Le dan 46 años de cárcel por abusar sexualmente de cuatro mujeres, en Nuevo León

México
/ 6 noviembre 2025
    El hombre fue sentenciado a 46 años y cinco años de prisión por delitos del orden sexual y patrimonial en contra de cuatro mujeres Foto: cortesía

Cristofer Giovanni “N” recibió 46 años de cárcel por violencia sexual y robo contra cuatro mujeres en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un joven, de 23 años, fue sentenciado a 46 años de prisión por abusar sexualmente de cuatro mujeres y robarles sus pertenencias, en hechos distintos, registrados en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó del resultado de la audiencia de juicio oral penal con sentencia condenatoria en contra de Cristofer Giovanni “N”.

Los delitos por los cuales el juez lo condenó son: violación, abuso sexual, abuso sexual agravado y robo ejecutado con violencia.

La sentencia comprende 46 años y cinco días de prisión, internado en en Centro de Reinserción Social estatal.

De acuerdo con los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, el joven cometió las agresiones, registradas en 2021, en contra de cuatro víctimas, mujeres de identidad protegida, a quien lograba abordar de forma violenta y con amenazas imponerles actos sexuales.

Además, tras el ataque las despojó de sus pertenencias personales como: bolsos, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Delitos Sexuales
robo conviolencia

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas.
Columna: Merodeando

Quién

