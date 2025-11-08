La Marina de México y Francia contra el crimen organizado transnacional

Durante la visita de oficiales franceses a la capital mexicana, autoridades pactan alianza contra el narcotráfico

El 8 de noviembre se reportó que los gobiernos de México y de Francia firmaron un acuerdo de combate contra el crimen organizado transnacional.

Para el acuerdo, estuvo presente el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, y el Ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial, Energética y Digital de la República Francesa, Jean Noël Barrot.

Desde su cuenta oficial, la Secretaría de Marina (Semar) informó la alianza tiene ‘el propósito de fortalecer la cooperación bilateral en la prevención y combate a las amenazas que representan las organizaciones delictivas transnacionales’.

La Carta de Intención, como es referida por las autoridades, entabla la realización de estrategias conjuntas para detener el flujo del narcotráfico, al igual que prevenir la fabricación ilegal de narcóticos.

Se informó que la alianza tiene como objetivo el intercambio de inteligencia a través de las aduanas marítimas, en coordinación con la Marina, para identificar cargamentos y transportes transnacionales pertenecientes al crimen organizado.

Por igual, la alianza contemplará el adiestramiento mutuo de los elementos de seguridad, con el uso de programas, seminarios, talleres y conferencias, para optimizar las fortalezas de ambos países.

