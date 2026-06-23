Jardín Flotante de CDMX ya abrió, pero las obras y adecuaciones siguen en marcha
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Pese a la cercanía de la fecha de inauguración oficial, las obras de acceso peatonal, la instalación de elevadores y los trabajos en bajopuentes registran actividades pendientes en la zona.
El desarrollo del proyecto urbano conocido como Jardín Flotante, en la Ciudad de México, se encuentra en una etapa crítica de su calendario de ejecución. A tan solo tres semanas de su inauguración oficial de esta infraestructura, los frentes de obra civil se mantienen activos, concentrándose principalmente en la habilitación de los puentes peatonales de acceso, escaleras y sistemas de elevación indispensables para el flujo de los futuros visitantes.
Un recorrido por el perímetro del proyecto evidencia que componentes clave para la accesibilidad universal se encuentran todavía en fase de armado estructural, lo que ha generado expectación sobre los tiempos de entrega definitivos.
Retrasos en los accesos y sistemas de elevación
La conectividad peatonal es uno de los puntos que muestra mayor volumen de labores pendientes. Actualmente, los módulos de acceso ubicados en puntos estratégicos presentan las siguientes condiciones:
- Severo Amador y José María Roa Bárcenas: Las escaleras y los cubos destinados para los elevadores permanecen cerrados al paso del público, con cuadrillas de trabajadores realizando tareas de ajuste e instalación en la zona.
- Acceso a la altura de Manuel J. Othón: Las escaleras correspondientes y el puente peatonal que funcionará como interconexión siguen en pleno proceso de construcción. En el caso del elevador, únicamente se ha montado la estructura metálica base, sin que se hayan integrado los componentes electromecánicos necesarios para su operación.
Condiciones actuales de los bajopuentes peatonales
El avance de los trabajos de superficie ha impactado de manera directa la movilidad habitual de la zona, debido a que diversos pasos integrados a la estructura del bajopuente se mantienen restringidos. A través de los confinamientos perimetrales se constata el almacenamiento de materiales de construcción como sacos de cemento, tarimas de madera, vigas y herramientas especializadas.
Los pasos peatonales clausurados temporalmente por las obras abarcan las conexiones entre las calles Fernando Ramírez y José T. Cuéllar, el corredor ubicado entre Antonio Solís y Juan de Dios Arias, así como el nodo que comunica la calle Manuel J. Othón con la calzada de San Antonio Abad.
Por el contrario, el bajopuente localizado a la altura de la calle José Peón Contreras es el único que se mantiene abierto a la circulación de los habitantes; sin embargo, el espacio opera de manera parcial con iluminación deficiente, encharcamientos en la superficie de rodamiento y la presencia de vigas de soporte vinculadas a la intervención arquitectónica. El personal técnico en campo intensifica las jornadas de trabajo para concluir los detalles de acabados y seguridad vial antes del corte de listón oficial.