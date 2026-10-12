Exige Sheinbaum a Pablo Lemus explicar represión a manifestantes en Guadalajara

Durante la conferencia Mañanera del Pueblo de este lunes 12 de octubre , la mandataria señaló que corresponde al gobierno estatal explicar por qué se tomó la decisión de intervenir de esa manera y dar a conocer la información relacionada con las personas detenidas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro , aclarar la actuación de las autoridades estatales durante una manifestación en Guadalajara, donde se denunció el presunto uso de chorros de agua y gases lacrimógenos contra personas que protestaban por la contaminación del agua.

“El gobernador de Jalisco tiene que informar sobre este tema. Es una decisión que ellos tomaron y tienen que informar las autoridades de Jalisco por qué tomaron esta decisión”, declaró Sheinbaum.

El tema llegó a la conferencia presidencial luego de que el periodista Manuel Pedrero presentara una lista de 56 personas presuntamente detenidas, retenidas o no localizadas tras las protestas realizadas en las inmediaciones de la Casa de Gobierno de Jalisco.

La presidenta también solicitó que se hagan públicos los nombres de las personas detenidas y se expliquen las circunstancias en las que ocurrieron las intervenciones durante la movilización.

RECHAZA LA REPRESIÓN Y DEFIENDE LAS PROTESTAS PACÍFICAS

Sheinbaum expresó su desacuerdo con el uso de la fuerza contra quienes se manifiestan para exigir soluciones a problemas públicos. “No estamos de acuerdo con la represión”, afirmó durante su conferencia.

Al mismo tiempo, rechazó la violencia durante las movilizaciones y sostuvo que las manifestaciones pacíficas son una vía para que la ciudadanía exprese sus inconformidades.

La mandataria precisó que será el Gobierno de Jalisco el que deberá aclarar si utilizó chorros de agua y gases lacrimógenos durante el operativo, así como las razones que motivaron la intervención de los cuerpos de seguridad.

La protesta ocurrió el domingo 11 de octubre, cuando habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara marcharon desde la glorieta de La Minerva hasta las inmediaciones de Casa Jalisco para exigir agua limpia. La movilización terminó en enfrentamientos entre manifestantes y policías. De acuerdo con reportes publicados por La Jornada y EFE, las autoridades utilizaron gas lacrimógeno y chorros de agua para dispersar a los inconformes.

FEDERACIÓN Y JALISCO ANALIZAN SOLUCIONES AL PROBLEMA DEL AGUA

Además de referirse a los hechos ocurridos durante la manifestación, Sheinbaum reconoció que la contaminación del agua representa un problema para Guadalajara y su zona metropolitana.

La presidenta informó que estaba prevista una reunión entre representantes del Gobierno de Jalisco y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para revisar alternativas de solución y las obras de infraestructura que podrían contribuir a mejorar la calidad del suministro.

El objetivo es coordinar acciones entre las autoridades estatales y federales para atender las denuncias de habitantes que han reportado agua turbia y malos olores en sus viviendas. La problemática ha provocado inconformidad en distintas colonias de la zona metropolitana.

Sheinbaum también manifestó su rechazo a los esquemas que impliquen la privatización de los servicios de agua. Señaló que la atención de la crisis debe construirse mediante acuerdos técnicos, coordinación institucional y recursos compartidos entre los gobiernos.

Por ahora, la exigencia de la Presidencia al gobernador Pablo Lemus se centra en esclarecer la actuación de las autoridades durante la protesta, informar sobre las personas detenidas y atender las demandas relacionadas con la calidad del agua en Guadalajara.