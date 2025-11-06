$!Le dan 46 años de cárcel por abusar sexualmente de cuatro mujeres, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un joven, de 23 años, fue sentenciado a 46 años de prisión por abusar sexualmente de cuatro mujeres y robarles sus pertenencias, en hechos distintos, registrados en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó del resultado de la audiencia de juicio oral penal con sentencia condenatoria en contra de Cristofer Giovanni “N”.

Los delitos por los cuales el juez lo condenó son: violación, abuso sexual, abuso sexual agravado y robo ejecutado con violencia.

