Jalisco: difunden lista de manifestantes detenidos tras protesta por agua contaminada

La protesta para exigir agua potable de mejor calidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara terminó en enfrentamientos entre manifestantes y policías, además de decenas de detenciones frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador de Jalisco.

La movilización del domingo 11 de octubre reunió a ciudadanos que denunciaron problemas con el suministro de agua, debido a su apariencia turbia y malos olores en distintas colonias. Tras los hechos, colectivos como Flor Periódico y Acción Sociológica difundieron listas con los nombres de personas presuntamente detenidas o cuyo paradero inmediato se desconocía. LISTA DE MANIFESTANTES DETENIDOS EN JALISCO Entre los nombres compartidos por organizaciones ciudadanas aparecen los siguientes: María Fernanda Sedano Fonseca Marisol López Díaz Adriana Gabriela Arreola Dueñas Eduardo Daniel Ramírez Silva Ricardo Ramírez Silva Adriana María Emilia Aceves Arreola Melina Martínez Shally Yenelli Jimón Cervante Alejandra Rivas Martínez Fernanda Maytte Jiménez Iñiguez Verónica Santiago Correa Jorge Ignacio Luna Bernal Fernando Álvarez David Isaac Hernández Daniel Alejandro Jiménez Alcalá Iván García Becerra Mariana Jovel Mora Lilia Azucena García Ramos Gustavo San Juan Miguel Maximiliano Hernández Montie José (sin apellido) Leonardo Martínez Núñez Dulce Amador Maya Shankti Montes Puente Karla Verónica Gómez Cota Paulina Alejandra Valenzuela Plaza Axel Vega Íker Rivaldo Camargo Carlos Delgadillo Miranda Juan Darío Muñoz Nava Daniel Delgadillo Miranda Daniela Álvarez Zepeda Wendy Danae Arellano Bañuelos Alejandro Salas Hania Montserrat García Vélez Alan Daniel Álvarez Castro Hilda García Laura Montserrat Castro Patricia González Villaseñor Joselin del Cielo Dueñas Alma Rosa Vélez Aranza Sabina Hidalgo Sánchez Martín Bejarano Alexis Guzmán Ríos Iván Becerra Arce Teodoro Jesús Torres Valdez Israel Rosas Iván Octavio Salazar Luis Fernando Alcaraz Miguel Ángel Jiménez Anguiano Samuel Morales Navarro Luis Antonio Palacios Vázquez La lista corresponde a información difundida por colectivos y no constituye, por sí misma, un registro oficial completo de las personas detenidas. Algunos nombres pueden aparecer con variaciones respecto de los datos proporcionados por las autoridades.

¿CUÁNTOS MANIFESTANTES FUERON DETENIDOS? La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que 39 personas fueron presentadas ante las autoridades tras los enfrentamientos. La dependencia señaló que los casos están relacionados con presuntos delitos de ataques a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad. Al corte informativo del 12 de octubre, la Fiscalía había confirmado la liberación de 23 personas, quienes podrán continuar en libertad mientras avanzan las investigaciones. La puesta en libertad no significa que las indagatorias hayan concluido. ¿QUÉ PASÓ DURANTE LA PROTESTA EN JALISCO? La marcha comenzó en la glorieta de La Minerva y avanzó hacia Casa Jalisco para exigir soluciones a los problemas de calidad del agua. De acuerdo con los reportes sobre la movilización, la tensión aumentó al llegar a la residencia oficial, donde se registraron enfrentamientos y se utilizaron dispositivos de dispersión.

Mientras las autoridades señalaron la participación de personas que habrían protagonizado actos violentos, colectivos y asistentes denunciaron presuntos abusos policiales y detenciones arbitrarias. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió investigaciones y emitió medidas cautelares tras los acontecimientos. Las circunstancias de las detenciones y las posibles responsabilidades deberán esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes.

Temas

Agua Represión Violencia

Localizaciones

Jalisco

