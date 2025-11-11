Fiscalía de Edomex captura a Tomás ‘N’, exdirector del TRIJAEM, por transferencias millonarias

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la detención de Tomás ‘N’, exdirector de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del estado (TRIJAEM).

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el arresto del exfuncionario fue gracias al cumplimiento de una orden de aprehensión.

TE PUEDE INTERESAR: Erick Omar salió a pasear a su perro; tres oficiales lo detienen, golpean, y días después aparece sin vida

EXDIRECTOR DEL TRIJAEM ES ACUSADO DE ABUSO DE CONFIANZA: FISCALÍA DE EDOMEX

Tomás enfrenta acusaciones por su probable intervención en el delito de abuso de confianza, en agravio del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

Los señalamientos se derivan de transferencias bancarias por un monto de 32 millones 482 mil 330 pesos con 09 centavos, realizadas por el acusado en colaboración con otras personas.

Dichos recursos habrían sido enviados a diversos destinatarios a través de dispositivos electrónicos, con los que se manejaba la cuenta bancaria del TRIJAEM, para lo cual Tomás ‘N’ habría aprovechado la confianza y responsabilidades inherentes a su cargo.