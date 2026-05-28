Isaí Martínez, sobrino de ‘El Chapo’, permanecerá en prisión preventiva; EU tiene 60 días para extradición

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México
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    Isaí Martínez, sobrino de ‘El Chapo’, permanecerá en prisión preventiva; EU tiene 60 días para extradición
    Isaí Martínez, presunto operador de Los Chapitos, fue trasladado al penal del Altiplano tras comparecer ante un juez federal en CDMX. VANGUARDIA

Sobrino de “El Chapo” permanecerá en el Altiplano mientras avanza proceso de extradición a Estados Unidos

Luego de su detención en Nogales, Isaí Martínez compareció este miércoles ante una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde se le notificó que su captura se realizó a petición del gobierno de Estados Unidos por presuntos delitos contra la salud y delincuencia organizada.

Durante la audiencia judicial, la autoridad informó que a partir de este jueves 28 de mayo comenzará a correr el plazo de 60 días para que el gobierno estadounidense formalice la solicitud de extradición correspondiente.

Mientras se desarrolla el procedimiento, Isaí Martínez permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-en-sonora-a-isai-n-sobrino-de-el-chapo-cuenta-con-orden-de-extradicion-GP20949582

DETIENEN A SOBRINO DE ‘EL CHAPO’ DURANTE OPERATIVO EN NOGALES, SONORA

Isaí Martínez, identificado también con el alias de “El Chinacate”, fue detenido el pasado 26 de mayo en un domicilio de la colonia Casa Blanca, en Nogales, Sonora.

La captura fue resultado de trabajos de inteligencia realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la República y otras instituciones integrantes del Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con las autoridades federales, durante el operativo le fueron aseguradas dos armas largas y cartuchos útiles.

AUTORIDADES IDENTIFICARON A SOBRINO DE ‘EL CHAPO’ COMO OPERADOR DE ‘LOS CHAPITOS’

Las autoridades mexicanas y estadounidenses señalan a Isaí Martínez como presunto operador y coordinador logístico del Cártel de Sinaloa, particularmente de la facción conocida como Los Chapitos, encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Según los reportes oficiales, “El Chinacate” estaría relacionado con actividades de producción y distribución de drogas sintéticas con destino hacia Estados Unidos y Costa Rica.

Las investigaciones también refieren que presuntamente coordinó durante el año pasado la venta de aproximadamente 10 mil pastillas de fentanilo hacia territorio estadounidense.

SOBRINO DE ‘EL CHAPO’ YA HABÍA SIDO DETENIDO EN 2008

La detención más reciente no es el primer antecedente penal de Isaí Martínez.

En junio de 2008 fue arrestado en la avenida de las Torres, en el fraccionamiento Urbi Quintas de Culiacán, luego de ser identificado por las autoridades como integrante del Cártel de Sinaloa y familiar de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo con reportes periodísticos de aquella época, el operativo fue realizado por elementos de la entonces Policía Federal Preventiva cuando Isaí Martínez tenía 25 años de edad.

En esa ocasión le fueron aseguradas dos armas de fuego, cartuchos útiles, una memoria USB, dos radios de comunicación y un vehículo con permiso provisional de circulación del estado de Sonora.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rechaza-gobernadora-de-morelos-amenazas-del-cartel-de-sinaloa-LL20909534

PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN CONTINUARÁ EN PRÓXIMAS SEMANAS

Con el inicio formal del plazo de 60 días, el gobierno de Estados Unidos deberá presentar la documentación y cargos correspondientes para sustentar la solicitud de extradición.

Una vez entregado el expediente, las autoridades judiciales mexicanas deberán revisar los elementos presentados y determinar si procede el traslado del detenido a territorio estadounidense para enfrentar los cargos que le son imputados.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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