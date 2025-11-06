Jumanji regio: automovilistas de Nuevo León en riesgo de ataque de abejas

México
/ 6 noviembre 2025
    Jumanji regio: automovilistas de Nuevo León en riesgo de ataque de abejas
    Los hechos se registraron este jueves sobre la Carretera Nacional a la altura de la comunidad Los Rodríguez Foto: especial
    Jumanji regio: automovilistas de Nuevo León en riesgo de ataque de abejas

El incidente se originó en la comunidad Los Rodríguez, frente a un salón de eventos en Santiago

La caída de unas cajas con enjambres pusieron a los automovilistas que transitaban por la Carretera Nacional en riesgo de sufrir un ataque por abejas, este viernes.

Protección Civil de Santiago informó del incidente y solicitó a los automovilistas transitar con los vidrios arriba para evitar picaduras.

Los hechos se registraron a la altura de la comunidad Los Rodríguez, frente al salón de eventos Las Nubes, en el referido ayuntamiento.

Les exhortamos a los ciudadanos que transitan por la Carretera Nacional a la altura de la comunidad Los Rodríguez, frente al salón Las Nubes, que extremen precauciones, ya que en estos momentos nos reportan la caída de unas cajas con enjambres de abejas’, publicó PC de Santiago.

Nos encontramos trabajando en el lugar para eliminar riesgos para la ciudadanía’, agregó.
Posteriormente, informó que de la aplicación de químico biodegradable para retirar la miel que cayó sobre la importante vialidad.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

