La diputada ‘dato protegido’ y su esposo Sergio Gutiérrez, una pareja con poca austeridad y muchos lujos

CIUDAD DE MÉXICO- Ella es del PT, Él es de Morena, dos partidos que presumen austeridad y humildad. pero a la pareja le gusta los lujos.

La diputada sonorense de PT, Diana Karina Barreras y su esposo morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, han sido evidenciados por sus relojes, alhajas y costosas prendas de vestir.

La legisladora Barreras, conocida como “Dato Protegido”, es quien obligó a una ciudadana a emitir una disculpa pública durante un mes, alegando supuesta violencia política contra mujeres.

En redes sociales, Jorge García Orozco, un académico de Jalisco dio a conocer un compendio de fotografías y videos en las que se ve a ambos legisladores con sus artículos lujosos, y también expuso el precio de cada artículo.