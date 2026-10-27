$!Juzgado rechaza amparos de empresarios señalados por EU por presuntos vínculos con La Mayiza

Un juzgado federal en Tijuana rechazó las dos primeras demandas de amparo presentadas por los empresarios Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices para recuperar el acceso a sus cuentas bancarias, congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras ser señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos financieros con La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael Zambada Sicairos. De acuerdo con información publicada por el semanario Zeta, las resoluciones también abarcan recursos de al menos cuatro empresas vinculadas con Moreno Gómez Santelices: Inteliproof Efficient, Conciertos y Espectáculos Inhouse, Corevial Constructora y Baja Fixer Group.

Las cuentas de los empresarios y las compañías permanecen inmovilizadas desde finales de septiembre de 2026, luego de que la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ejecutara el Acuerdo 471/2026, fechado el 28 de septiembre. ¿POR QUÉ RECHAZARON LOS AMPAROS CONTRA EL CONGELAMIENTO DE CUENTAS? Según el reporte de Zeta, los juzgadores consideraron que la inmovilización de los recursos responde a disposiciones de orden público destinadas a proteger el sistema financiero mexicano. Los empresarios recurrieron a la justicia federal después de que la UIF ordenó bloquear sus cuentas bancarias en México. Con las demandas buscaban impugnar la medida y recuperar el acceso a sus recursos. Las resoluciones no equivalen a una sentencia penal sobre los señalamientos formulados por las autoridades estadounidenses. El bloqueo de cuentas y las designaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) forman parte de procedimientos distintos. EU SEÑALÓ A MORENO GÓMEZ SANTELICES COMO PRESUNTO OPERADOR FINANCIERO La OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices por su presunta participación en una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento que, según la dependencia, habría lavado dinero para René Arzate García, alias “La Rana”, identificado por las autoridades estadounidenses como jefe de plaza de Tijuana para La Mayiza. El Tesoro también señaló que Moreno Gómez Santelices actuaba como asociado de Jesús González Lomelí, a quien identificó como un presunto lavador de dinero de alto rango del Cártel de Sinaloa y sancionó en septiembre de 2025. La designación estadounidense también vinculó a Moreno Gómez Santelices con los hermanos Alfonso y René Arzate García, así como con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”. Estos señalamientos forman parte de los argumentos de la autoridad estadounidense para imponer sanciones financieras y no constituyen, por sí mismos, una sentencia judicial en México.

¿QUÉ EMPRESAS FUERON SANCIONADAS POR EL DEPARTAMENTO DEL TESORO? Junto con Conciertos y Espectáculos Inhouse, la OFAC incluyó en su lista de sanciones a otras compañías atribuidas a Moreno Gómez Santelices, entre ellas Grupo Baja Fixer, Inteliproof Efficient, Capital Privado Baja, Capital Privado Bursátil, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, Wermak Publired, Holistic Wellwaves, Proyecto Alerta Verde y Videovigilancia Colaborativa. Capital Privado Baja y Capital Privado Bursátil operaban comercialmente bajo el nombre “Private Equity Baja”, según la información proporcionada. Inteliproof Efficient aparece registrada ante la Dirección General de Seguridad Privada con el número DGSP/291-22/4718, con vigencia de 2022 a diciembre de 2026. La compañía ofrecía servicios de seguridad electrónica, videovigilancia mediante circuitos cerrados de televisión (CCTV) y blindaje vehicular en Tijuana. Por su parte, Capital Privado Baja se presentaba en su sitio web como una oficina de administración patrimonial o family office, con domicilio en el bulevar Salinas de Tijuana y servicios relacionados con gestión de patrimonio, mercado cambiario y soluciones para el sector gubernamental. Conciertos y Espectáculos Inhouse, que operaba comercialmente como In House Espectáculos, participó en la apertura de la Arena Valle de Guadalupe en mayo de 2024, con un concierto de Christian Nodal. Durante ese año, la cartelera del recinto incluyó presentaciones de Ricky Martin, Carín León, Banda MS, Los Aguilar, Luis Miguel y Los Ángeles Azules. SANCIONES DE EU INCLUYERON A 21 PERSONAS Y 25 EMPRESAS Las designaciones contra Moreno Gómez Santelices y las empresas relacionadas formaron parte de un paquete anunciado por el Departamento del Tesoro a finales de septiembre de 2026. En esa acción, la OFAC incluyó a 21 personas y 25 entidades corporativas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados. Las sanciones se sustentaron en las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, utilizadas por el Gobierno estadounidense para imponer restricciones financieras a personas y entidades señaladas por apoyar actividades relacionadas con el narcotráfico y el terrorismo, según el marco aplicado en cada caso. En el mismo paquete fue incluido Carlos Villela Gómez Santelices, cuyo perfil empresarial fue descrito por las autoridades estadounidenses como similar al de Moreno. También fueron designados Jerónimo Javier Vera Ayala y Jorge Mario Vera Ayala, a quienes el Tesoro señaló por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero para el cártel en Tijuana mediante empresas vinculadas con González Lomelí. RECHAZAN TAMBIÉN AMPARO DE CARLOS ALBERTO TORRES TORRES EN MEXICALI En un procedimiento separado, un juzgado federal rechazó una medida cautelar solicitada por Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, para impugnar el bloqueo de sus cuentas en Banorte y su inclusión en la lista de personas con fondos congelados. Según Zeta, Torres presentó el recurso el 16 de octubre de 2026 ante el Juzgado Segundo de Distrito en Mexicali. Seis días después, el juzgador rechazó la medida cautelar con el argumento de que la inmovilización ordenada por la UIF responde a normas de orden público orientadas a proteger el sistema financiero. La OFAC señaló a Torres Torres por presuntamente utilizar su influencia política para facilitar actividades del Cártel de Sinaloa y proteger sus operaciones en Baja California. El Departamento del Tesoro también lo vinculó con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, identificado por las autoridades estadounidenses como dirigente de Los Rusos, grupo relacionado con la facción de Los Mayos. El 29 de septiembre, fecha en que se anunciaron las sanciones, Torres rechazó públicamente las acusaciones. “Niego cualquier relación con grupo o actividad criminal alguna, dentro y fuera de México”, declaró. También anunció que realizaría gestiones ante la OFAC para intentar revertir su designación. EU TAMBIÉN SANCIONÓ EMPRESAS VINCULADAS CON LUIS ALFONSO TORRES TORRES El Departamento del Tesoro incluyó en su lista a cinco empresas atribuidas a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Alberto Torres Torres: Vida Orgánica Tijuana, que opera como Vive Orgánico Fresh Market; Edifika Desarrollos Baja; The Woods Bar; Raes Restaurante, y Distribuidora y Comercializadora ATAF. De acuerdo con documentos societarios citados en la información proporcionada, entre los socios originales de Vida Orgánica Tijuana figuraban Marina del Pilar Ávila Olmeda y Carlos Torres.

Una rectificación registral fechada el 10 de septiembre de 2026 retiró a la gobernadora de la sociedad, 19 días antes de que Estados Unidos anunciara las sanciones. El documento modificó la estructura societaria, aunque no detalló por sí mismo las circunstancias de la salida de Ávila Olmeda. El Gobierno de Baja California ha señalado que la gobernadora no fue incluida en las sanciones estadounidenses y que está legalmente divorciada de Carlos Torres. Con los tres procedimientos reportados, dos en Tijuana y uno en Mexicali, las solicitudes de amparo y medidas cautelares presentadas por los empresarios señalados por el Departamento del Tesoro no han conseguido revertir el bloqueo de sus cuentas. Con información de INFOBAE