$!Joven acusado de abandonar a su bebé recién nacido en Tultitlán expresa arrepentimiento: ‘Lo pienso todos los días’

Lucio "N", de 19 años, acusado de tentativa de homicidio y abandono de persona incapaz tras abandonar a su hijo recién nacido en la vía pública en Tultitlán, Estado de México, habló por primera vez desde el Centro Penitenciario de Cuautitlán, donde permanece en prisión preventiva. El joven aseguró en entrevista con Imagen Televisión que siente profundo arrepentimiento por lo ocurrido y afirmó: "A pesar de que como tal no lo conocí, yo lo amo mucho. Yo lo pienso todos los días".

BEBÉ FUE ENCONTRADO GRACIAS A SU LLANTO DESPUÉS DE SER ABANDONADO POR LUCIO ‘N’ La madrugada del 11 de febrero de 2025, vecinos de la colonia Fuentes del Valle reportaron el llanto de un recién nacido. El menor fue hallado dentro de una bolsa plástica negra junto a un automóvil estacionado, con signos vitales, pero apenas cubierto por una toalla. Paramédicos municipales trasladaron al bebé al Hospital Regional de Alta Especialidad Bicentenario del ISSSTE, donde se estabilizó tras atender casos de hipotermia y deshidratación. Actualmente, el menor se encuentra bajo la protección del DIF estatal. DIANA ‘N’ Y LUCIO ‘N’ INTERCAMBIARON MENSAJES PLANEANDO CÓMO DESHACERSE DE BEBÉ RECIÉN NACIDO Las autoridades identificaron rápidamente a Lucio “N” gracias a las cámaras de seguridad y a la revisión de mensajes de WhatsApp entre él y la madre del bebé, Diana Jaciel “N”, de 21 años, quien dio a luz sola en un baño de la pastelería donde trabajaba. Mensajes como “Aún se mueve” y “Tíralo en algún canal” fueron citados por la FGJEM como evidencia clave para sustentar los cargos iniciales de tentativa de homicidio y abandono de persona incapaz. LUCIO ‘N’ ENTRÓ EN SHOCK AL ENTERARSE DEL NACIMIENTO NO PLANEADO DE SU HIJO En su primera entrevista, Lucio “N” describió el momento en que trasladó al recién nacido y lo abandonó como un acto producto del miedo y la confusión. “Cuando ella me dice que es mi bebé, que está vivo, yo entré en shock”, relató. Agregó que tanto él como Diana Jaciel habían buscado ocultar el embarazo y que incluso intentaron interrumpirlo con medicamentos, sin éxito debido al avanzado estado de gestación.

LUCIO ‘N’ ASEGURA ARREPENTIRSE DE ABANDONAR A SU BEBÉ A PETICIÓN DE SU NOVIA El joven aseguró que sólo obedeció la petición de la madre, quien le entregó la bolsa con el bebé tras el parto. “(Me arrepiento) de todo, de no saber cómo actuar, de dejar a mi bebé ahí... Todos los días lo tengo presente y espero que en algún momento pueda estar con él”, expresó. La FGJEM mantiene la acusación de tentativa de homicidio, delito que podría implicar entre 13 y 40 años de prisión conforme al artículo 62 del Código Penal del Estado de México. La defensa de Lucio busca la reclasificación del delito a abandono de persona incapaz, figura que contempla una pena mínima de dos años.