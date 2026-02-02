La Guardia Nacional despliega 300 elementos en el Estado de México para combatir incremento de violencia
Los 300 elementos serán distribuidos en los respectivos municipios que conforman el Edomex
El 2 de enero, la Secretaría de Seguridad del Estado de México reportó que para confrontar el auge de crímenes y eventos de violencia en las municipalidades del Edomex se desplegaron 300 elementos de la Guardia Nacional.
El acto de despliegue corresponde a la estrategia de seguridad de la presidencia de Sheinbaum contra el crimen organizado. El nombre implementado, para esta nueva aproximación de seguridad y vigilancia, es Mando Unificado Oriente.
A través de un comunicado, publicado en la plataforma de X, se detalló que los elementos de la Guardia Nacional estarán estacionados, principalmente, en los municipios de Ecatepec, Tultitlán, Valle de Chalco, Chalco, Ixtapaluca y Tlalnepantla.
Los 300 uniformados serán repartidos en los diferentes municipios. En el comunicado, se explicó que la distribución, Ecatepec, recibirá a un oficial y 49 elementos; Tultitlán un oficial y 69 agentes; Valle de Chalco contará con 30; Ixtapaluca y Tlanepantla recibirán a un oficial y 49 más, respectivamente.
Medios de información han destacado que el incremento de unidades de seguridad corresponde a los altos índices de violencia y enfrentamientos que han ocurrido, tanto en el Estado de México, como en los estados de Veracruz, Sinaloa y Guanajuato.
Previamente, el 30 de enero, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México, informó sobre la detención de 11 personas vinculadas al crimen organizado. Del informe resaltó el perfil de Lucio ‘N’ y Enrique ‘N’ de Tultitlán, quienes fungían como oficiales de policía.