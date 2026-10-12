Jalisco: difunden lista de manifestantes detenidos tras protesta por agua contaminada

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    Jalisco: difunden lista de manifestantes detenidos tras protesta por agua contaminada
    Colectivos ciudadanos compartieron los nombres de personas presuntamente detenidas durante la movilización frente a Casa Jalisco. FOTO: CUARTOSCURO

La Fiscalía reportó 39 personas presentadas ante las autoridades y confirmó liberaciones mientras continúan las investigaciones.

La protesta para exigir agua potable de mejor calidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara terminó en enfrentamientos entre manifestantes y policías, además de decenas de detenciones frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador de Jalisco.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pablo-lemus-culpa-a-grupo-de-choque-y-descarta-privatizar-el-agua-tras-represion-en-guadalajara-OO24083872

La movilización del domingo 11 de octubre reunió a ciudadanos que denunciaron problemas con el suministro de agua, debido a su apariencia turbia y malos olores en distintas colonias.

Tras los hechos, colectivos como Flor Periódico y Acción Sociológica difundieron listas con los nombres de personas presuntamente detenidas o cuyo paradero inmediato se desconocía.

LISTA DE MANIFESTANTES DETENIDOS EN JALISCO

Entre los nombres compartidos por organizaciones ciudadanas aparecen los siguientes:

María Fernanda Sedano Fonseca

Marisol López Díaz

Adriana Gabriela Arreola Dueñas

Eduardo Daniel Ramírez Silva

Ricardo Ramírez Silva

Adriana María Emilia Aceves Arreola

Melina Martínez

Shally Yenelli Jimón Cervante

Alejandra Rivas Martínez

Fernanda Maytte Jiménez Iñiguez

Verónica Santiago Correa

Jorge Ignacio Luna Bernal

Fernando Álvarez

David Isaac Hernández

Daniel Alejandro Jiménez Alcalá

Iván García Becerra

Mariana Jovel Mora

Lilia Azucena García Ramos

Gustavo San Juan

Miguel Maximiliano Hernández Montie

José (sin apellido)

Leonardo Martínez Núñez

Dulce Amador

Maya Shankti Montes Puente

Karla Verónica Gómez Cota

Paulina Alejandra Valenzuela Plaza

Axel Vega

Íker Rivaldo Camargo

Carlos Delgadillo Miranda

Juan Darío Muñoz Nava

Daniel Delgadillo Miranda

Daniela Álvarez Zepeda

Wendy Danae Arellano Bañuelos

Alejandro Salas

Hania Montserrat García Vélez

Alan Daniel Álvarez Castro

Hilda García

Laura Montserrat Castro

Patricia González Villaseñor

Joselin del Cielo Dueñas

Alma Rosa Vélez

Aranza Sabina Hidalgo Sánchez

Martín Bejarano

Alexis Guzmán Ríos

Iván Becerra Arce

Teodoro Jesús Torres Valdez

Israel Rosas

Iván Octavio Salazar

Luis Fernando Alcaraz

Miguel Ángel Jiménez Anguiano

Samuel Morales Navarro

Luis Antonio Palacios Vázquez

La lista corresponde a información difundida por colectivos y no constituye, por sí misma, un registro oficial completo de las personas detenidas. Algunos nombres pueden aparecer con variaciones respecto de los datos proporcionados por las autoridades.

$!La protesta para exigir agua potable de mejor calidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara terminó en enfrentamientos.
La protesta para exigir agua potable de mejor calidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara terminó en enfrentamientos. FOTO: CUARTOSCURO

¿CUÁNTOS MANIFESTANTES FUERON DETENIDOS?

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que 39 personas fueron presentadas ante las autoridades tras los enfrentamientos. La dependencia señaló que los casos están relacionados con presuntos delitos de ataques a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.

Al corte informativo del 12 de octubre, la Fiscalía había confirmado la liberación de 23 personas, quienes podrán continuar en libertad mientras avanzan las investigaciones. La puesta en libertad no significa que las indagatorias hayan concluido.

¿QUÉ PASÓ DURANTE LA PROTESTA EN JALISCO?

La marcha comenzó en la glorieta de La Minerva y avanzó hacia Casa Jalisco para exigir soluciones a los problemas de calidad del agua.

De acuerdo con los reportes sobre la movilización, la tensión aumentó al llegar a la residencia oficial, donde se registraron enfrentamientos y se utilizaron dispositivos de dispersión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/jalisco-libera-a-12-de-39-detenidos-por-protesta-del-agua-organizaciones-exigen-esclarecer-agresiones-JO24083318

Mientras las autoridades señalaron la participación de personas que habrían protagonizado actos violentos, colectivos y asistentes denunciaron presuntos abusos policiales y detenciones arbitrarias.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió investigaciones y emitió medidas cautelares tras los acontecimientos. Las circunstancias de las detenciones y las posibles responsabilidades deberán esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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