, iniciando el proceso legislativo que duró 10 años para que las entidades de la República pudieran visibilizar este delito.

“Desde entonces, ¿cuántas reformas legales se han dado en materia de violencia feminicida? ¿Cuántos protocolos se han elaborado?, ¿cuántas sentencias se han emitido, sancionando a victimarios y cuántos han quedado impunes?”, cuestionó.

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“Y hoy estamos aquí para dar un gran paso, un paso definitorio, senadoras y senadores, que supere los obstáculos que hasta ahora no han permitido culminar en una legislación creíble, un marco general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio. (...) Hoy celebro que estemos aquí para fortalecer esta propuesta, llevarla a un buen puerto con la decisión de la voluntad de que no sea letra muerta, que ponga fin a la impunidad, que atienda a la reparación integral del daño de las víctimas”, recalcó.

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