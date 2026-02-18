La inversión productiva de la CFE cae 24% en 2025

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 18 febrero 2026
    La inversión productiva de la CFE cae 24% en 2025
    De acuerdo con expertos es un rezago en inversión productiva pues se planearon menos proyectos de generación, transmisión y distribución de electricidad el sexenio pasado. EL UNIVERSAL

La reducción de proyectos de generación y distribución en el sexenio pasado pone en riesgo a la empresa, opinan

La inversión física de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó una reducción de 24% real anual en 2025, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Los recursos ejercidos por la empresa que dirige Emilia Esther Calleja se ubicaron en 46 mil 643 millones de pesos el año pasado.

TE PUEDE INTERESAR: Señalan que los moches que obtuvo Sady Loaiza al amparo de Marx Arriaga en la SEP beneficiaron a su pareja

De acuerdo con expertos es un rezago en inversión productiva pues se planearon menos proyectos de generación, transmisión y distribución de electricidad el sexenio pasado.

“Venimos de un sexenio con inversión física históricamente baja en el sector eléctrico, particularmente en transmisión y mantenimiento mayor”, mencionó Carlos Flores, analista independiente del sector.

“Aunque la administración de Claudia Sheinbaum ha intentado corregir el marco normativo, la implementación ha sido lenta, con un año y medio en ajustes regulatorios que no terminan de finalizar e implementarse, y el horizonte político es corto para revertir el rezago”.

Además, agregó que el rezago de proyectos no sólo se ve reflejado en la menor inversión del año pasado, sino que deja vulnerable a la empresa estatal ante las olas de calor y el incremento de demanda, factores que pueden provocar apagones e inhibir inversiones industriales por falta de capacidad de trans- misión y generación.

“El riesgo es claro: si la expansión de capacidad y red no acompaña el crecimiento de la demanda, pueden incrementarse los eventos de interrupción, elevarse costos marginales de generación, por mayor uso de plantas ineficientes, e inhibir nuevas inversiones industriales”, destacó Flores.

De hecho, el monto invertido en 2025 es también el menor registrado para un inicio de sexenio desde que hay registro, a partir de 1990, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda.

Y es que sobre todo en 2023 y 2024 se observaron dos fenómenos a partir de la problemática del estancamiento de inversión y en generación y transmisión de la energía eléctrica.

En primer lugar, se generaron los apagones reportados en los meses más calurosos (de mayo a agosto) debido al aumento de temperatura y el uso de aires acondicionados y ventiladores. Esto generó que la demanda de energía fuera superior a la generación, y que la CFE tuviera que recurrir a cortes programados.

Luego, debido a la misma situación, en la que no había generación extraordinaria, algunas plantas tuvieron que dejar de operar por falta de electricidad, y las nuevas inversiones también han apuntado a la necesidad de dotar de una mayor confiabilidad al sistema.

Dando cuenta de esa problemática, los expertos mencionan que la CFE ha lanzado programas de inversión y proyectos mixtos con el sector privado, pero se van a concretar a partir de 2027.

“Las convocatorias de proyectos prioritarios, las de alianzas con el sector privado para proyectos de generación que van a incrementar la oferta de energía, podrían evitar que suban los costos, pero eso no es problema. El problema de los apagones es por falta de inversión y de infraestructura necesaria en transmisión y distribución”, explicó Víctor Ramírez, socio de la consultora P21Energía.

La CFE enfrenta retos operativos y financieros. Un ejemplo de esto ha sido el incremento en sus saldos de deuda financiera y de deuda con proveedores, los cuales llegaron a máximos históricos al cierre de septiembre de 2025.

La empresa dijo a esta casa editorial que al cierre de 2025 los saldos iban a disminuir. Esas cifras se reportarán al cierre de este mes.

Sin embargo, para los expertos la situación de la CFE difiere de la perspectiva del gobierno federal.

Ramírez dijo que, si bien la empresa reportó ganancias por 55 mil millones de pesos en los primeros nueve meses de 2005, estas se sustentaron en efectos cambiarios y no por beneficios operativos.

“La CFE sigue recibiendo un presupuesto en subsidios para sus propias funciones. La empresa tiene una herencia bastante complicada; por ejemplo, compromisos de pagos, las fibras. Otro caso que a mí me parece escandaloso es que se estén pagando 50 millones de dólares mensuales por el caso de Puerta al Sureste, un producto que todavía no se usa a plenitud por un asunto de mala operación”, apuntó Ramírez.

“Todavía intentan resolver al mismo tiempo que mantener una parte ideológica. Veremos cuál es el resultado, pero sí hay una herencia fuerte que genera muchísimos males a la empresa”, agregó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


inversiones

Organizaciones


CFE

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
En otras entidades como el Estado de México, el uso de cubrebocas ha sido considerado como obligatorio ante mayores índices de contagios.

Coahuila: Ante sarampión, siguen clases con cubrebocas en escuelas con casos confirmados o sospechosos
Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z-40, es señalado en Estados Unidos por participar y encabezar las masacres de Allende y Piedras Negras.

Coahuila se mantiene abierto para colaborar con EU en caso del Z-40: Manolo Jiménez
El Partido Verde y el PT podrían ser quienes frenen la reforma electoral al no estar de acuerdo en todos los puntos que se consideran.

Van en reforma electoral por pluris y recorte al presupuesto; anticipan que se ‘tambalea’
Vinícius Júnior marcó el único gol del triunfo del Real Madrid ante el Benfica en Lisboa.

Triunfo del Real Madrid ante Benfica queda marcado por activación de protocolo antirracismo
En la era del streaming, las historias que arriesgan, innovan, conectan y trascienden culturas.

Ranking Netflix 2025: las 10 series más vistas a nivel global
Elementos de diferentes instituciones de seguridad recibieron en Nuevo León una capacitación especializada, impartida por el Critical Protective Analysis Group (CPAG) del Servicio Secreto de los Estados Unidos.

Servicio Secreto de EU da curso a instituciones de seguridad en Nuevo León de frente al Mundial
Caso de abuso: Guillermo Baeza señalado por presunto abuso de brasileña en San Luis Potosi.

Hijo de directivo de Bafar es acusado de violación en SLP; caso genera polémica por vínculos con poder político
La Secretaría de Salud (SSa) federal informó sobre el hallazgo de suministros y medicamentos caducados en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”.

Secretaría de Salud detecta medicamentos caducados en Hospital Infantil de la CDMX