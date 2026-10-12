Jalisco libera a 12 de 39 detenidos por protesta del agua; organizaciones exigen esclarecer agresiones

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que 12 de las 39 personas detenidas tras la manifestación por la calidad del agua en Guadalajara fueron puestas en libertad entre la noche del domingo 11 y la madrugada de este lunes 12 de octubre. Sin embargo, organizaciones civiles aseguran que la cifra de personas detenidas ascendería a al menos 51. Las investigaciones por los hechos violentos registrados frente a Casa Jalisco continuarán sin que estas personas permanezcan en prisión preventiva.

A través de su cuenta oficial de X, la Fiscalía informó que durante la madrugada fueron liberadas dos personas más, identificadas como Hannia Montserrat “N”, quien también proporcionó el nombre de Alma Rosa “N”, y Gustavo “N”. El Ministerio Público determinó su libertad con fundamento en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite continuar con la integración de las carpetas de investigación sin mantener a las personas detenidas bajo prisión preventiva. La dependencia señaló que los delitos investigados son ataque a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.

FISCALÍA DE JALISCO LIBERA A 12 PERSONAS DETENIDAS Horas antes, la Fiscalía había informado sobre la liberación de seis personas: Verónica Nayeli “N”, Iván “N”, Marisol “N”, María Fernanda “N”, Xalli Yenelli “N” y Alejandra “N”. En ese mismo reporte, la institución anunció que otras cuatro mujeres serían liberadas bajo los mismos términos: Adriana María Emilia “N”, Adriana Gabriela “N”, Daniela “N” y Laura Montserrat “N”. Con las liberaciones comunicadas por la autoridad, el número de personas que recuperaron su libertad ascendió a 12 de las 39 detenidas reportadas por el Gobierno de Jalisco. La Fiscalía indicó que las carpetas de investigación continuarán integrándose y reiteró su compromiso de investigar los delitos denunciados.

ORGANIZACIONES EXIGEN INFORMACIÓN SOBRE DETENIDOS Y LESIONADOS Tras los enfrentamientos, organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron a las autoridades estatales informar sobre las personas detenidas y lesionadas durante la protesta. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) reportó alrededor de 51 personas detenidas, 24 de ellas mujeres, una cifra distinta a las 39 detenciones informadas por el Gobierno estatal. La organización también pidió garantizar la integridad de las personas bajo custodia y abrir una investigación por las agresiones denunciadas y el uso de la fuerza policial.

Por su parte, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) denunció en su cuenta de X detenciones que calificó como arbitrarias y señaló que varias de las personas afectadas eran jóvenes que habrían sido golpeados por policías estatales, granaderos y elementos antimotines. El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) difundió un video en el que se observa a elementos de seguridad intervenir contra manifestantes frente a Casa Jalisco. Participantes de la movilización también compartieron imágenes y videos de los enfrentamientos en redes sociales.

¿QUÉ OCURRIÓ DURANTE LA PROTESTA POR EL AGUA EN GUADALAJARA? La manifestación se realizó la tarde del domingo 11 de octubre y reunió a miles de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, quienes exigieron agua libre de contaminantes, un servicio de calidad y sanciones para quienes resulten responsables del deterioro del suministro. Durante la movilización frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus Navarro, participaron policías antimotines que utilizaron gas lacrimógeno, cañones de agua y bombas aturdidoras contra los asistentes, según los reportes sobre los hechos. El Gobierno de Jalisco informó que hubo 39 personas detenidas, 28 policías lesionados —dos de gravedad— y 31 civiles que recibieron atención médica. Las autoridades estatales atribuyeron los episodios violentos a un grupo de aproximadamente 400 personas que, según su versión, eran ajenas a la protesta y comenzaron las agresiones después de las 12:00 horas, tras dos horas de marcha pacífica.

AGUA CON COLORACIÓN CAFÉ Y OLOR A DRENAJE MOTIVÓ LA MOVILIZACIÓN La protesta se originó por las denuncias de habitantes de distintas colonias de Guadalajara y municipios vecinos sobre la llegada de agua de color café oscuro y olor a drenaje a sus hogares durante varios meses. Entre las zonas señaladas se encuentran Centro, Atlas, Jardines de la Cruz y La Minerva. El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) reconoció que detectó agua con olor y coloración procedente de la presa Las Pintas, a través del Sistema Antiguo.

Un monitoreo ciudadano realizado entre abril y junio en 90 colonias, con 184 muestras, detectó ausencia de cloro residual en 93.48 por ciento de los casos, además de indicios de E. coli, plomo, mercurio y aluminio, de acuerdo con información publicada por Expansión Política. En julio, la Secretaría de Salud de Jalisco recomendó no utilizar agua de la llave para beber, cocinar o preparar alimentos. La problemática también se reportó en Zapopan, donde el alcalde Juan José Frangie reconoció en junio que al menos 50 colonias recibían agua de mala calidad y estimó que la regularización del servicio tardaría un par de meses. Durante agosto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco registró 145 quejas relacionadas con el suministro o la calidad del agua en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.

GOBIERNO DE JALISCO ANUNCIA MEDIDAS PARA ATENDER EL SUMINISTRO El 5 de octubre, habitantes de las colonias El Sauz y Lomas del 4 bloquearon las avenidas Colón y Torres Bodet e interrumpieron la circulación de la Línea 1 del Tren Ligero para exigir una solución. Días después, el SIAPA instaló una planta potabilizadora móvil en Jardines de la Cruz. Ante las denuncias, el gobernador Pablo Lemus anunció que dejaría de utilizar temporalmente agua de la presa Las Pintas para abastecer a la ciudad. La medida implicó una reducción de 30 por ciento en el caudal disponible.

El mandatario explicó que se detectaron descargas irregulares a lo largo del canal que alimenta la presa, las cuales contribuyeron al deterioro de la calidad del agua que llegaba a la planta potabilizadora de Miravalle. Como parte de las medidas para administrar el suministro, se implementará un esquema de tandeo, con distribución intermitente según la zona, durante al menos seis meses. El periodo contempla avances en las obras del acueducto de desvío de La Calera y la ampliación de la Planta Potabilizadora Número 1 de Miravalle. Mientras continúan las investigaciones por los hechos ocurridos frente a Casa Jalisco, las organizaciones de derechos humanos mantienen sus exigencias de información sobre las detenciones, atención a las personas lesionadas y esclarecimiento de las presuntas agresiones durante la protesta.

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Agua Represión Violencia

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