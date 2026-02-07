Senado alerta por retroceso en vacunación y pide blindar el programa; destacan dosis aplicadas

CDMX.- Senadores, especialistas y funcionarios plantearon la necesidad de fortalecer el Programa de Vacunación Universal, ante lo que describieron como una regresión a nivel mundial en los programas de inmunización que ha derivado en brotes como el del sarampión.

El planteamiento se expuso durante el foro legislativo “Vacunación”, realizado en el Senado, donde participaron representantes de la Secretaría de Salud y legisladores que pidieron reforzar la operación y el alcance del programa.

En ese espacio, la titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, María Alejandra Alegría Arrieta, reconoció que el retroceso en vacunación no se limita a México y se observa en otros países.

“Las vacunas salvan vidas y las vacunas son la apuesta de la ciencia y del Estado para garantizar que la gente tenga una vida plena. Y en la Secretaría de Salud reafirmamos nuestro compromiso con la salud pública, con todas y todos los mexicanos, para garantizar el acceso universal, gratuito y seguro a las vacunas que previenen graves enfermedades de vida en hospitalizaciones”, señaló.

Por su parte, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del PVEM, afirmó que es necesario contar con un sistema que no sólo sea operativo, sino eficaz, equitativo y seguro, y sostuvo que el acceso a la vacunación no debe depender de la condición económica.

El senador Emmanuel Reyes Carmona destacó que el Programa de Vacunación Universal es un instrumento central para la prevención de enfermedades y subrayó la necesidad de incorporar disposiciones que garanticen su operación, eficacia, equidad y seguridad.

El legislador refirió que la Campaña Nacional de Vacunación contra la influenza y el COVID-19 para la temporada invernal 2024-2025 incluyó más de 36 millones de dosis contra influenza y alrededor de 22 millones de dosis contra COVID-19, además de la aplicación de vacuna contra neumococo dirigida a personas mayores de 60 años.

Reyes Carmona también señaló como un hecho relevante el uso, por primera vez, de vacunas tetravalentes contra influenza fabricadas en México, y lo vinculó con políticas orientadas al impulso del contenido nacional y la sustitución de importaciones.

El foro concluyó con llamados a reforzar el esquema nacional de inmunización y a mantener condiciones de acceso universal y seguro, en un contexto marcado por brotes de enfermedades prevenibles y discusiones sobre la capacidad operativa del sistema de vacunación.