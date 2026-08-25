¿No quedaste en la UNAM?... Sheinbaum y la SEP abren plataforma con más de 37 mil lugares para estudiar una licencia

El portal reúne información de distintas instituciones públicas, así como sus programas educativos y modalidades. Los aspirantes podrán identificar carreras con lugares disponibles y consultar el procedimiento de ingreso correspondiente.

Los jóvenes que no obtengan un lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tendrán una nueva alternativa para continuar con sus estudios. La Secretaría de Educación Pública (SEP) habilitó este martes 25 de agosto la plataforma Educación Superior 2026 , donde se concentran 37 mil 503 espacios disponibles para estudiar una licenciatura.

La plataforma no significa una asignación automática. Cada universidad mantiene sus propios mecanismos de admisión y, en algunos casos, su autonomía impide que la SEP entregue directamente los lugares disponibles.

“Para todos aquellos que no son aceptados por la UNAM, les tenemos una buena noticia”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina al presentar este mecanismo.

DÓNDE HAY LUGARES PARA ESTUDIAR UNA LICENCIATURA

De los 37 mil 503 espacios anunciados por el gobierno federal, 18 mil 674 corresponden a opciones presenciales, mientras que otros 18 mil 829 están disponibles mediante modalidades virtuales.

Entre las instituciones que concentran una mayor cantidad de lugares se encuentran la Universidad Nacional Rosario Castellanos, con 10 mil espacios, y el Tecnológico Nacional de México, con 8 mil 60.

También aparecen las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, con 7 mil 487 lugares; la Universidad Abierta y a Distancia de México, con 5 mil 120, y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con 4 mil 292.

· Universidad Nacional Rosario Castellanos: 10 mil lugares

· Tecnológico Nacional de México: 8 mil 60

· Universidades Tecnológicas y Politécnicas: 7 mil 487

· Universidad Abierta y a Distancia de México: 5 mil 120

· BUAP: 4 mil 292

· UACM: 863

· UAM: 755 espacios estimados

· UAEMéx: 483

QUÉ CARRERAS TIENEN MÁS ESPACIOS DISPONIBLES

La oferta de Educación Superior 2026 incluye distintas áreas profesionales. Entre las que concentran más lugares aparecen los programas multidisciplinarios de Humanidades, con 3 mil espacios; Derecho, con 2 mil 898; Administración de Empresas, con 2 mil 542, y Ciencias Políticas, con 2 mil 513.

También hay alternativas para quienes buscan estudiar Ingeniería Industrial, con 2 mil 109 espacios; Telecomunicaciones, con 2 mil 65; Informática, con mil 919, y Desarrollo de Software, con mil 882.

La oferta contempla además carreras relacionadas con Arquitectura, Ingeniería Civil, Salud Pública, Administración Pública, Sociología, Química, Seguridad Pública, producción agropecuaria, energía y medio ambiente.

La diversidad de programas busca ampliar las posibilidades para quienes no logren ingresar a la institución que tenían como primera opción.

PLATAFORMA FUNCIONA ANTES DE LOS RESULTADOS DE LA UNAM

La apertura del portal ocurre mientras continúa el proceso extraordinario de ingreso a la UNAM. Durante agosto, la universidad aplicó un Examen de Control Presencial a 58 mil 783 aspirantes en Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana.

El rector Leonardo Lomelí informó el 19 de agosto que los resultados serían publicados durante el último fin de semana del mes. De acuerdo con su estimación, más de la mitad de los aspirantes que realizaron la prueba podrían obtener un lugar.

Por ello, el gobierno federal presentó la plataforma antes de conocer los resultados universitarios, con el objetivo de que los jóvenes tengan identificadas otras alternativas en caso de no conseguir un espacio en la UNAM.

MÁS LUGARES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS

La plataforma forma parte de una estrategia federal para aumentar la matrícula de educación superior pública. Los datos presentados por el gobierno señalan que el número de estudiantes pasó de 3 millones 329 mil 499 en el ciclo 2023-2024 a 3 millones 574 mil 610 durante 2025-2026.

Esto representa un incremento de 245 mil 111 estudiantes en ese periodo. Para 2026, la SEP informó que se destinan 9 mil 783.9 millones de pesos a Educación Superior.

La meta planteada por el gobierno federal es generar 330 mil nuevos lugares durante el sexenio, mediante proyectos como nuevos campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Universidades para el Bienestar, el Tecnológico Nacional de México y una nueva unidad del Instituto Politécnico Nacional.

La estrategia también contempla la educación a distancia. La Universidad Abierta y a Distancia de México anunció para 2026 una convocatoria con 20 mil lugares y actualmente cuenta con más de 129 mil estudiantes.

Sheinbaum sostuvo que el objetivo es ampliar el acceso a las universidades públicas y evitar que el ingreso a una carrera dependa de la capacidad económica de los estudiantes.

“no se debe convertir en el privilegio del que tiene dinero estudiar, sino un derecho de todos aquellos que deseen estudiar”.