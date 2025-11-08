La Marina de México y Francia contra el crimen organizado transnacional

El 8 de noviembre se reportó que los gobiernos de México y de Francia firmaron un acuerdo de combate contra el crimen organizado transnacional.

Para el acuerdo, estuvo presente el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, y el Ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial, Energética y Digital de la República Francesa, Jean Noël Barrot.

TE PUEDE INTERESAR: Macron llega a México para reunirse con Sheinbaum; solicitarán devolución del Códice Azcatitlán

Desde su cuenta oficial, la Secretaría de Marina (Semar) informó la alianza tiene ‘el propósito de fortalecer la cooperación bilateral en la prevención y combate a las amenazas que representan las organizaciones delictivas transnacionales’.