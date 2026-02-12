ISSSTE responde a acusaciones de sobreprecio en vacunas y niega irregularidades
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El PAN denunció presuntas compras de vacunas a sobreprecio en el ISSSTE; el instituto lo negó y afirmó que las adquisiciones se hacen bajo un esquema nacional
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) denunció presuntas irregularidades en la compra de vacunas durante la emergencia sanitaria, al señalar que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) habría adquirido biológicos a precios superiores a los manejados por la empresa estatal Birmex.
El organismo respondió negando las acusaciones y aseguró que las adquisiciones se realizan bajo un esquema nacional consolidado.
TE PUEDE INTERESAR: Senado alerta por retroceso en vacunación y pide blindar el programa; destacan dosis aplicadas
PAN CUESTIONA MANEJO FINANCIERO DEL SECTOR SALUD Y SEÑALA COMPRA A SOBREPRECIO DE VACUNAS
Durante una conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México, el diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud, cuestionó el manejo financiero del sector sanitario y afirmó que el ISSSTE pagó precios significativamente más altos por vacunas de refuerzo.
De acuerdo con los datos presentados por el legislador, en 2025 el instituto habría comprado un lote de 14 mil dosis a un costo unitario de 710 pesos, mientras que Birmex las adquirió a 638 pesos. También señaló otro lote de 179 mil dosis con un precio de 181 pesos por unidad, frente a los 123 pesos pagados por la distribuidora estatal.
SEÑALAN REDUCCIÓN EN COBERTURA DE VACUNACIÓN
A las críticas se sumaron la senadora Laura Esquivel Torres y el infectólogo Francisco Moreno, quienes atribuyeron a la actual administración federal una reducción en la cobertura de vacunación.
Ambos señalaron que el nivel de cobertura debe superar el 95% para ser efectivo y calificaron la situación como una “negligencia grave”.
ISSSTE RECHAZA COMPRA DE VACUNAS A SOBREPRECIO Y EMITE ACLARACIÓN OFICIAL
Tras la difusión de los señalamientos, el ISSSTE publicó una tarjeta informativa en la que negó haber realizado compras a sobreprecio y precisó que las adquisiciones de vacunas no se realizan de forma independiente por cada institución.
“En relación con el falso señalamiento difundido por un diputado federal, sobre una supuesta compra a sobreprecio de la vacuna contra el sarampión, el #ISSSTE desmiente lo dicho y aclara”, informó el instituto a través de su cuenta en la red social X.
En el documento difundido, el organismo detalló que la compra de biológicos en México se efectúa de manera consolidada dentro del Sistema Nacional de Salud.
“En relación con el falso señalamiento difundido por un diputado federal, sobre una supuesta compra a sobreprecio de la vacuna contra el sarampión, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desmiente lo dicho y aclara.”
ISSSTE ACLARA PROCESO PARA COMPRA DE VACUNAS
El instituto explicó que la adquisición de vacunas se realiza bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), y que los biológicos del Programa de Vacunación Universal se compran mediante convenios entre las instituciones del sistema, operados por Birmex y conforme al marco normativo vigente.
También precisó que la Secretaría de Salud coordina metas de cobertura, lineamientos técnicos y volúmenes de compra, por lo que instituciones como ISSSTE, IMSS y servicios estatales participan dentro de un esquema nacional coordinado.
“Por lo tanto, no existe una compra autónoma o discrecional por parte del ISSSTE en lo referente a vacunas del esquema nacional”, señaló el organismo.
Asimismo, indicó que el presupuesto del Programa de Vacunación Universal, la programación y el ejercicio del gasto dependen del esquema consolidado de adquisición y distribución, y no de decisiones individuales de cada institución.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Dónde me vacuno contra el sarampión en México?... aquí puedes ubicar tu módulo por estado y municipio
ISSSTE EMITE POSTURA SOBRE VACUNACIÓN
El ISSSTE afirmó que mantiene su compromiso con la protección sanitaria de su población derechohabiente y con las estrategias nacionales de vacunación.
“El ISSSTE mantiene el compromiso permanente con la vacunación y la protección de la población derechohabiente, alineado a las estrategias nacionales”.
Hasta el momento, no se han informado investigaciones adicionales ni pronunciamientos de otras instancias federales sobre los señalamientos presentados por legisladores de oposición.