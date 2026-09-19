$!‘La Barbie de la Alianza’ es detenida en Monterrey; aseguran droga y cargadores

Estefani “N”, conocida en redes sociales como “La Barbie de la Alianza”, fue detenida en Monterrey, Nuevo León, el pasado jueves, junto con otras dos personas, luego de que autoridades localizaron presunta droga, cargadores para armas largas y teléfonos celulares dentro del automóvil en el que viajaban. La mujer, de 31 años, era señalada por su probable relación con diversos hechos ilícitos y por su presunta integración a un grupo delictivo. Junto con ella fueron detenidos Melany “N”, de 18 años, y un hombre de 38 años identificado en distintos reportes como Javier “N” y Alfredo Eleazar “N”, alias “El Black” o “Javier”. La detención ocurrió en el cruce de las avenidas Cabezada y Nepenta, en la colonia San Bernabé, al norte de Monterrey, cuando elementos de seguridad interceptaron un Nissan V-Drive particular en el que se trasladaban las tres personas.

¿QUÉ ASEGURARON DURANTE LA DETENCIÓN DE “LA BARBIE DE LA ALIANZA”? Durante la inspección del vehículo, los agentes localizaron siete cargadores para armas largas, más de 130 envoltorios con presunta cocaína y marihuana, además de varios teléfonos celulares. Los tres detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará la situación jurídica de las personas involucradas. Las sustancias serán sometidas a los análisis correspondientes para establecer su naturaleza y cantidad.

¿QUIÉN ES ‘LA BARBIE DE LA ALIANZA’? Estefani “N” tenía presencia en plataformas digitales, principalmente por publicaciones relacionadas con su vida cotidiana y actividades personales. En sus redes sociales difundía videos y fotografías sobre la organización de tandas y préstamos de dinero, además de mostrar aspectos de su vivienda, ubicada en la zona norte de Monterrey. Entre sus publicaciones también aparecían fotografías con dinero en efectivo, vehículos, camionetas y artículos de marcas comerciales. Su actividad en redes sociales le permitió reunir más de 65 mil seguidores en Facebook, donde compartía fotografías y videos relacionados con su estilo de vida.

ASÍ SURGIÓ EL APODO DE ‘LA BARBIE DE LA ALIANZA’ El sobrenombre de “La Barbie de la Alianza” estaba relacionado con la presencia constante de referencias a la muñeca Barbie en sus publicaciones. El color rosa aparecía de manera recurrente en fotografías y videos, tanto en prendas de vestir como en accesorios, vehículos y otros objetos. Algunas publicaciones también incluían la palabra “Barbie”. En la descripción de uno de sus perfiles podía leerse: “Sé lo que quieras ser. I’m a BARBIE GIRL”. En las imágenes compartidas con sus seguidores también aparecía con cadenas de oro, ropa de marca, camionetas y otros artículos de alto valor. La mujer también era identificada en redes sociales como “Fanny La Reylop”.

¿QUIÉNES FUERON DETENIDOS JUNTO CON ESTEFANI “N”? Durante la intervención también fue detenida Melany “N”, de 18 años, quien viajaba en el Nissan V-Drive junto con Estefani “N” y el hombre de 38 años. Respecto al tercer detenido existen diferencias en la identificación difundida en los reportes. En algunos primeros informes fue mencionado como Javier “N”, mientras que otros datos oficiales lo identificaron como Alfredo Eleazar “N”, alias “El Black” o “Javier”. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el hombre era considerado un objetivo prioritario debido a su presunta vinculación con hechos violentos registrados en la zona norte de Monterrey. Los reportes también lo señalaban por presuntamente ocupar una posición de liderazgo dentro de una estructura delictiva con presencia en esa zona del municipio.

¿QUÉ SIGUE PARA LOS TRES DETENIDOS? Después de la intervención, Estefani “N”, Melany “N” y el hombre de 38 años quedaron a disposición del Ministerio Público de Monterrey. La autoridad deberá definir su situación jurídica y determinar las responsabilidades que, en su caso, correspondan por los objetos y sustancias asegurados durante el operativo.