Revisará Sheinbaum observaciones de la ASF al último año de gobierno de López Obrador

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que revisará las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2024, último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los primeros meses de su administración. La mandataria evitó fijar postura sobre las 21 denuncias presentadas por el nuevo Auditor Superior, Aureliano Hernández, por un probable daño al erario de 600 millones de pesos, al señalar que el informe fue entregado apenas ayer a la Cámara de Diputados.

“Vamos a revisarlo antes de poder comunicar con más detalle, vamos a revisar, apenas se presentó ayer. Es la primera Cuenta Pública que se hace a su gobierno, es el primer año de su gestión. No es todavía el 25, es todavía del 24, que digamos los últimos meses que nos correspondían a nosotros solventar”, dijo.

100 PRIMEROS DÍAS DEL NUEVO AUDITOR Con 100 días en el cargo, Hernández retomó la presentación de denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego que durante 2025 la ASF sólo promovió tres acusaciones. El Auditor informó que las 21 denuncias corresponden a posibles irregularidades detectadas en cuentas públicas de 2021 a 2024 y que suman un probable daño al erario de 600 millones de pesos.

Entre ellas, tres fueron promovidas contra la Cofepris por falta de comprobación de 121.9 millones de pesos en la Cuenta Pública 2024 y otra contra Talleres Gráficos de México por irregularidades por 68 millones de pesos en ese mismo ejercicio. También fueron presentadas cinco denuncias por irregularidades financieras en el municipio de Alvarado, Veracruz, por recursos ejercidos en 2020 y 2021, así como cinco contra el Gobierno de Nayarit por hallazgos de la Cuenta Pública 2021.

INICIAN 31 INVESTIGACIONES Hernández informó además que inició 31 investigaciones por posibles irregularidades y presentó 30 expedientes de responsabilidad administrativa grave por probables colusiones en procedimientos de contratación pública. Cuestionada al respecto, Sheinbaum explicó que las dependencias, entidades federativas y gobiernos observados cuentan con un plazo para aclarar o solventar las irregularidades antes de que la ASF presente denuncias penales o promueva sanciones administrativas.

“Se presenta un resultado y después las entidades tienen tiempo, o los estados, las entidades federativas o cualquier Secretaría del Gobierno federal donde haya una observación, tienen tiempo para resolver esas observaciones”, comentó. “Si no se pueden hacer, entonces ya la propia Auditoría presenta denuncias penales o al Tribunal Superior de Justicia Administrativa las sanciones administrativas que estuviera solicitando”. La presidenta consideró que el nuevo tratamiento de las auditorías deriva de una propuesta presentada por Hernández ante el Congreso, y adelantó que invitará a la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, para informar sobre los resultados que correspondan a dependencias federales.

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