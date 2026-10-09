JUFED cuestiona suspensión de jueza en Zacatecas; Vizcaya señala asuntos que incomodaron al gobernador

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    JUFED cuestiona suspensión de jueza en Zacatecas; Vizcaya señala asuntos que incomodaron al gobernador
    La jueza María Citlallic Vizcaya Zamudio fue suspendida el 7 de octubre por el Tribunal de Disciplina Judicial. Facebook | Universidad de Guanajuato

María Citlallic Vizcaya señaló fallos sobre tauromaquia, pensiones y obras públicas; la JUFED advierte riesgos para la independencia judicial

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) condenó la suspensión de la jueza María Citlallic Vizcaya Zamudio, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, quien fue notificada de la medida por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) el 7 de octubre.

La juzgadora relacionó la decisión con asuntos que ha resuelto y que, según dijo, habrían incomodado al gobernador de Zacatecas, David Monreal, mientras que la asociación advirtió sobre posibles afectaciones a la independencia judicial.

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JUFED ACUSA POSIBLES PRESIONES DEL PODER LOCAL CONTRA LA JUEZA

En un posicionamiento, la JUFED manifestó su rechazo a la suspensión y sostuvo que la medida evidencia la vulnerabilidad de las personas juzgadoras federales frente a los intereses políticos regionales.

La asociación señaló que Vizcaya Zamudio ha intervenido en asuntos de relevancia pública, entre ellos la concesión de suspensiones contra las corridas de toros en Zacatecas, la defensa de los derechos de jubilados y pensionados, y una resolución provisional relacionada con la designación de la titular de la Auditoría Superior del Estado.

De acuerdo con la JUFED, esas determinaciones pudieron incomodar a grupos de poder locales. Sin embargo, la organización no identificó en su comunicado el expediente específico que motivó la suspensión.

La asociación también cuestionó la actuación del Tribunal de Disciplina Judicial y advirtió que los procedimientos disciplinarios no deben utilizarse para sancionar criterios jurisdiccionales que pueden ser impugnados mediante los recursos legales correspondientes.

MARÍA CITLALLIC VIZCAYA RELACIONA LA SUSPENSIÓN CON SUS RESOLUCIONES

En entrevista con La Silla Rota, la jueza afirmó que algunos de los asuntos que ha atendido pudieron generar inconformidad en el gobierno estatal.

“En Zacatecas soy jueza de distrito en juzgado mixto y he tenido varios asuntos que han incomodado al gobernador David Monreal, el famoso de la suspensión de corridas taurinas, el del segundo piso, el de las pensiones de ISSSTEZAC y muchos otros”, declaró.

Vizcaya Zamudio explicó que la suspensión se relaciona con uno de esos casos, aunque dijo que no podía precisar cuál debido a que le solicitaron mantener la confidencialidad del procedimiento.

“Por uno de ellos me suspendieron aduciendo que actúe mal al haber admitido la demanda y conceder la suspensión”, aseguró.

La juzgadora cuenta con experiencia en el cargo desde 2019. Según relató, antes de la reforma judicial de 2024 no se había sentido presionada por actores políticos.

JUEZA DEFIENDE LA INDEPENDENCIA DE SUS DECISIONES

Vizcaya Zamudio sostuvo que las resoluciones judiciales pueden ser revisadas por las instancias correspondientes cuando alguna de las partes está inconforme, sin que ello implique necesariamente una falta disciplinaria.

“Somos humanos y podemos equivocarnos, y para ello existen medios de defensa. Cuando los medios de defensa son interpuestos, si me equivoco, obviamente revocan mis determinaciones”, señaló en la entrevista.

También rechazó haber actuado por instrucciones de terceros y vinculó esa postura con las posibles inconformidades que, a su juicio, pudieron surgir por sus resoluciones.

“Pero jamás, jamás he actuado por consigna ni nada, entonces eso es lo que también les pudo haber molestado un poco”, expresó.

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JUFED RESPALDA PROTESTAS DE TRABAJADORES EN ZACATECAS

La asociación manifestó su respaldo a las protestas emprendidas por trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Zacatecas y reiteró que la independencia judicial es una garantía para que las personas juzgadoras resuelvan los asuntos con apego a la Constitución y la ley.

La JUFED advirtió que imponer suspensiones antes de revisar los criterios legales de las resoluciones puede afectar la impartición de justicia y dejar a la ciudadanía en estado de indefensión.

Por ello, anunció que continuará señalando lo que considera irregularidades en los procedimientos contra integrantes de la carrera judicial federal. Hasta la información proporcionada para esta nota, no se incluye una explicación del Tribunal de Disciplina Judicial sobre los motivos específicos de la suspensión de Vizcaya Zamudio.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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