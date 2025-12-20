Jueza federal niega amparo a Bermúdez Requena por delitos graves y mantiene prisión preventiva

México
/ 20 diciembre 2025
    Jueza federal niega amparo a Bermúdez Requena por delitos graves y mantiene prisión preventiva
    Una jueza federal rechazó el amparo solicitado por el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, contra su vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa. CUARTOSCURO

Hernán Bermúdez Requena permanecerá en prisión preventiva en el penal de Almoloya tras la negativa de una jueza federal a concederle el amparo contra su proceso

Una jueza federal rechazó conceder el amparo solicitado por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, contra la vinculación a proceso que le fue dictada el 23 de septiembre de 2025 por los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión, así como contra la prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta dentro del mismo procedimiento penal.

El fallo fue emitido el 15 de diciembre de 2025 por la jueza Primero de Distrito del Estado de Tabasco, Sandra Adriana Carbajal Díaz, quien determinó que no procedía otorgar la protección constitucional solicitada por el exfuncionario.

ASUNCIÓN, PARAGUAY, 17 SEPTIEMBRE 2025.- El gobierno de Paraguay a través de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) realizó la expulsión del ex secretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”, tras su captura en el país y la solicitud del gobierno mexicano de su extradición. Bermúdez Requena esta acusado de ser líder de una organización criminal en la región sureste conocida como “La Barredora”. Secretarías de Estado

EMITE RESOLUCIÓN JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN TABASCO

En su resolución, la juzgadora consideró que el juez de control que conoció originalmente del caso fundó y motivó de manera adecuada tanto la vinculación a proceso como la imposición de la medida cautelar.

La sentencia, identificada con el expediente 1614/2025, señala que el juez de control realizó un análisis de los datos de prueba incorporados en la carpeta de investigación.

“El Juez de Control analizó la entrevista de la víctima, la cual fue clara en las circunstancias de tiempo, lugar y modo, junto con otros datos de prueba existentes en la carpeta de investigación de origen”, se lee en el fallo.

Asimismo, la jueza federal expuso que dichos elementos permiten, en esta fase procesal, establecer la posible comisión de hechos con apariencia de delito y la probable intervención del imputado.

“En esa medida, el contenido de dichos datos de prueba permite establecer, hasta esta etapa procesal, los elementos de tiempo, lugar y circunstancias en que ocurrieron los hechos con apariencia de delito que se reprochan, así como la probable intervención del quejoso en su comisión”.

BERMÚDEZ REQUENA MANTIENE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA

En relación con la prisión preventiva oficiosa, la jueza explicó que los delitos por los que fue vinculado a proceso Bermúdez Requena se encuentran contemplados en el artículo 19 de la Constitución, el cual establece la aplicación obligatoria de esta medida cautelar.

La resolución también reconoce que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha declarado inconvencional la prisión preventiva oficiosa; sin embargo, puntualiza que dicha figura continúa vigente en el marco constitucional mexicano.

De acuerdo con el fallo, esta medida solo podría dejar de aplicarse si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o el Poder Constituyente determinan su eliminación o modificación en la Constitución.

AUDIENCIA INTERMEDIA DE BERMÚDEZ REQUENA, ESTÁ PROGRAMADA PARA LA PRÓXIMA SEMANA

Como consecuencia de la resolución judicial, Hernán Bermúdez Requena permanecerá privado de la libertad en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1, ubicado en Almoloya, Estado de México.

Además, se informó que la próxima semana está programada la audiencia de la etapa intermedia del proceso penal, la cual se llevará a cabo en los juzgados locales del estado de Tabasco.

ASÍ FUE LA DETENCIÓN DE BERMÚDEZ REQUENA

Bermúdez Requena fue localizado y detenido el 12 de septiembre de 2025 en una vivienda en Asunción, Paraguay, luego de permanecer prófugo de la justicia desde febrero de ese mismo año.

De acuerdo con información oficial, el gobierno de Paraguay decidió expulsarlo al confirmar que ingresó a ese país de manera irregular. Tras ello, fue entregado a las autoridades mexicanas para enfrentar los procesos penales en su contra.

ASUNCIÓN, PARAGUAY, 17 EPTIEMBRE 2025.- El gobierno de Paraguay a través de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) realizó la expulsión del ex secretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”, tras su captura en el país y la solicitud del gobierno mexicano de su extradición. Bermúdez Requena esta acusado de ser líder de una organización criminal en la región sureste conocida como “La Barredora”. Secretarías de Estado

BERMÚDEZ REQUENA ES SEÑALADO COMO LÍDER DE ‘LA BARREDORA’, VINCULADA AL CJNG

La Fiscalía del Estado de Tabasco considera a Bermúdez Requena como uno de los presuntos líderes de la organización criminal conocida como “La Barredora”, la cual estaría vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El 11 de diciembre de 2019, el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, designó a Bermúdez Requena como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado.

Posteriormente, en julio de 2025, el comandante de la 30 Zona Militar, Miguel Ángel López Martínez, informó que el exfuncionario contaba con una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía estatal desde el 14 de febrero, fecha en la que abandonó el país.

Según lo expuesto por las autoridades, Bermúdez Requena habría salido inicialmente hacia Panamá, para después trasladarse a España y posteriormente a Brasil, antes de ser ubicado y detenido en territorio paraguayo.

Con la negativa del amparo, el proceso penal en su contra continúa su curso conforme a lo establecido por las autoridades judiciales.

