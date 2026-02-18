Señalan que los moches que obtuvo Sady Loaiza al amparo de Marx Arriaga en la SEP beneficiaron a su pareja

México
/ 18 febrero 2026
    Señalan que los moches que obtuvo Sady Loaiza al amparo de Marx Arriaga en la SEP beneficiaron a su pareja
    El exfuncionario Marx Arriaga abandonó las instalaciones de la SEP tras 100 horas atrincherado en su oficina. EL UNIVERSAL

Afirman que una compañera observó que los depósitos se realizaron a una cuenta de Darwin Enrique Camacaro Gutiérrez, pareja sentimental de Sady Loaiza

Las ganancias de los negocios que hizo el venezolano Sady Arturo Loaiza Escalona al amparo del exdirector General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) fueron a parar a los bolsillos de su pareja sentimental Darwin Enrique Camacaro Gutiérrez, señalan extrabajadores de esa área.

En una solicitud de intervención que se presentó en la oficina de la Jefa de la Oficina de la Subsecretaría de Educación Básica, Estefanía Chávez Huerta, se relata que en esa dirección general había aviadores que habían ingresado a Materiales Educativos gracias a la intervención de Loaiza Escalona, y se mencionaron los nombres de Karla Marlene Cornejo Mellado y de Daniel Hernández.

“Una compañera observó que los depósitos se realizaron a una cuenta de Darwin Enrique Camacaro Gutiérrez, pareja sentimental de Sady Loaiza. Ante esta situación se me ha visto como cómplice de las acciones de Sady Arturo Loaiza Escalona y no fue así, siempre actué con el conocimiento de la Dirección General de estos procedimientos y los aprobaba”, señala el documento.

Relata que la práctica de los moches “se dio en un ambiente en el que no se permitía cuestionar ninguna de sus indicaciones, pues tenía reacciones marcadamente violentas, de acoso y coerción, de las que hay folios de investigación, por ejemplo, el 68198/2025”.

Quien envió esa solicitud para que la Dirección de Materiales Educativos fuera investigada fue Omar Guadarrama, quien en ese entonces laboraba en la Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos, y a quien se acusaba de participar en los moches, por lo que se buscaba despedirlo.

En ese escrito solicitó “orientación para protegerme, pues es injusto que se me vea como cómplice de las acciones de Sady Arturo Loaiza Escalona y que por tal motivo se solicite mi renuncia.

“Aportar información para la investigación que, según tengo conocimiento, está realizando el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública, en torno a ésta y otras acciones de Sady Arturo Loaiza Escalona, y solicito de su apoyo para que no se tomen represalias de ninguna índole en torno a lo que yo expongo en este escrito que afecten mi dignidad e integridad como profesional y como persona”, señaló.

El 23 de septiembre de 2025 Guadarrama presentó otro escrito ante la Subsecretaría de Educación Básica, a cargo de Angélica Noemí Juárez Pérez, en el que señala que la instrucción de Loaiza Escalona de pedir dinero era para la presunta adquisición de dictámenes de braille y la adquisición de los permisos para el sitio web antiplagio.

Pero contó que a esta lista después se le sumaron visitas a escuelas multigrado para el diseño de los nuevos materiales de esa modalidad.

“En reunión del 26 de marzo de 2025 se dialogó sobre las visitas a algunas regiones; entre otras cosas, se discutió a qué regiones iríamos, sosteniéndose en todo momento la idea de que el dinero para tal actividad se obtendría de los salarios de enero y febrero de las personas que no habían trabajado en dichos meses”, señaló.

Dijo que “Loaiza Escalona sostuvo que el hecho de solicitar el salario de enero y febrero a los colaboradores que no habían trabajado durante esos meses eran acciones conocidas y aprobadas por Marx Arriaga”.

