Justifica CSP reelección de magistrados: ‘La gente decidirá’

Cuestionada sobre la reelección, con la cual magistrados electorales podrían sumar 18 años en el cargo, si ganan la elección de 2028, la Mandataria dijo que lo que se aprobó es que puedan participar nuevamente en la elección.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que permitir a magistrados electorales reelegirse fue decisión del Congreso y que será la gente la que decidirá si los elige.

“Entiendo que lo que lo que se planteó fue una decisión del Congreso, lo que se plantea no es que se queden 17 años como está planteado ahí sino que puedan participar nuevamente en la elección, o sea, que se les permita participar en la elección, no es que se vayan a elegir directamente, fue una decisión que tomó el Congreso”, comentó Sheinbaum.

-¿Está usted de acuerdo con ella?, se le preguntó.

“No quisiera yo opinar al respecto pero sí es importante que la gente sepa que no es que se quedan 17 años sino que van a participar en la siguiente elección y la gente ya tomará la decisión si los elige”, respondió.

-¿No sería una contienda desleal porque estarían aprovechando su cargo de magistrados electorales para promoverse como candidatos?, se le insistió.

“Tendrá que regularse bajo qué condiciones tendría que ser”, contestó.

La mayoría de la 4T en San Lázaro aprobó anoche, con 322 votos favor, 132 en contra -uno de ellos de la petista Aracely Cruz- y 22 abstenciones de Morena, una reserva que le permite a los magistrados electorales en funciones reelegirse para un nuevo periodo, con lo cual podrían sumar 18 años en el cargo, si ganan la elección de 2028.

Con la modificación, podrían continuar en el cargo los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Mónica Soto y Reyes Rodríguez Mondragón hasta 2034.

“Las Magistradas y Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente decreto podrán ser elegibles para un nuevo periodo en la elección federal que se celebre en 2028”, señala la reserva.

Al presentar la propuesta, el morenista Sergio Gutiérrez Luna indicó que con ella se busca evitar un trato diferenciado con los Ministros, Magistrados y Jueces de Distrito que, tras la reforma judicial de 2024, podían postularse a la elección que seguía.

La propuesta generó rechazó incluso al interior de Morena. El vicecoordinador morenista, Alfonso Ramírez Cuéllar, recordó que, en marzo de 2025, el Congreso debatió una iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum para cancelar la reelección de legisladores y Alcaldes.

Reprochó que no se ha secado la tinta de esa reforma y ahora la mayoría llega con una propuesta “llena de trampas”, que restaura la reelección de los magistrados electorales.