Imputan a cuatro personas por intento de homicidio en Mérida, Yucatán

MÉRIDA, YUC.- Acusados de haber baleado a un hombre el pasado fin de semana en Montes de Amé, Rubén Ernesto T.M., Rubén Ernesto CH.C., Rubí de los Angeles M.E. y Claudia Cristina C.M. fueron imputados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa cometido en pandilla, por lo que permanecerán bajo prisión preventiva justificada. Tras la aprehensión a cargo de elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la SSP y la Fiscalía General del Estado (FGE) en labor coordinada, los cuatro acusados fueron puestos a disposición del Juzgado Segundo de Control donde se llevó a cabo la audiencia y en la cual se les informó del delito en su contra.

Durante la sesión de este día, los fiscales de litigación imputaron el delito para luego argumentar la vinculación a proceso de los encausados, quienes se acogieron a la duplicidad del término constitucional, por lo que será el próximo viernes 9 de octubre cuando se defina su condición jurídica. SOLICITA FISCALÍA PRISIÓN PREVENTIVA De los hechos, reunidos en la causa penal 17/2026, se estableció que el pasado dos de octubre, autoridades de seguridad recibieron el reporte de una persona lesionada con arma de fuego en calles de la mencionada colonia, por lo que se inició un operativo que derivó en la detención de dos hombres y dos mujeres, así como el aseguramiento de un vehículo y una motocicleta relacionados con los hechos.

Antes de dar por concluida la audiencia inicial, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la cual fue concedida por la autoridad judicial, por lo que los cuatro imputados permanecerán privados de su libertad durante todo el tiempo que dure el proceso.