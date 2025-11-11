Fiscalía de Edomex captura a Tomás ‘N’, exdirector del TRIJAEM, por transferencias millonarias
Tomás ‘N’ es acusado por el delito de abuso de confianza en la elaboración de transferencias bancarias que ascienden a más de 32 millones de pesos
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la detención de Tomás ‘N’, exdirector de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del estado (TRIJAEM).
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el arresto del exfuncionario fue gracias al cumplimiento de una orden de aprehensión.
EXDIRECTOR DEL TRIJAEM ES ACUSADO DE ABUSO DE CONFIANZA: FISCALÍA DE EDOMEX
Tomás enfrenta acusaciones por su probable intervención en el delito de abuso de confianza, en agravio del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
Los señalamientos se derivan de transferencias bancarias por un monto de 32 millones 482 mil 330 pesos con 09 centavos, realizadas por el acusado en colaboración con otras personas.
Dichos recursos habrían sido enviados a diversos destinatarios a través de dispositivos electrónicos, con los que se manejaba la cuenta bancaria del TRIJAEM, para lo cual Tomás ‘N’ habría aprovechado la confianza y responsabilidades inherentes a su cargo.
YA HABÍA UN DETENIDO DEL TRIJAEM POR ABUSO DE CONFIANZA EN TRANSFERENCIAS BANCARIAS
El diario Milenio recordó el caso de Omar ‘N’, exservidor del TRIJAEM, quien también fue capturado por la Fiscalía del Estado de México por el mismo delito: abuso de confianza.
“La investigación arroja que en diciembre de 2023, el detenido —que en ese momento fungía como jefe del Departamento de Servicios Financieros— habría realizado 29 transferencias bancarias por un monto de 32 millones 482 mil pesos”, indica el referido medio de comunicación.
Omar permanece en prisión preventiva, dictada por un juez de los Juzgados de Almoloya de Juárez. Hasta el momento, se recalcó que la FGJEM continúa con las investigaciones en el caso.