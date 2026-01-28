$!Gaby ‘N’ contactó a su familia mientras permanece escondida tras muerte de motociclista en Iztapalapa

Este contacto representa el dato más reciente dentro de la investigación iniciada tras los hechos ocurridos el 3 de enero de 2026, cuando un motociclista perdió la vida luego de ser impactado por un vehículo que no se detuvo tras el choque, de acuerdo con las indagatorias ministeriales.

Posteriormente, los mismos familiares reconocieron que sí tuvieron contacto con la mujer tras el atropellamiento, lo que permitió a las autoridades ampliar las líneas de investigación y reforzar los operativos de búsqueda tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Según información publicada por Proceso , fuentes policiales confirmaron que Gaby “N” logró comunicarse con familiares para señalar que sigue oculta y evita ser detenida. El mensaje se produjo días después de que sus allegados declararan ante las autoridades que desconocían su paradero.

Las autoridades capitalinas mantienen activa una orden de aprehensión en su contra y continúan con los operativos para su localización.

Fuentes policiales han revelado que Gaby ‘N’, mujer señalada de haber atropellado y arrastrado por varios kilómetros a un motociclista en la alcaldía Iztapalapa hasta causarle la muerte, se comunicó recientemente con integrantes de su familia para informar que permanece escondida.

ASÍ FUE EL ACCIDENTE EN DÓNDE PERDIÓ LA VIDA EL MOTOCICLISTA ROBERTO HERNÁNDEZ

La vida del motociclista Roberto Hernández terminó el pasado 3 de enero, luego de ser arrollado y arrastrado por un automóvil Honda City conducido presuntamente por Gaby “N”, en la alcaldía Iztapalapa, alrededor de las 22:00 horas. Los hechos ocurrieron en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur.

De acuerdo con la investigación, tras el impacto la conductora no se detuvo para atender la emergencia y continuó su marcha. El cuerpo del hombre, de 52 años, fue arrojado posteriormente en el cruce de las calles Francisco Mujica y Félix Palavicini. Tras el percance, la mujer llegó a su domicilio, recogió varias de sus pertenencias y huyó del lugar.

LOCALIZAN AUTO DE GABY ‘N’ ABANDONADO TRAS ATROPELLO DE MOTOCICLISTA

Dos días después del hecho, las autoridades localizaron el Honda City presuntamente involucrado, abandonado en el municipio de Nezahualcóyotl, en la calle Lago Zaima, en la colonia Ciudad Lago. De acuerdo con las indagatorias, el vehículo no contaba con placas, las cuales habrían sido retiradas para dificultar su identificación.

El periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, dio a conocer posteriormente que familiares de la mujer señalaron que Gaby “N” no se encontraba en estado de ebriedad al momento de los hechos, aunque sí la notaron alterada, versión que fue difundida públicamente tras el avance del caso.

REPORTAN QUE FAMILIARES DE GABY ‘N’ ABANDONARON SUS VIVIENDAS TRAS ACCIDENTE

Ante la atención mediática generada por el caso, se informó que algunos familiares de Gaby “N” habrían salido del país o abandonado su domicilio. De acuerdo con el mismo periodista, su hermano David se habría trasladado a Estados Unidos, mientras que su esposo, identificado como Eliot, y su hija Ingrid dejaron su vivienda ante las constantes indagatorias realizadas por las autoridades.

Las investigaciones señalan que la mujer, de 43 años y de profesión enfermera, deberá presentarse ante el Ministerio Público para esclarecer los hechos que la señalan como presunta responsable del homicidio del motociclista, quien también se desempeñaba como repartidor.

TE PUEDE INTERESAR: Lidya Valdivia Juárez es localizada con vida en Edomex; ‘sin datos de un embarazo reciente’: fiscalía

ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA GABY ‘N’ CONTINÚA ACTIVA

La Fiscalía capitalina mantiene vigente la orden de aprehensión contra Gaby “N” y reiteró que esta puede ejecutarse en cualquier parte del país. Como parte de las acciones para localizarla, agentes de la Policía de Investigación realizaron un cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, presuntamente vinculado a familiares de la mujer.

El operativo se llevó a cabo durante la madrugada y contó con autorización judicial. Sin embargo, la persona buscada no fue localizada en el domicilio inspeccionado. Las autoridades confirmaron que el inmueble quedó bajo revisión como parte de la investigación, aunque el resultado fue negativo.

Además de este cateo, se han revisado otros domicilios relacionados con personas cercanas a la acusada, sin que hasta el momento se haya logrado su detención. La Fiscalía informó que los operativos continúan como parte del proceso para dar cumplimiento a la orden judicial vigente.