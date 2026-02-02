La Guardia Nacional despliega 300 elementos en el Estado de México para combatir incremento de violencia

El 2 de enero, la Secretaría de Seguridad del Estado de México reportó que para confrontar el auge de crímenes y eventos de violencia en las municipalidades del Edomex se desplegaron 300 elementos de la Guardia Nacional.

El acto de despliegue corresponde a la estrategia de seguridad de la presidencia de Sheinbaum contra el crimen organizado. El nombre implementado, para esta nueva aproximación de seguridad y vigilancia, es Mando Unificado Oriente.

A través de un comunicado, publicado en la plataforma de X, se detalló que los elementos de la Guardia Nacional estarán estacionados, principalmente, en los municipios de Ecatepec, Tultitlán, Valle de Chalco, Chalco, Ixtapaluca y Tlalnepantla.