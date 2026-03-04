La CNTE anuncia huelga de tres días en la Ciudad de México y otros estados

El de marzo se informó que la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hará un paro nacional de 72 horas en la Ciudad de México y en otras entidades del país.

La organización sindical de maestros disidentes ha informado que durante las fechas del 18, 19 y 20 se formalizará una huelga y protesta en distintos puntos de México. Se detalló que los maestros de la CNTE harán una ‘mega marcha’ en la Ciudad de México para exigir el cumplimiento de los acuerdos.

Los representantes de la CNTE han exigido al Gobierno de México, específicamente a la administración presidencial de Sheinbaum, que haya mejores planes de jubilación, que se realice la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y que regrese el sistema de pensiones sin Afores.

Se instruyó que la marcha, de manera simultánea, después que concluya una rueda de prensa a las 9 de la mañana. En la Ciudad de México, como popularmente se ha hecho con todo tipo de protestas, iniciará desde El Ángel de la Independencia y seguirá su ruta hasta el Zócalo de la Ciudad de México.

TE PUEDE INTERESAR: CNTE amenaza con huelga nacional en marzo: exige derogar reformas y aumento salarial total al magisterio

Se publicó que los otros estados, donde la CNTE hará su marcha, serán: Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán.