La CNTE anuncia huelga de tres días en la Ciudad de México y otros estados

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 4 marzo 2026
    La CNTE anuncia huelga de tres días en la Ciudad de México y otros estados
    La Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación informó sobre la organización de una huelga de 72 horas en diferentes partes de México Cuarto oscuro | Mario Jasso

Los representantes de la CNTE darán una rueda de prensa el primer día de la protesta para exigir que cumplan los acuerdos

El de marzo se informó que la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hará un paro nacional de 72 horas en la Ciudad de México y en otras entidades del país.

La organización sindical de maestros disidentes ha informado que durante las fechas del 18, 19 y 20 se formalizará una huelga y protesta en distintos puntos de México. Se detalló que los maestros de la CNTE harán una ‘mega marcha’ en la Ciudad de México para exigir el cumplimiento de los acuerdos.

Los representantes de la CNTE han exigido al Gobierno de México, específicamente a la administración presidencial de Sheinbaum, que haya mejores planes de jubilación, que se realice la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y que regrese el sistema de pensiones sin Afores.

Se instruyó que la marcha, de manera simultánea, después que concluya una rueda de prensa a las 9 de la mañana. En la Ciudad de México, como popularmente se ha hecho con todo tipo de protestas, iniciará desde El Ángel de la Independencia y seguirá su ruta hasta el Zócalo de la Ciudad de México.

TE PUEDE INTERESAR: CNTE amenaza con huelga nacional en marzo: exige derogar reformas y aumento salarial total al magisterio

Se publicó que los otros estados, donde la CNTE hará su marcha, serán: Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Maestros
protestas
Huelgas

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


CNTE

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
true

CJNG: La sucesión de ‘El Mencho’
El cantante Bobby Pulido obtiene la candidatura demócrata en Texas y competirá por el Distrito 15 rumbo a la Cámara de Representantes en noviembre.

El cantante Bobby Pulido busca un escaño en el Congreso de Estados Unidos por los demócratas
“El secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth escucha mientras habla el jefe del Estado Mayor Conjunto general Dan Caine, en el Pentágono en Washington”, informó la agencia de noticias AP.

Secretario de Defensa admite que EU no puede ‘detenerlo todo’ ante ataques de Irán
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostiene el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

A 100 días del Mundial, emergen nuevos retos por la guerra en Irán y la violencia en México

Te compartimos el calendario oficial, del 4 al 26 de marzo, para la entrega del apoyo económico, el cual será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Pensión del Bienestar... ¿a qué apellidos les toca el pago de 6 mil 400 pesos del 4 al 26 de marzo según el Calendario Oficial?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Regalo. El número 13, considerado de la suerte para Taylor Swift, sería la clave detrás de la posible fecha de su boda.

¿La boda del año? Filtran posible fecha de boda entre Taylor Swift y Travis Kelce
Hoteles de la Ciudad de México ajustan sus estrategias de hospedaje rumbo al Mundial 2026 tras la cancelación del 40% de reservas que había bloqueado la FIFA.

Mundial 2026: FIFA cancela 40% de reservas de hotel en CDMX a tres meses del torneo