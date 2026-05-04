‘No tendría nada de malo que me reuniera con AMLO’: Sheinbaum

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    ‘No tendría nada de malo que me reuniera con AMLO’: Sheinbaum
    Sheinbaum descarta encuentro con AMLO, responde a críticas por su gira en Palenque y abre análisis sobre elección judicial en 2028.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó haberse reunido con Andrés Manuel López Obrador en Palenque y calificó como misóginas las especulaciones en torno a su visita

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, salió al paso de las versiones que apuntaban a una supuesta reunión con el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su reciente visita a Palenque.

El desplazamiento generó diversas interpretaciones en medios de comunicación, donde se planteó la hipótesis de un encuentro privado para abordar temas sensibles, como el caso de Rubén Rocha Moya o la presencia de agencias internacionales en México.

Sin embargo, la mandataria fue clara al desmentir dichas versiones. “No tendría nada de malo que me reuniera con el presidente López Obrador, pero no me reuní con él”, afirmó, al tiempo que restó peso a las especulaciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-revela-que-guardia-nacional-protege-a-rocha-moya-tras-pedir-licencia-como-gobernador-como-a-cualquier-otro-FD20457772

SEÑALAMIENTOS Y RESPUESTA SOBRE MISOGINIA

Más allá de negar el encuentro, Sheinbaum cuestionó el trasfondo de las versiones difundidas. A su juicio, este tipo de narrativas reflejan una visión que minimiza la capacidad de decisión de una mujer en el poder.

“Tiene mucho rasgo de misoginia, la verdad, o sea, como si la presidenta no pudiera tomar decisiones del futuro del país”, expresó, en una declaración que colocó el debate en un terreno más amplio que el estrictamente político.

La presidenta también ironizó sobre los rumores, señalando que algunas versiones incluso hablaban de reuniones extraordinarias. “Me dio mucha risa porque dijeron que hasta hubo un cónclave de morenistas”, comentó.

· Rechazo a versiones mediáticas· Señalamiento de sesgos de género· Defensa de la autonomía presidencial

ELECCIÓN JUDICIAL BAJO ANÁLISIS

En paralelo, la agenda política también se centra en posibles cambios al calendario electoral del Poder Judicial. La consejera jurídica, Luisa María Alcalde, confirmó que se analiza la posibilidad de modificar la fecha prevista.

Actualmente, la elección judicial está programada para 2027, pero se evalúa si conviene aplazarla hasta 2028. “Vamos a analizar y emitiremos una opinión a la presidenta si vale la pena pensar en una reforma”, explicó.

El análisis forma parte de las primeras tareas encomendadas dentro de la nueva etapa del gobierno. Según Alcalde, la prioridad es revisar la viabilidad del proceso y sus implicaciones en términos institucionales.

“Ese es el tema que estamos atendiendo de manera prioritaria”, añadió, al dejar abierta la posibilidad de un ajuste que implicaría cambios en el calendario político nacional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/luisa-maria-alcalde-explica-la-solicitud-formal-de-extradicion-contra-rocha-moya-eu-no-acredito-urgencia-ND20455329

DATOS CURIOSOS SOBRE EL CONTEXTO POLÍTICO

· Palenque, en Chiapas, ha sido un punto simbólico en la vida política de López Obrador, donde mantiene una residencia

· La elección del Poder Judicial en México es un proceso inédito que ha generado debate sobre su impacto en la democracia

· El término “cónclave”, utilizado en tono irónico, proviene del ámbito religioso y se refiere a reuniones privadas para tomar decisiones clave

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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