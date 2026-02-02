La Guardia Nacional despliega 300 elementos en el Estado de México para combatir incremento de violencia

México
/ 2 febrero 2026
Los 300 elementos serán distribuidos en los respectivos municipios que conforman el Edomex

El 2 de enero, la Secretaría de Seguridad del Estado de México reportó que para confrontar el auge de crímenes y eventos de violencia en las municipalidades del Edomex se desplegaron 300 elementos de la Guardia Nacional.

El acto de despliegue corresponde a la estrategia de seguridad de la presidencia de Sheinbaum contra el crimen organizado. El nombre implementado, para esta nueva aproximación de seguridad y vigilancia, es Mando Unificado Oriente.

A través de un comunicado, publicado en la plataforma de X, se detalló que los elementos de la Guardia Nacional estarán estacionados, principalmente, en los municipios de Ecatepec, Tultitlán, Valle de Chalco, Chalco, Ixtapaluca y Tlalnepantla.

Los 300 uniformados serán repartidos en los diferentes municipios. En el comunicado, se explicó que la distribución, Ecatepec, recibirá a un oficial y 49 elementos; Tultitlán un oficial y 69 agentes; Valle de Chalco contará con 30; Ixtapaluca y Tlanepantla recibirán a un oficial y 49 más, respectivamente.

Medios de información han destacado que el incremento de unidades de seguridad corresponde a los altos índices de violencia y enfrentamientos que han ocurrido, tanto en el Estado de México, como en los estados de Veracruz, Sinaloa y Guanajuato.

Previamente, el 30 de enero, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México, informó sobre la detención de 11 personas vinculadas al crimen organizado. Del informe resaltó el perfil de Lucio ‘N’ y Enrique ‘N’ de Tultitlán, quienes fungían como oficiales de policía.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

