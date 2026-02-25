IP estima pérdidas de hasta 20 mil mdp en comercios tras operativo contra ‘El Mencho’

Los daños y pérdidas para los comercios de más de 20 estados del país que registraron bloqueos y hechos de violencia el domingo y lunes tras la caída de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, podrían alcanzar 2 mil millones de pesos, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre.

Sin embargo, mencionó que se trata de una primera estimación.”De manera preliminar, se estima que las afectaciones recientes podrían ubicarse entre mil 500 y 2 mil millones de pesos, con impacto en cerca de un millón de negocios donde laboran aproximadamente 4.8 millones de personas, considerando el domingo y medio día del lunes”, mencionó.

Sin embargo, agregó que “aún no hay mediciones definitivas, por lo que la prioridad es avanzar con información verificable y seguimiento en territorio”.

Comentó que este martes el comercio organizado ya estaba “restableciendo actividades; el impacto fue en 24 estados donde presuntamente operaba el grupo delincuencial”.

De la Torre explicó que “lo relevante es la señal institucional: el sector comercio, servicios y turismo respalda las acciones del gobierno de México, encabezado por la Presidenta (...), y la coordinación de las Fuerzas Armadas y de seguridad pública, con el objetivo de recuperar condiciones para trabajar con tranquilidad”.

Al referirse al operativo contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dijo que existen análisis técnicos que indican que, si se debilitan las estructuras delictivas, “podría observarse a mediano plazo una reducción de entre 10% y 20% en delitos como la extorsión”.

De ser así, ello representaría un menor impacto para los negocios familiares por inversiones por inseguridad “del orden de hasta 18 mil 645 millones de pesos anuales [0.08% del PIB], como estimación de referencia”, explicó a EL UNIVERSAL.

Añadió que “la confederación reitera que el indicador clave será la disminución de la presión delictiva sobre las unidades económicas”.

“La dirección es clara: en el mediano plazo, esto debe traducirse en mayor certidumbre y en más negocios familiares, restaurantes, hoteles, transportistas y comercios operando (...) en todo el país”.

Por separado, en entrevista radiofónica, De la Torre dijo que se mantendrá el monitoreo de las diversas cámaras del país para dar información de primera mano.

Agregó que se espera que se restablezcan la tranquilidad y la paz. Si bien los operativos tienen un costo, los beneficios serán mayores, recalcó el presidente de la Concanaco Servytur.

En tanto, organizaciones empresariales de Jalisco aseguraron que ya operaban con normalidad este martes.

“Actualmente, las empresas del Estado se encuentran operando en su totalidad”, dijo la IP a través de un comunicado conjunto.