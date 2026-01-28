Gaby ‘N’ contactó a su familia mientras permanece escondida tras muerte de motociclista en Iztapalapa

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 28 enero 2026
    Gaby ‘N’ contactó a su familia mientras permanece escondida tras muerte de motociclista en Iztapalapa
    Fuentes policiales revelan que Gaby “N” contactó a familiares para informar que permanece oculta, mientras la Fiscalía mantiene activa la orden de aprehensión en su contra

Autoridades capitalinas mantienen operativos de búsqueda para localizar a Gaby “N”, señalada por atropellar y causar la muerte de un motociclista en Iztapalapa.

Fuentes policiales han revelado que Gaby ‘N’, mujer señalada de haber atropellado y arrastrado por varios kilómetros a un motociclista en la alcaldía Iztapalapa hasta causarle la muerte, se comunicó recientemente con integrantes de su familia para informar que permanece escondida.

Las autoridades capitalinas mantienen activa una orden de aprehensión en su contra y continúan con los operativos para su localización.

TE PUEDE INTERESAR: Roberto Hernández, motociclista atropellado en CDMX, iba a recoger a su esposa y nunca llegó

GABY ‘N’ SE COMUNICÓ CON FAMILIARES PARA INFORMARLES QUE SE MANTIENE OCULTA

Según información publicada por Proceso, fuentes policiales confirmaron que Gaby “N” logró comunicarse con familiares para señalar que sigue oculta y evita ser detenida. El mensaje se produjo días después de que sus allegados declararan ante las autoridades que desconocían su paradero.

Posteriormente, los mismos familiares reconocieron que sí tuvieron contacto con la mujer tras el atropellamiento, lo que permitió a las autoridades ampliar las líneas de investigación y reforzar los operativos de búsqueda tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Este contacto representa el dato más reciente dentro de la investigación iniciada tras los hechos ocurridos el 3 de enero de 2026, cuando un motociclista perdió la vida luego de ser impactado por un vehículo que no se detuvo tras el choque, de acuerdo con las indagatorias ministeriales.

$!Gaby ‘N’ contactó a su familia mientras permanece escondida tras muerte de motociclista en Iztapalapa

ASÍ FUE EL ACCIDENTE EN DÓNDE PERDIÓ LA VIDA EL MOTOCICLISTA ROBERTO HERNÁNDEZ

La vida del motociclista Roberto Hernández terminó el pasado 3 de enero, luego de ser arrollado y arrastrado por un automóvil Honda City conducido presuntamente por Gaby “N”, en la alcaldía Iztapalapa, alrededor de las 22:00 horas. Los hechos ocurrieron en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur.

De acuerdo con la investigación, tras el impacto la conductora no se detuvo para atender la emergencia y continuó su marcha. El cuerpo del hombre, de 52 años, fue arrojado posteriormente en el cruce de las calles Francisco Mujica y Félix Palavicini. Tras el percance, la mujer llegó a su domicilio, recogió varias de sus pertenencias y huyó del lugar.

LOCALIZAN AUTO DE GABY ‘N’ ABANDONADO TRAS ATROPELLO DE MOTOCICLISTA

Dos días después del hecho, las autoridades localizaron el Honda City presuntamente involucrado, abandonado en el municipio de Nezahualcóyotl, en la calle Lago Zaima, en la colonia Ciudad Lago. De acuerdo con las indagatorias, el vehículo no contaba con placas, las cuales habrían sido retiradas para dificultar su identificación.

El periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, dio a conocer posteriormente que familiares de la mujer señalaron que Gaby “N” no se encontraba en estado de ebriedad al momento de los hechos, aunque sí la notaron alterada, versión que fue difundida públicamente tras el avance del caso.

REPORTAN QUE FAMILIARES DE GABY ‘N’ ABANDONARON SUS VIVIENDAS TRAS ACCIDENTE

Ante la atención mediática generada por el caso, se informó que algunos familiares de Gaby “N” habrían salido del país o abandonado su domicilio. De acuerdo con el mismo periodista, su hermano David se habría trasladado a Estados Unidos, mientras que su esposo, identificado como Eliot, y su hija Ingrid dejaron su vivienda ante las constantes indagatorias realizadas por las autoridades.

Las investigaciones señalan que la mujer, de 43 años y de profesión enfermera, deberá presentarse ante el Ministerio Público para esclarecer los hechos que la señalan como presunta responsable del homicidio del motociclista, quien también se desempeñaba como repartidor.

TE PUEDE INTERESAR: Lidya Valdivia Juárez es localizada con vida en Edomex; ‘sin datos de un embarazo reciente’: fiscalía

ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA GABY ‘N’ CONTINÚA ACTIVA

La Fiscalía capitalina mantiene vigente la orden de aprehensión contra Gaby “N” y reiteró que esta puede ejecutarse en cualquier parte del país. Como parte de las acciones para localizarla, agentes de la Policía de Investigación realizaron un cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, presuntamente vinculado a familiares de la mujer.

El operativo se llevó a cabo durante la madrugada y contó con autorización judicial. Sin embargo, la persona buscada no fue localizada en el domicilio inspeccionado. Las autoridades confirmaron que el inmueble quedó bajo revisión como parte de la investigación, aunque el resultado fue negativo.

Además de este cateo, se han revisado otros domicilios relacionados con personas cercanas a la acusada, sin que hasta el momento se haya logrado su detención. La Fiscalía informó que los operativos continúan como parte del proceso para dar cumplimiento a la orden judicial vigente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
homicidios
Investigaciones

Localizaciones


Edomex
Iztapalapa

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Waldo - Humanismo MAGA

Humanismo MAGA
true

El poder les hizo perder el olfato político

Aunque también el banco HSBC sea parte del contrato, hasta el momento, el Gobierno capitalino no ha abierto su participación en el esquema.

Dispone BBVA fideicomiso de 4 mmdp para obras del Mundial 2026
Una persona apodada ‘Chuponcito’ fue víctima de un ataque armado en Playa del Carmen. Tras la divulgación de la noticia, fans pensaron que se trataba del comediante.

‘Chuponcito’ reaparece en redes sociales tras rumores de supuesta muerte en Playa del Carmen
Actuar a tiempo es la clave para no afectar un apoyo que ya tienes asegurado.

¿No recogiste tu Tarjeta Bienestar? Esto es lo que debes hacer
Glader Margarita aún conserva un regalo que le dió Lamberto Quintero antes de morir.

Ella es la novia de Lamberto Quintero... ¿cuál fue el regaló que le dio antes de morir asesinado un 28 de enero? (video)
Celebridad. La estrella del K-pop se suma a la lista de celebridades que han encabezado las campañas de Kim Kardashian.

Lisa de BLACKPINK se convierte en la nueva imagen de Nike SKIMS de Kim Kardashian
El exparador en corto defendió la franela de Saltillo durante 15 temporadas en la Liga Mexicana de Beisbol.

Saraperos despide a Lupe Chávez: ‘Su legado permanecerá por siempre en nuestra historia’