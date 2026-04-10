‘La esencia del Plan B fue aprobada’... Sheinbaum celebra aval de 20 estados y que ya es constitucional

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 10 abril 2026
    ‘La esencia del Plan B fue aprobada’... Sheinbaum celebra aval de 20 estados y que ya es constitucional
    La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Plan B de la Reforma Electoral ya fue avalado por 20 congresos estatales, lo que lo convierte en constitucional; falta su publicación oficial. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum asegura que el Plan B electoral ya es constitucional tras aval en 20 estados; falta su publicación en el DOF

El Plan B de la Reforma Electoral dio un paso clave en su proceso legislativo. Durante la conferencia del 10 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la iniciativa ya fue aprobada por 20 congresos estatales, lo que, de acuerdo con el procedimiento constitucional, la coloca en una nueva fase.

“Ya se aprobó en los Congresos Estatales el Plan B... eso quiere decir que ya es Constitucional”, declaró la mandataria, al referirse al avance del proyecto que forma parte de los cambios en materia político-electoral impulsados por el actual gobierno.

El siguiente paso será el regreso del dictamen al Senado de la República, donde se realizará la declaratoria formal antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), momento en el que entraría en vigor.

https://vanguardia.com.mx/informacion/grupo-modelo-regalara-500-boletos-para-el-mundial-como-los-puedes-obtener-IA19918321

LOS PRINCIPALES CAMBIOS QUE PLANTEA LA REFORMA

La presidenta detalló que la “esencia del Plan B” se mantiene intacta tras su aprobación en los congresos locales. Entre los puntos más relevantes destacan modificaciones orientadas a la estructura política y al gasto público.

Entre los principales ejes se encuentran:

No reelección en determinados cargos públicos

Prohibición del nepotismo en funciones gubernamentales

Reducción de recursos a congresos estatales

Disminución de regidores en municipios

• Eliminación de las llamadas pensiones doradas

Reducción de salarios en el sector público

“La esencia del Plan B que habíamos enviado fue aprobada... solamente está por publicarse”, sostuvo la titular del Ejecutivo, subrayando que el proyecto ya se considera un hecho dentro del proceso legislativo.

DEBATE Y CONTEXTO DEL SISTEMA ELECTORAL

Esta reforma se inscribe en un debate más amplio sobre la estructura y el costo del sistema político en México. En los últimos años, instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos de análisis han señalado la necesidad de revisar distintos aspectos del funcionamiento electoral.

El Plan B plantea ajustes que impactan tanto en la organización política como en el uso de recursos públicos, lo que ha generado distintas posturas en el ámbito político y social.

Más allá de las posiciones, el avance legislativo marca un punto relevante en la discusión sobre el modelo electoral del país, particularmente en temas como la representación, el financiamiento y la regulación de los cargos públicos.

SIGUIENTE PASO: PUBLICACIÓN OFICIAL

Con la aprobación en congresos estatales, el proceso entra en su fase final. El dictamen deberá regresar al Senado para su validación formal antes de ser enviado al DOF.

Una vez publicado, el conjunto de reformas entrará en vigor conforme a los tiempos establecidos por la legislación, marcando un nuevo capítulo en la organización política del país.

“Esto ya es un hecho en el país”, afirmó la presidenta, al destacar que el proceso está prácticamente concluido y solo resta su formalización administrativa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/continua-busqueda-del-ultimo-minero-atrapado-en-mina-santa-fe-en-sinaloa-MA19919270

DATOS CURIOSOS

• El Plan B fue avalado por 20 congresos estatales, requisito clave para su constitucionalidad

• La reforma contempla la eliminación de las llamadas “pensiones doradas”

• Incluye medidas como la reducción de regidores en gobiernos municipales

• Aún falta su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para entrar en vigor

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reforma Electoral
plan b

Personajes


Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
A nivel nacional, revela reporte de Banorte, el precio de la vivienda se mantiene en aumento.

La vivienda no es para todos: en Saltillo solo al 8.8% le alcanza para comprar una en 2026
La Mandataria adelantó que sostendrá una reunión en los próximos días, una vez que existan acuerdos con productores y comercializadores.

Sheinbaum admite alzas y promete ‘saltar’ intermediarios con el PACIC
Desde el Congreso Local, buscan garantizar que servicios estéticos cumplan con normas de seguridad e higiene.

Crecen establecimientos de cosmetología sin supervisión adecuada en Coahuila
La obra forma parte del programa “Con Obra Tras Obra Ramos se Transforma”.

Avanza modernización de Camino del Real en Ramos Arizpe; mejorará movilidad y seguridad
El superávit de la balanza turística cedió 8.3 por ciento en febrero y ligó su tercera caída a tasa anual para colocarse en 2 mil 213 millones de dólares.

Tienen ingresos turísticos en México un leve avance de 0.4% en febrero
La cúrcuma, por su gran poder antiinflamatorio, es un potente aliado para combatir la astenia.

Astenia primaveral: cómo la cúrcuma ayuda a combatir el cansancio de temporada
Desde el 9 de enero, el registro de usuarios de telefonía móvil será obligatorio en todo México. Para quienes ya cuentan con una línea activa, el plazo máximo para cumplir con este requisito será el 30 de junio de 2026.

Fecha límite para vincular celular a la CURP: ¿qué pasa si no lo hago y quiénes están exentos?
Stefano Gabbana renuncia a la presidencia de Dolce &amp; Gabbana.

Stefano Gabbana dice adiós a Dolce & Gabbana: ¿la renuncia fue por problemas de dinero?