Exdirigente del PRI en el Edomex es detenido por presuntas operaciones con recursos ilícitos

El 21 de noviembre se reportó que el ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Estado de México, Isidro Pastor Medrano, fue detenido en Toluca.

El exfuncionario del PRI fue arrestado, mientras transitaba en su vehículo, por ser acusado de hacer operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según fuentes de información, Pastor Medrano fue colocado en una línea de investigación después de haber adquirido un inmueble de más de 70 millones de pesos en el 2013; sin embargo, junto con esa mayor adquisición, y presuntos depósitos en su cuenta, que no logró esclarecer su procedencia lícita, se le acusó de presunta corrupción.

¿QUIÉN ES ISIDRO PASTOR MEDRANO?

El detenido fue diputado local en el Estado de México, durante el sexenio de Arturo Montiel. Fue dirigente del PRI, en el Edomex, durante dicho régimen.

Fue parte del gabinete del exgobernador Eruviel Ávila, como secretario de Desarrollo Metropolitano y luego como secretario de Movilidad.