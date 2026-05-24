Rechaza gobernadora de Morelos amenazas del Cártel de Sinaloa

CDMX.- La Gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia (Morena), rechazó haber recibido amenazas del Cártel de Sinaloa (CDS), según consta en la causa penal 170/226 de la Fiscalía General de la República (FGR). En un comunicado emitido este domingo, se rechazan las amenazas y presiones para que se permitiera el paso libre de drogas en la entidad.

“El Gobierno del estado de Morelos precisa que la Gobernadora Margarita González Saravia nunca ha recibido amenazas”, se precisó. Grupo ‘Reforma’ publicó que el líder del Cártel en la región, de nombre Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas”, ahora prófugo, pidió al entonces Alcalde de Cuautla, Raúl Tadeo Nava (PRD), advertirle a la mandataria estatal que permitiera en la entidad el paso libre de drogas a cambio de que este grupo “pacificara” el estado.

DESDE 2021 CRIMEN CONTROLA DIRIGENCIAS PARTIDISTAS Conforme la orden de aprehensión contra alcaldes y funcionarios morelenses vinculados con el grupo sinaloense, a la que tuvo acceso Grupo Reforma, se sustenta que el crimen organizado ha controlado desde 2021 a dirigencias partidistas, ordenado asesinatos de opositores políticos e infiltrado a 11 gobiernos municipales para extorsionar, lavar dinero con obras y controlar tráfico de drogas. Varios implicados ya fueron detenidos esta semana conforme reportó el Secretario de Seguridad federal Omar García Harfuch, pero el líder del Cártel, “El Barbas”, sigue prófugo.

En la causa penal 170/226 que da sustento a la orden de aprehensión de alcaldes, funcionarios y ex funcionarios morelenses, se indica que Araujo Bernard, alias “El Barbas”, ordenó a Raúl Tadeo Nava, entonces Alcalde de Cuautla, llevarle un mensaje a González Saravia donde le advertía que no impidiera la acción del grupo criminal. Como consta en la declaración del ex Alcalde Tadeo Nava, rendida el pasado 6 de mayo ante la FGR, Araujo Benard le pidió, bajo amenaza, que le advirtiera a la Mandataria que debería pactar con los criminales a cambio de “pacificar el Estado”. EXIGE CRIMEN CONTROL DEL PASO DE DROGAS Según testimonio de Nava, “El Barbas” le dijo que, dada su cercanía con la Gobernadora, le advirtiera que, incluso, no se pasara de “cabrona”. “(...) Además de que no se pasara de cabrona (sic) y fuera a retener los recursos de los municipios”, se añadió.

Exigió, además, tener el control del paso de drogas y también incluir en puesto de relevancia de ayuntamientos a gente propuesta por la organización y eliminar a los candidatos que no se alinearan. Tadeo Nava también declaró ante la FGR el 21 de febrero de 2025, que “El Barbas” le ordenó advertir de su mensaje a la Mandataria. “En tres días quería recibir la respuesta, por lo que le indicó tajantemente al testigo que se le iba a volver a marcar vía WhatsApp”. GOBERNADORA SEGUIRÁ TRABAJANDO Esto ocurrió, según dijo Nava, cuando “El Barbas” tenía citados a Jesús Corona Damián, nuevo Alcalde de Cuautla (PAN-PRI-PRD), ahora detenido; a Víctor Samuel Márquez Vázquez, conocido como el “Mayor Márquez”, en ese momento secretario municipal de Cuautla, también perseguido; así como a Jorge Bazán Reyes y Pablo Portillo. En su carta aclaratoria, la Gobernadora afirma que seguirá trabajando de manera coordinada con el Gobierno federal, así como instituciones de los tres niveles de gobierno.

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