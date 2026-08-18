Gobierno de Sheinbaum afirma que el número de cirugías hechas en instituciones públicas aumentó 30% en cuatro años

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México
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    Gobierno de Sheinbaum afirma que el número de cirugías hechas en instituciones públicas aumentó 30% en cuatro años
    Las autoridades federales sostienen que el incremento conjunto de consultas generales, atención especializada y cirugías refleja una expansión de la capacidad del sistema público de salud y una mayor disponibilidad de infraestructura y personal médico. CAPTURA DE PANTALLA

La cifra representa un crecimiento de aproximadamente 30% frente al mismo periodo de 2022, cuando se contabilizaron 1 millón 450 mil procedimientos

El sistema público de salud registró un incremento importante en la atención médica durante 2026, con aumentos tanto en consultas como en procedimientos quirúrgicos, de acuerdo con cifras presentadas por autoridades federales.

Entre enero y julio de este año se realizaron 1 millón 887 mil cirugías en el IMSS, ISSSTE y los servicios estatales integrados al IMSS-Bienestar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobierno-de-sheinbaum-inyecta-11-mas-de-apoyos-al-tren-maya-AJ22902525

El avance también se refleja en la comparación anual. En los primeros siete meses de 2025 se habían efectuado 1 millón 659 mil cirugías, por lo que en 2026 se sumaron más de 200 mil procedimientos adicionales.

Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, señaló durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, que el comportamiento refleja una mayor capacidad del sistema para atender intervenciones programadas, además de las realizadas por situaciones de urgencia.

El funcionario relacionó el crecimiento con la ampliación de la infraestructura hospitalaria y el aumento en la disponibilidad de personal médico especializado. Entre los factores mencionados se encuentran la construcción y operación de hospitales, una mayor cantidad de camas y quirófanos, así como la incorporación de especialistas.

AUMENTAN LAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD

La atención especializada también presentó un crecimiento significativo. De acuerdo con las cifras oficiales, entre enero y julio de 2022 se otorgaron 19.7 millones de consultas de especialidad en las instituciones consideradas.

Para el mismo periodo de 2026, el número ascendió a 31.7 millones, lo que representa un incremento cercano al 60% y alrededor de 12 millones de consultas adicionales.

Respecto a 2025, cuando se registraron 27.3 millones de consultas, el aumento fue de aproximadamente 4.5 millones en un año.

Clark atribuyó parte de este comportamiento a la contratación y formación de un mayor número de médicos especialistas.

En el primer nivel de atención también se alcanzó un máximo histórico para el periodo analizado. Durante los primeros siete meses de 2026 se otorgaron 101 millones 233 mil 444 consultas generales, frente a los 78.9 millones registradas en 2022.

Esto representa un aumento de 28% en cuatro años. Además, entre 2025 y 2026 el número pasó de alrededor de 95 millones a más de 101 millones de consultas.

ISSTE PLANTEA CRECIMIENTO DE 10%

El ISSSTE también reportó avances en sus indicadores de atención. Su director general, Martí Batres Guadarrama, informó que el instituto estableció como objetivo para 2026 incrementar 10% el número de consultas y cirugías.

La meta anual contempla alcanzar 26.7 millones de consultas y 344 mil 366 cirugías.

Hasta julio, el instituto había realizado 15.2 millones de consultas, equivalente a 59% de la meta, mientras que las cirugías sumaban aproximadamente 200 mil, con un avance de 60%.

Batres sostuvo que el aumento en la capacidad de atención permitirá disminuir los tiempos de espera para pacientes y derechohabientes.

IMSS REPORTA MAYOR ACTIVIDAD HOSPITALARIA

Por su parte, el IMSS informó un crecimiento en distintos servicios médicos entre 2024 y 2026.

Zoé Robledo Aburto, director general del instituto, señaló que las cirugías aumentaron 36%, al pasar de 841 mil 478 en 2024 a 1 millón 140 mil 373 en 2026.

La atención quirúrgica se realiza en mil 122 quirófanos distribuidos en 366 hospitales.

Las consultas de especialidad también registraron un incremento. Según el IMSS, pasaron de 14 millones 383 mil 34 en 2024 a 19 millones 735 mil 995 en 2026, un crecimiento de 37%.

En medicina familiar, el número de consultas aumentó 12%, al pasar de 58 millones 13 mil 129 a 64 millones 991 mil 126 durante el mismo periodo.

Robledo atribuyó estos resultados a la contratación de especialistas y a la ampliación de horarios de atención, incluyendo turnos nocturnos y durante los fines de semana.

SHEINBAUM DESTACA AVANCES DEL IMSS-BIENESTAR

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó por separado el comportamiento de los servicios médicos en las entidades incorporadas al IMSS-Bienestar.

Según la mandataria, en esos estados las consultas generales aumentaron 50% respecto de 2023, mientras que las consultas de especialidad crecieron 90%.

Sheinbaum contrastó estos resultados con las ocho entidades que todavía no cuentan con convenio con el IMSS-Bienestar, donde, aseguró, el crecimiento de las consultas generales ha sido prácticamente nulo y el de especialidad ronda 20%.

La presidenta atribuyó parte del aumento a la incorporación de médicos y especialistas, así como a la apertura de nuevas unidades médicas y hospitales.

De acuerdo con lo informado, actualmente operan 32 nuevos hospitales, mientras que la expectativa es alcanzar al menos 39 unidades hospitalarias nuevas al cierre de 2026.

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Claudia Sheinbaum

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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