Joven acusado de abandonar a su bebé recién nacido en Tultitlán expresa arrepentimiento: ‘Lo pienso todos los días’

México
/ 29 octubre 2025
    Joven acusado de abandonar a su bebé recién nacido en Tultitlán expresa arrepentimiento: ‘Lo pienso todos los días’
    Lucio “N”, acusado de abandonar a su recién nacido en Tultitlán, Estado de México, expresó arrepentimiento desde prisión preventiva, mientras la Fiscalía mantiene cargos de tentativa de homicidio. FOTO: VANGUARDIA

Lucio N habla por primera vez desde el Centro Penitenciario de Cuautitlán sobre el abandono de su hijo recién nacido, asegurando sentirse arrepentido por los hechos

Lucio “N”, de 19 años, acusado de tentativa de homicidio y abandono de persona incapaz tras abandonar a su hijo recién nacido en la vía pública en Tultitlán, Estado de México, habló por primera vez desde el Centro Penitenciario de Cuautitlán, donde permanece en prisión preventiva.

El joven aseguró en entrevista con Imagen Televisión que siente profundo arrepentimiento por lo ocurrido y afirmó: “A pesar de que como tal no lo conocí, yo lo amo mucho. Yo lo pienso todos los días”.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece Doña Elodia, abuelita viral por abrazar a su esposo en plena inundación en Veracruz

$!Joven acusado de abandonar a su bebé recién nacido en Tultitlán expresa arrepentimiento: ‘Lo pienso todos los días’

BEBÉ FUE ENCONTRADO GRACIAS A SU LLANTO DESPUÉS DE SER ABANDONADO POR LUCIO ‘N’

La madrugada del 11 de febrero de 2025, vecinos de la colonia Fuentes del Valle reportaron el llanto de un recién nacido. El menor fue hallado dentro de una bolsa plástica negra junto a un automóvil estacionado, con signos vitales, pero apenas cubierto por una toalla.

Paramédicos municipales trasladaron al bebé al Hospital Regional de Alta Especialidad Bicentenario del ISSSTE, donde se estabilizó tras atender casos de hipotermia y deshidratación. Actualmente, el menor se encuentra bajo la protección del DIF estatal.

DIANA ‘N’ Y LUCIO ‘N’ INTERCAMBIARON MENSAJES PLANEANDO CÓMO DESHACERSE DE BEBÉ RECIÉN NACIDO

Las autoridades identificaron rápidamente a Lucio “N” gracias a las cámaras de seguridad y a la revisión de mensajes de WhatsApp entre él y la madre del bebé, Diana Jaciel “N”, de 21 años, quien dio a luz sola en un baño de la pastelería donde trabajaba.

Mensajes como “Aún se mueve” y “Tíralo en algún canal” fueron citados por la FGJEM como evidencia clave para sustentar los cargos iniciales de tentativa de homicidio y abandono de persona incapaz.

LUCIO ‘N’ ENTRÓ EN SHOCK AL ENTERARSE DEL NACIMIENTO NO PLANEADO DE SU HIJO

En su primera entrevista, Lucio “N” describió el momento en que trasladó al recién nacido y lo abandonó como un acto producto del miedo y la confusión.

“Cuando ella me dice que es mi bebé, que está vivo, yo entré en shock”, relató. Agregó que tanto él como Diana Jaciel habían buscado ocultar el embarazo y que incluso intentaron interrumpirlo con medicamentos, sin éxito debido al avanzado estado de gestación.

$!Joven acusado de abandonar a su bebé recién nacido en Tultitlán expresa arrepentimiento: ‘Lo pienso todos los días’

LUCIO ‘N’ ASEGURA ARREPENTIRSE DE ABANDONAR A SU BEBÉ A PETICIÓN DE SU NOVIA

El joven aseguró que sólo obedeció la petición de la madre, quien le entregó la bolsa con el bebé tras el parto. “(Me arrepiento) de todo, de no saber cómo actuar, de dejar a mi bebé ahí... Todos los días lo tengo presente y espero que en algún momento pueda estar con él”, expresó.

La FGJEM mantiene la acusación de tentativa de homicidio, delito que podría implicar entre 13 y 40 años de prisión conforme al artículo 62 del Código Penal del Estado de México. La defensa de Lucio busca la reclasificación del delito a abandono de persona incapaz, figura que contempla una pena mínima de dos años.

$!Joven acusado de abandonar a su bebé recién nacido en Tultitlán expresa arrepentimiento: ‘Lo pienso todos los días’

TE PUEDE INTERESAR: Mr. Doctor analiza el caso viral de la enfermera del IMSS en Saltillo y habla sobre salud mental

DIANA ‘N’, MADRE DEL BEBÉ ABANDONADO, SOLICITÓ PROCEDIMIENTO ABREVIADO

Por su parte, Diana Jaciel “N” solicitó un procedimiento abreviado y se declaró culpable, un mecanismo legal que permite reducir la posible condena y acortar la estancia en prisión.

Mientras tanto, el bebé continúa bajo resguardo del DIF, a la espera de que las autoridades judiciales definan su situación legal y familiar. Según reportes, la madre de Lucio “N” ha iniciado un proceso para solicitar la custodia del menor.

Con información de INFOBAE e IMAGEN NOTICIAS

Temas


Abandono
Menores De Edad
Prisión

Localizaciones


Edomex
Tultitlán

true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Flor Jiménez riega su plantación de cempasúchil antes de las celebraciones del Día de Muertos, en Xochimilco, a las afueras de la Ciudad de México, el 16 de octubre de 2025.

La flor de cempasúchil cubre México en Día de Muertos, pero el cambio climático la pone en riesgo
Un vuelo de JetBlue que viajaba de Cancún, Quintana Roo, en México a New Jersey, Estados Unidos, tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa, Florida

Vuelo de JetBlue que salió de Cancún aterriza de emergencia en EU; reportan varios heridos
El Rey Carlos remueve los títulos reales de su hermano Andrés tras acusaciones de acoso sexual

El Rey Carlos remueve los títulos reales de su hermano Andrés tras acusaciones de acoso sexual
Peatones caminan en Santiago de Cuba después del paso del huracán Melissa.

Ofrece EU ayuda humanitaria “inmediata” al “pueblo de Cuba afectado” por Melissa
La Ciudad de México se prepara para llenarse de color, tradición y arte con el Gran Desfile de Día de Muertos.

Desfile de Día de Muertos 2025: conoce la ruta, los horarios y dónde verlo EN VIVO este 1 de noviembre
Durante el 30 de octubre, las almas de difuntos son conmemoradas de frente al Día de Muertos.

Día de Muertos: ¿Cuáles son las almas que se conmemoran el 30 de octubre?
Omar Bravo quedó fuera de la lista de embajadores de Guadalajara para el Mundial 2026, mientras que Javier ‘Chicharito’ Hernández mantiene su vínculo con la FIFA, pero no será embajador local.

Omar Bravo y Chicharito Hernández fuera de la lista de embajadores de Guadalajara para el Mundial 2026
¿Qué hacer en Saltillo? La Firma en concierto e inicia el Festival Ánimas del Desierto con grandes altares

¿Qué hacer en Saltillo? La Firma en concierto e inicia el Festival Ánimas del Desierto con grandes altares