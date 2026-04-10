‘La esencia del Plan B fue aprobada’... Sheinbaum celebra aval de 20 estados y que ya es constitucional

“Ya se aprobó en los Congresos Estatales el Plan B... eso quiere decir que ya es Constitucional”, declaró la mandataria, al referirse al avance del proyecto que forma parte de los cambios en materia político-electoral impulsados por el actual gobierno.

El Plan B de la Reforma Electoral dio un paso clave en su proceso legislativo. Durante la conferencia del 10 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la iniciativa ya fue aprobada por 20 congresos estatales , lo que, de acuerdo con el procedimiento constitucional, la coloca en una nueva fase.

El siguiente paso será el regreso del dictamen al Senado de la República , donde se realizará la declaratoria formal antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) , momento en el que entraría en vigor.

LOS PRINCIPALES CAMBIOS QUE PLANTEA LA REFORMA

La presidenta detalló que la “esencia del Plan B” se mantiene intacta tras su aprobación en los congresos locales. Entre los puntos más relevantes destacan modificaciones orientadas a la estructura política y al gasto público.

Entre los principales ejes se encuentran:

• No reelección en determinados cargos públicos

• Prohibición del nepotismo en funciones gubernamentales

• Reducción de recursos a congresos estatales

• Disminución de regidores en municipios

• Eliminación de las llamadas pensiones doradas

• Reducción de salarios en el sector público

“La esencia del Plan B que habíamos enviado fue aprobada... solamente está por publicarse”, sostuvo la titular del Ejecutivo, subrayando que el proyecto ya se considera un hecho dentro del proceso legislativo.

DEBATE Y CONTEXTO DEL SISTEMA ELECTORAL

Esta reforma se inscribe en un debate más amplio sobre la estructura y el costo del sistema político en México. En los últimos años, instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos de análisis han señalado la necesidad de revisar distintos aspectos del funcionamiento electoral.

El Plan B plantea ajustes que impactan tanto en la organización política como en el uso de recursos públicos, lo que ha generado distintas posturas en el ámbito político y social.

Más allá de las posiciones, el avance legislativo marca un punto relevante en la discusión sobre el modelo electoral del país, particularmente en temas como la representación, el financiamiento y la regulación de los cargos públicos.

SIGUIENTE PASO: PUBLICACIÓN OFICIAL

Con la aprobación en congresos estatales, el proceso entra en su fase final. El dictamen deberá regresar al Senado para su validación formal antes de ser enviado al DOF.

Una vez publicado, el conjunto de reformas entrará en vigor conforme a los tiempos establecidos por la legislación, marcando un nuevo capítulo en la organización política del país.

“Esto ya es un hecho en el país”, afirmó la presidenta, al destacar que el proceso está prácticamente concluido y solo resta su formalización administrativa.