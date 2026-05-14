Junto a Ronaldo y Messi, pegan estampas de Rocha Moya y narcopolíticos en exposición del Mundial

La exposición “Estampas Monumentales” instalada sobre la vialidad Paseo de la Reforma, previo al Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá, fue intervenida por la cara de los políticos acusados por autoridades estadounidenses de vínculos con el narcotráfico. Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y el senador morenista, Enrique Inzunza Cázarez, además de otros exfuncionarios —de quienes la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos por presuntos delitos de narcotráfico y petición de extradición a EU—, resaltaron entre leyendas del fútbol como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Armando Maradona, Pelé y Hugo Sánchez.

También resaltan el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa, Enrique Díaz Vega; Juan de Dios Gámez Mendívil, Presidente municipal de Culiacán con licencia; Juan Valenzuela Millán, comandante de la policía acusado en Estados Unidos por el secuestro de una fuente de la DEA; Marco Antonio Almanza Avilés, ex jefe de la Policía de Investigación; y Dámaso Castro Zaavedra, que fungía hasta hace unos días como Vicefiscal General de Sinaloa.

En las ‘estampitas’, en lugar del país al que pertenecen, los logos de la selección, su nombre y número de jugador, se observa la leyenda “Narcopolítico identificado”; los nombres de los políticos; Sinaloa, el estado donde fungen; sus cargos y las iniciales C.D.S (Cártel de Sinaloa), del lado contrario el logo de Morena, el partido político al que pertenecen. La protesta aprovecha el marco de la exposición para denunciar lo que los activistas denominan un “pacto político-criminal” en Sinaloa.

“#PRESIDENTAROMPAELPACTO” La pega de stickers fue liderada por el colectivo Defensorxs, el periodista Miguel Meza de la plataforma Narcopolíticos afirmó que “hasta que Rocha Moya hasta que no esté en la cárcel, lo sentencien en México o lo extraditen a EEUU”, no dejarían de insistir. “Aunque nos quieran callar, la exigencia es clara, Claudia deja de encubrir a narcogobernantes #PresidentaRompeElPacto. Mexicanos al grito de la paz”, se lee en una lona desplegada de forma paralela en la explanada del Monumento a la Revolución; activistas advierten que la exposición responde a la parálisis de las investigaciones en México ante los procesos y acusaciones en tribunales estadounidenses.

La exposición “Estampas Monumentales”, en el corredor cercano a la Estela de Luz, está compuesta por 15 fotografías haciendo alusión a las publicadas por Panini para su álbum del Mundial haciendo un recorrido por la historia de los mundiales desde México 70 hasta la edición 2026, de la cual, México es uno de los tres países sede. (Con información de El Universal y Reforma)

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