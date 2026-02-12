$!ISSSTE responde a acusaciones de sobreprecio en vacunas y niega irregularidades

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) denunció presuntas irregularidades en la compra de vacunas durante la emergencia sanitaria, al señalar que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) habría adquirido biológicos a precios superiores a los manejados por la empresa estatal Birmex.

El organismo respondió negando las acusaciones y aseguró que las adquisiciones se realizan bajo un esquema nacional consolidado.

TE PUEDE INTERESAR: Senado alerta por retroceso en vacunación y pide blindar el programa; destacan dosis aplicadas

PAN CUESTIONA MANEJO FINANCIERO DEL SECTOR SALUD Y SEÑALA COMPRA A SOBREPRECIO DE VACUNAS

Durante una conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México, el diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud, cuestionó el manejo financiero del sector sanitario y afirmó que el ISSSTE pagó precios significativamente más altos por vacunas de refuerzo.

De acuerdo con los datos presentados por el legislador, en 2025 el instituto habría comprado un lote de 14 mil dosis a un costo unitario de 710 pesos, mientras que Birmex las adquirió a 638 pesos. También señaló otro lote de 179 mil dosis con un precio de 181 pesos por unidad, frente a los 123 pesos pagados por la distribuidora estatal.

SEÑALAN REDUCCIÓN EN COBERTURA DE VACUNACIÓN

A las críticas se sumaron la senadora Laura Esquivel Torres y el infectólogo Francisco Moreno, quienes atribuyeron a la actual administración federal una reducción en la cobertura de vacunación.

Ambos señalaron que el nivel de cobertura debe superar el 95% para ser efectivo y calificaron la situación como una “negligencia grave”.

ISSSTE RECHAZA COMPRA DE VACUNAS A SOBREPRECIO Y EMITE ACLARACIÓN OFICIAL

Tras la difusión de los señalamientos, el ISSSTE publicó una tarjeta informativa en la que negó haber realizado compras a sobreprecio y precisó que las adquisiciones de vacunas no se realizan de forma independiente por cada institución.

“En relación con el falso señalamiento difundido por un diputado federal, sobre una supuesta compra a sobreprecio de la vacuna contra el sarampión, el #ISSSTE desmiente lo dicho y aclara”, informó el instituto a través de su cuenta en la red social X.

En el documento difundido, el organismo detalló que la compra de biológicos en México se efectúa de manera consolidada dentro del Sistema Nacional de Salud.

“En relación con el falso señalamiento difundido por un diputado federal, sobre una supuesta compra a sobreprecio de la vacuna contra el sarampión, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desmiente lo dicho y aclara.”