Jalisco: difunden lista de manifestantes detenidos tras protesta por agua contaminada
La Fiscalía reportó 39 personas presentadas ante las autoridades y confirmó liberaciones mientras continúan las investigaciones.
La protesta para exigir agua potable de mejor calidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara terminó en enfrentamientos entre manifestantes y policías, además de decenas de detenciones frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador de Jalisco.
La movilización del domingo 11 de octubre reunió a ciudadanos que denunciaron problemas con el suministro de agua, debido a su apariencia turbia y malos olores en distintas colonias.
Tras los hechos, colectivos como Flor Periódico y Acción Sociológica difundieron listas con los nombres de personas presuntamente detenidas o cuyo paradero inmediato se desconocía.
LISTA DE MANIFESTANTES DETENIDOS EN JALISCO
Entre los nombres compartidos por organizaciones ciudadanas aparecen los siguientes:
María Fernanda Sedano Fonseca
Marisol López Díaz
Adriana Gabriela Arreola Dueñas
Eduardo Daniel Ramírez Silva
Ricardo Ramírez Silva
Adriana María Emilia Aceves Arreola
Melina Martínez
Shally Yenelli Jimón Cervante
Alejandra Rivas Martínez
Fernanda Maytte Jiménez Iñiguez
Verónica Santiago Correa
Jorge Ignacio Luna Bernal
Fernando Álvarez
David Isaac Hernández
Daniel Alejandro Jiménez Alcalá
Iván García Becerra
Mariana Jovel Mora
Lilia Azucena García Ramos
Gustavo San Juan
Miguel Maximiliano Hernández Montie
José (sin apellido)
Leonardo Martínez Núñez
Dulce Amador
Maya Shankti Montes Puente
Karla Verónica Gómez Cota
Paulina Alejandra Valenzuela Plaza
Axel Vega
Íker Rivaldo Camargo
Carlos Delgadillo Miranda
Juan Darío Muñoz Nava
Daniel Delgadillo Miranda
Daniela Álvarez Zepeda
Wendy Danae Arellano Bañuelos
Alejandro Salas
Hania Montserrat García Vélez
Alan Daniel Álvarez Castro
Hilda García
Laura Montserrat Castro
Patricia González Villaseñor
Joselin del Cielo Dueñas
Alma Rosa Vélez
Aranza Sabina Hidalgo Sánchez
Martín Bejarano
Alexis Guzmán Ríos
Iván Becerra Arce
Teodoro Jesús Torres Valdez
Israel Rosas
Iván Octavio Salazar
Luis Fernando Alcaraz
Miguel Ángel Jiménez Anguiano
Samuel Morales Navarro
Luis Antonio Palacios Vázquez
La lista corresponde a información difundida por colectivos y no constituye, por sí misma, un registro oficial completo de las personas detenidas. Algunos nombres pueden aparecer con variaciones respecto de los datos proporcionados por las autoridades.
¿CUÁNTOS MANIFESTANTES FUERON DETENIDOS?
La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que 39 personas fueron presentadas ante las autoridades tras los enfrentamientos. La dependencia señaló que los casos están relacionados con presuntos delitos de ataques a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.
Al corte informativo del 12 de octubre, la Fiscalía había confirmado la liberación de 23 personas, quienes podrán continuar en libertad mientras avanzan las investigaciones. La puesta en libertad no significa que las indagatorias hayan concluido.
¿QUÉ PASÓ DURANTE LA PROTESTA EN JALISCO?
La marcha comenzó en la glorieta de La Minerva y avanzó hacia Casa Jalisco para exigir soluciones a los problemas de calidad del agua.
De acuerdo con los reportes sobre la movilización, la tensión aumentó al llegar a la residencia oficial, donde se registraron enfrentamientos y se utilizaron dispositivos de dispersión.
Mientras las autoridades señalaron la participación de personas que habrían protagonizado actos violentos, colectivos y asistentes denunciaron presuntos abusos policiales y detenciones arbitrarias.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió investigaciones y emitió medidas cautelares tras los acontecimientos. Las circunstancias de las detenciones y las posibles responsabilidades deberán esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes.