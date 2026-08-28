IPN no se la complica... regresa al examen de admisión presencial tras polémica de la UNAM ¿cuándo será?

El regreso a las aulas para presentar la evaluación quedó establecido en los criterios del proceso de admisión para el nivel superior, en la modalidad escolarizada, correspondiente al periodo 27-2 .

El Instituto Politécnico Nacional ( IPN ) volverá a aplicar de manera presencial su examen de admisión para nivel superior , luego de alrededor de cuatro años de utilizar una evaluación en línea. El cambio se concretará en septiembre de 2026 y ocurre poco después de la polémica que envolvió al proceso de ingreso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) .

De acuerdo con el calendario aprobado, los aspirantes de Ciudad de México y la zona metropolitana deberán presentar el examen de admisión de manera presencial el próximo 26 de septiembre de 2026 .

¿CUÁNDO SERÁ EL EXAMEN DE ADMISIÓN DEL IPN?

Los acuerdos fueron aprobados el 26 de agosto de 2026 durante la tercera sesión ordinaria virtual de la Comisión Especial para aprobar los criterios del proceso de admisión de alumnos del nivel superior. Posteriormente, fueron ratificados por el XLIV Consejo General Consultivo del IPN .

Antes de llegar a esa fecha, los estudiantes tendrán que completar el proceso de registro y obtener la ficha que les permitirá presentar la evaluación. Este trámite estará disponible del 31 de agosto al 4 de septiembre.

El calendario también contempla las siguientes etapas:

· Registro y expedición de ficha: del 31 de agosto al 4 de septiembre.

· Examen de admisión presencial: 26 de septiembre.

· Publicación de resultados: 24 de octubre.

· Revisión y digitalización de documentos: 27 y 28 de octubre.

· Inicio del periodo escolar: 25 de enero de 2027.

Con este calendario, los aspirantes tendrán varias semanas entre la aplicación del examen y la publicación de los resultados para conocer si obtuvieron un lugar en alguna de las opciones académicas disponibles.

IPN CAMBIA EL FORMATO DESPUÉS DE CUATRO AÑOS

El regreso a la modalidad presencial representa un cambio para el IPN, que durante aproximadamente cuatro años había utilizado un sistema de evaluación en línea para su proceso de ingreso a nivel superior.

La modificación llega en un momento particularmente sensible para los procesos de admisión de las principales universidades públicas del país. Este año, la UNAM aplicó por primera vez en línea su examen para licenciatura escolarizada.

Sin embargo, durante esa evaluación fueron detectadas irregularidades que generaron cuestionamientos sobre la confiabilidad de los resultados. Ante esta situación, la Universidad implementó posteriormente un examen de control presencial para verificar los resultados obtenidos mediante la prueba digital.

LA POLÉMICA DE LA UNAM MARCÓ LOS EXÁMENES EN LÍNEA

El caso de la UNAM puso nuevamente bajo discusión los mecanismos utilizados para aplicar exámenes de admisión a distancia. La universidad tuvo que recurrir a una evaluación presencial de control después de detectar situaciones irregulares durante su primer examen de ingreso en línea.

Aunque el regreso del IPN a la modalidad presencial forma parte de sus propios criterios de admisión aprobados por sus órganos correspondientes, la decisión ocurre prácticamente en paralelo a esta controversia.

Para el proceso 27-2, el Politécnico optó nuevamente por una evaluación presencial para los aspirantes de la capital y su zona metropolitana. La medida modifica el esquema que había mantenido durante los últimos años.

Los resultados del examen estarán disponibles el 24 de octubre de 2026, mientras que el proceso de revisión y digitalización de documentos se realizará los días 27 y 28 de octubre. El nuevo periodo escolar comenzará el 25 de enero de 2027.