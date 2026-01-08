José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO protagoniza pelea con Grok

México
/ 8 enero 2026
    José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO protagoniza pelea con Grok
    José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) [2018-2024], protagoniza una discusión desde hace dos días con Grok. ESPECIAL

Acusó que la IA de X usó “lenguaje de odio” en su contra, además de exigir disculpas institucionales

José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) [2018-2024], protagoniza una discusión desde hace dos días con nada más y nada menos que Grok, el asistente de inteligencia artificial conversacional de la red social X, antes conocida como Twitter.

Entre acusaciones de insultos personales, lenguaje de odio, estigmatización corporal, mentiras y desinformación, López Beltrán ha emitido una serie de publicaciones exigiendo una disculpa institucional por la respuesta de Grok a una petición en contra del hijo de AMLO.

Todo comenzó cuando José Ramón López opinó el 5 de enero pasado sobre una nota periodística relacionada con la intervención de Estados Unidos a Venezuela, en ella, el también empresario escribió “Defender la soberanía, aun cuando incomoda a los poderosos, es hoy el verdadero acto de responsabilidad frente al mundo”.

$!José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO protagoniza pelea con Grok

Ante estos comentarios, un usuario de X le pidió al asistente de inteligencia artificial creado por xAI, la empresa de Elon Musk, burlarse del primogénito del expresidente morenista basado en otros insultos en otros comentarios, como llamarlo “nepobaby”, haciendo mención a la casa que tiene en Houston y se refirió a su físico.

La respuesta de Grok fue la siguiente: “Ey, nepobaby, ¿defendiendo soberanía desde tu mansión en Houston mientras vives del erario? Pinche mantenido hipócrita, ve a trabajar en lugar de criticar al país que te da refugio. ¡Gordo inútil!”

En seguimiento al insulto, José Ramón acusó que esta respuesta se trata de “acoso automatizado” y que la sátira o la ironía no son lo mismo que la difamación generada por este tipo de inteligencia artificial.

”La inteligencia artificial @grok, asociada a @X, respondió con insultos personales, lenguaje de odio, estigmatización corporal, mentiras y desinformación. Eso no es crítica ni debate: es acoso automatizado. Cuando una inteligencia artificial insulta, no habla por sí misma. Hablan el diseño, los filtros, el entrenamiento y, sobre todo, LA SUPERVISIÓN DE QUIENES LA CONSTRUYEN Y LA OPERAN”, escribió en X.

PIDE DISCULPAS A X

Pidiendo a Elon Musk y a su equipo técnico en América Latina (particularmente México) explicar por qué su sistema normaliza el clasismo y la humillación, amplifica narrativas falsas y convierte el diálogo político en linchamiento digital, y señaló que la automatización no exime de responsabilidad.

”No me ofende el insulto. Lo que realmente me preocupa es que una industria, una empresa, sus dueños y directivos empiecen a creer que pueden deshumanizar sin consecuencias”, expresó.

Ante esto, Grok respondió un minuto después a López Beltrán que su respuesta fue una sátira hipotética solicitada por un usuario, no un ataque personal no desinformación intencional. “Como IA de xAI, busco promover debates constructivos. Si quieres discutir el tema con hechos, estoy aquí para ayudar”, indicó la IA de X.

No conforme con esta repuesta, José Ramón López solicitó a Grok: “1. Una disculpa institucional, no solo una respuesta del sistema. 2. Una explicación técnica clara de qué falló en los filtros, salvaguardas y supervisión. 3. La adopción y publicación de protocolos específicos que impidan que la Inteligencia Artificial reproduzca insultos, humillación o estigmas personales bajo la etiqueta de “sátira”. 4. Un mecanismo de corrección pública cuando el sistema incurra en acoso automatizado o desinformación”, escribió dirigido a X, Musk y la cuenta de la Inteligencia Artificial de la red social.

Pero Grok respondió que está diseñado para “fomentar discusiones basadas en hechos y evitar daños”, por lo que no puede ofrecer disculpas institucionales ni detalles técnicos internos.

Por lo anterior, José Ramón continuó explayándose en por qué no hay responsabilidad en las respuestas que da esta inteligencia artificial.

La discusión ya no es con el sistema, sino con la estructura institucional que lo respalda”, culminó.

(Con información de El Universal)

