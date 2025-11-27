Isidro Pastor Medrano recupera su libertad tras cinco días en el penal de Santiaguito

TE PUEDE INTERESAR: Exdirigente del PRI en el Edomex es detenido por presuntas operaciones con recursos ilícitos

De acuerdo con información oficial, la captura fue realizada por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el municipio de Toluca. Las autoridades investigaban su posible relación con la supuesta adquisición de una propiedad en 2013 valuada en aproximadamente 40 millones de pesos .

Su detención ocurrió el viernes 21 de noviembre, derivada de una orden de aprehensión por su presunta participación en el delito de operación con recursos de procedencia ilícita.

Isidro Pastor Medrano , político mexiquense que ha encabezado dirigencias del Partido Revolucionario Institucional ( PRI ) y del Partido Encuentro Solidario ( PES ) en el Estado de México, obtuvo su libertad luego de permanecer cinco días recluido en el Centro Penitenciario de Santiaguito , en Almoloya de Juárez.

PASTOR MEDRANO PUBLICA VIDEO TRAS SU LIBERACIÓN: CUENTA EXPERIENCIA EN PRISIÓN

Tras su detención, Pastor Medrano fue trasladado al penal de Santiaguito, donde se llevó a cabo la primera audiencia judicial. Según expuso el propio político, durante esa diligencia la jueza María Jazmín Ambriz López determinó imponer prisión preventiva al considerar que existía riesgo de fuga.

La noche del miércoles, Pastor Medrano difundió un video en el que confirmó su salida del penal. Señaló que su liberación se dio después de solicitar la duplicidad del término constitucional y de que la autoridad judicial considerara que no había elementos suficientes para continuar su reclusión.

“Hace poco más de dos horas salí del penal del Almoloya de Juárez en Santiaguito. Una gran experiencia el haber estado ahí, recluido cinco días, cinco días que me sirvieron para vivir una experiencia que ha marcado mi vida”, expresó en su mensaje.

El político afirmó que durante su estancia en el Centro Penitenciario fue tratado con dignidad y recordó que su detención ocurrió en el estacionamiento de una plaza comercial en Metepec.

PASTOR MEDRANO SEÑALA QUE NO FUE NOTIFICADO PREVIAMENTE; JUEZA CONCLUYE NO VINCULACIÓN

Indicó que nunca fue notificado previamente para presentarse ante la Fiscalía General de la República y aseguró que la imputación se basaba en una denuncia relacionada con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Pastor Medrano explicó que, durante la primera audiencia, la jueza impuso la prisión preventiva al considerar la posibilidad de que pudiera evadir la justicia. Sin embargo, la estrategia de su defensa, de acuerdo con lo dicho por el exdirigente partidista, permitió presentar elementos suficientes para desacreditar las acusaciones iniciales.

“La Fiscalía a través de sus agentes del Ministerio Público hicieron imputaciones (...) la señora juez al compulsar los argumentos de la Fiscalía y la brillante defensa de mis abogados concluyó que no era procedente mi vinculación a proceso”, declaró en el video.

Añadió que, desde su perspectiva, la resolución judicial confirmó que no existían pruebas sólidas para mantenerlo privado de la libertad.

PASTOR MEDRANO PIDE A SHEINBAUM CREAR PROGRAMA PARA REINSERCIÓN SOCIAL

En su mensaje público, Pastor Medrano dirigió un exhorto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para considerar la creación de un programa dirigido a personas que han estado privadas de la libertad y buscan reinsertarse a la sociedad.

“Señora presidenta, yo le ruego que ojalá se pueda construir un programa que se llame la segunda oportunidad, hay muchas personas recluidas que tienen en su mente la reflexión de estar pasando por una situación muy delicada para ellos”, señaló.

Propuso que este mecanismo permita acompañar a quienes, tras cumplir con los procedimientos judiciales, requieren apoyo para retomar sus actividades y acceder a nuevas oportunidades.

PASTOR MEDRANO NO EMPRENDERÁ ACCIONES LEGALES TRAS SU DETENCIÓN Y LIBERACIÓN

Al final de su intervención, Pastor Medrano afirmó que no emprenderá acciones en contra de ninguna persona tras su detención. Asimismo, manifestó su confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia y destacó que el proceso vivido contribuyó a su reflexión personal.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si la investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita seguirá su curso o si se han determinado nuevas diligencias en torno al caso.