$!Jardín Flotante de CDMX ya abrió, pero las obras y adecuaciones siguen en marcha

El desarrollo del proyecto urbano conocido como Jardín Flotante , en la Ciudad de México, se encuentra en una etapa crítica de su calendario de ejecución. A tan solo tres semanas de su inauguración oficial de esta infraestructura, los frentes de obra civil se mantienen activos, concentrándose principalmente en la habilitación de los puentes peatonales de acceso, escaleras y sistemas de elevación indispensables para el flujo de los futuros visitantes.

Un recorrido por el perímetro del proyecto evidencia que componentes clave para la accesibilidad universal se encuentran todavía en fase de armado estructural, lo que ha generado expectación sobre los tiempos de entrega definitivos.

Retrasos en los accesos y sistemas de elevación

La conectividad peatonal es uno de los puntos que muestra mayor volumen de labores pendientes. Actualmente, los módulos de acceso ubicados en puntos estratégicos presentan las siguientes condiciones:

- Severo Amador y José María Roa Bárcenas: Las escaleras y los cubos destinados para los elevadores permanecen cerrados al paso del público, con cuadrillas de trabajadores realizando tareas de ajuste e instalación en la zona.

- Acceso a la altura de Manuel J. Othón: Las escaleras correspondientes y el puente peatonal que funcionará como interconexión siguen en pleno proceso de construcción. En el caso del elevador, únicamente se ha montado la estructura metálica base, sin que se hayan integrado los componentes electromecánicos necesarios para su operación.