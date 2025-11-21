Exdirigente del PRI en el Edomex es detenido por presuntas operaciones con recursos ilícitos

Tras presuntamente no comprobarse el origen lícito de las operaciones, el exfuncionario fue arrestado en el Edomex

El 21 de noviembre se reportó que el ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Estado de México, Isidro Pastor Medrano, fue detenido en Toluca.

El exfuncionario del PRI fue arrestado, mientras transitaba en su vehículo, por ser acusado de hacer operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según fuentes de información, Pastor Medrano fue colocado en una línea de investigación después de haber adquirido un inmueble de más de 70 millones de pesos en el 2013; sin embargo, junto con esa mayor adquisición, y presuntos depósitos en su cuenta, que no logró esclarecer su procedencia lícita, se le acusó de presunta corrupción.

¿QUIÉN ES ISIDRO PASTOR MEDRANO?

El detenido fue diputado local en el Estado de México, durante el sexenio de Arturo Montiel. Fue dirigente del PRI, en el Edomex, durante dicho régimen.

Fue parte del gabinete del exgobernador Eruviel Ávila, como secretario de Desarrollo Metropolitano y luego como secretario de Movilidad.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

