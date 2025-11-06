Jumanji regio: automovilistas de Nuevo León en riesgo de ataque de abejas

La caída de unas cajas con enjambres pusieron a los automovilistas que transitaban por la Carretera Nacional en riesgo de sufrir un ataque por abejas, este viernes.

Protección Civil de Santiago informó del incidente y solicitó a los automovilistas transitar con los vidrios arriba para evitar picaduras.

Los hechos se registraron a la altura de la comunidad Los Rodríguez, frente al salón de eventos Las Nubes, en el referido ayuntamiento.

‘Les exhortamos a los ciudadanos que transitan por la Carretera Nacional a la altura de la comunidad Los Rodríguez, frente al salón Las Nubes, que extremen precauciones, ya que en estos momentos nos reportan la caída de unas cajas con enjambres de abejas’, publicó PC de Santiago.

‘Nos encontramos trabajando en el lugar para eliminar riesgos para la ciudadanía’, agregó.

Posteriormente, informó que de la aplicación de químico biodegradable para retirar la miel que cayó sobre la importante vialidad.