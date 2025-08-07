La diputada ‘dato protegido’ y su esposo Sergio Gutiérrez, una pareja con poca austeridad y muchos lujos
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
En sólo una semana se han exhibido ropa y joyas con un valor superior a los 4 millones de pesos
CIUDAD DE MÉXICO- Ella es del PT, Él es de Morena, dos partidos que presumen austeridad y humildad. pero a la pareja le gusta los lujos.
La diputada sonorense de PT, Diana Karina Barreras y su esposo morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, han sido evidenciados por sus relojes, alhajas y costosas prendas de vestir.
TE PUEDE INTERESAR: Joyas, bolsos y prendas de diseñador: exhiben vida de lujo sin declarar de la diputada ‘Dato Protegido’
La legisladora Barreras, conocida como “Dato Protegido”, es quien obligó a una ciudadana a emitir una disculpa pública durante un mes, alegando supuesta violencia política contra mujeres.
En redes sociales, Jorge García Orozco, un académico de Jalisco dio a conocer un compendio de fotografías y videos en las que se ve a ambos legisladores con sus artículos lujosos, y también expuso el precio de cada artículo.
En sólo una semana se han exhibido ropa y joyas con un valor superior a los 4 millones de pesos.
Según cálculos de García Orozco, en guardarropa, joyas y accesorios, de marcas como Cartier, Balenciaga, Prada, Louboutin, Tiffany, Dolce & Gabbana, Paul Parkman, Fendi o Hublot, la pareja tiene invertidos alrededor de 4 millones 700 mil pesos.
Por Staff, Agencia Reforma.