Exige Quiroz a Sheinbaum indagatoria imparcial en crimen de Manzo: ‘Detenciones no significan que un crimen se haya esclarecido’

URUAPAN.- Grecia Quiroz, edil de Uruapan, exigió a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo una indagatoria exhaustiva por el crimen de Manzo; “No justicia a medias”, dijo. Durante la Marcha por la Paz y la Justicia, que encabezó este domingo en el centro de Uruapan, Michoacán, Quiroz pidió que las indagatorias alcancen a todos los involucrados, incluso si las pruebas conducen a personas con poder político o económico.

“Le pido justicia para Carlos Manzo. No una justicia a medias, no una justicia de discursos, no una justicia que se conforme con presentar detenidos mientras existan preguntas aún sin responder”, demandó ante cientos de personas congregadas en la plaza municipal, donde su esposo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025. “Que se investigue a todos, absolutamente todo. Y que, si las pruebas conducen a personas con poder político, económico o de cualquier otra naturaleza, la investigación no se detenga”, agregó.

DETENCIONES NO SIGNIFICAN QUE UN CRIMEN SE HAYA ESCLARECIDO: QUIROZ La alcaldesa aseguró que su exigencia no responde a diferencias partidistas ni busca una confrontación con el Gobierno federal, sino esclarecer el homicidio y garantizar que los responsables enfrenten a la justicia. “Yo no quiero venganza. No estoy pidiendo que se condene a ninguna persona sin pruebas. Estoy pidiendo algo que debería de ser normal en cualquier estado de derecho”, afirmó.

Quiroz advirtió que la detención de personas no significa necesariamente que un crimen haya sido esclarecido, y sostuvo que, mientras existan responsabilidades pendientes de investigar, persistirá la deuda de las autoridades con las víctimas. “Porque la justicia no puede tener protegidos, porque la verdad no puede negociarse y porque la vida de Carlos Manzo vale mucho más allá que cualquier interés político”, expresó. Antes de su mensaje, la Alcaldesa encabezó la marcha por el primer aniversario del asesinato de su esposo y develó una estatua en su memoria en la plaza donde ocurrió el crimen. En su discurso, afirmó que la movilización no sólo buscaba exigir justicia para el ex Alcalde, sino también alzar la voz por las familias de víctimas de la violencia en Michoacán y el resto del país. “Hoy nos reúne el dolor, pero también nos reúne algo más poderoso, la dignidad de un pueblo que no está dispuesto a guardar silencio, porque esta marcha no solamente es por Carlos Manzo, esta marcha es por Uruapan, por Michoacán y por todo México”, sostuvo.

SE SOLIDARIZA QUIROZ CON MADRES BUSCADORAS La Presidenta Municipal también se solidarizó con las madres buscadoras y exigió resultados en las investigaciones de personas desaparecidas, así como justicia para las familias de víctimas de homicidio. Además, reclamó protección para comerciantes víctimas de extorsión, campesinos, productores, transportistas, mujeres y otros sectores afectados por la violencia. “Porque México no puede seguir siendo un país donde las víctimas tengan miedo y los delincuentes se sientan impunes”, señaló.

Quiroz recordó que a Manzo le arrebataron la vida cuando tenía una familia y proyectos por delante, pero sostuvo que el crimen no acabará con sus ideales ni con la exigencia de justicia. “A Carlos le arrebataron la vida, le quitaron la oportunidad de ver crecer a nuestros hijos (...) pero hay algo que no pudieron quitarle y fueron sus ideales, y hay algo que tampoco podrán quitarnos y es el derecho de seguir exigiendo justicia”, afirmó.

Temas

Asesinatos homicidios marchas

Localizaciones

Michoacán Uruapan

Organizaciones

FGE FGR

