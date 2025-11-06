Lanza Claudia Sheinbaum centro público de Inteligencia Artificial

México
/ 6 noviembre 2025
    Lanza Claudia Sheinbaum centro público de Inteligencia Artificial
    Sheinbaum puso ejemplos como Olinia, primer vehículo eléctrico mexicano y la industria de chips para varios estados. FOTO: CUARTOSCURO

La Presidenta de la República consideró que México es un País de innovación, pese a retos en el desarrollo de tecnología propia

Al anunciar el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, la Presidenta Claudia Sheinbaum admitió que aunque México es un país de innovación, no logra tecnología propia.

“Siempre he pensado que México es un País de innovación, que en realidad lo que no hemos podido agrupar es la posibilidad de que la innovación que se da aquí (en el Instituto Tecnológico de Tláhuac); en el Politécnico, en la UNAM logre constituirse en tecnología propia; logre desarrollos tecnológicos, digitales, de innovación y esa es una de las acciones que queremos lograr durante este sexenio”, indicó la Mandataria en la presentación de este centro en el Instituto Tecnológico de Tláhuac.

TE PUEDE INTERESAR: Se reunirán México y EU para resolver disputa aérea

Anunció que la creación de Olinia, vehículo eléctrico mexicano, va muy avanzado.

“Nos pusimos como meta que para el Mundial del próximo año vamos a llegar en Olinia para poder mostrarlo al mundo.

“Pero la idea es que no se quede ahí, sino que realmente se convierta en un vehículo para México y que podamos desarrollarlo”, explicó.

La Mandataria dijo que además el taller de semiconductores que ya tiene su sede en Puebla, en Sonora y en Jalisco está desarrollando semiconductores especiales para distintos equipos que se requieren para los hospitales mexicanos y aviones no tripulados.

“El día de hoy que llegué aquí a uno de sus salones y que me enseñaron un pequeño desarrollo para recoger basura de manera automática en los canales de Tláhuac, les puse un reto a los estudiantes.

“Ya les dije que les voy a dar recursos para que lo desarrollen. Que sea un vehículo que vaya por los canales, porque sirve para limpiar presas, para limpiar canales. Que sea un vehículo con energía solar, que tenga una banda que vaya recolectando la basura y que la pueda ubicar no solamente en un bote o un recipiente que tenga dentro del vehículo, sino que lo pueda llevar fuera de los canales”, indicó.

TENDRÁN DOBLE CERTIFICACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Sheinbaum presumió a la primera generación de estudiantes de cursos de Inteligencia Artificial, que tendrán doble certificación, la educativa y la empresarial.

Desde el Tecnológico de Tláhuac, la Mandataria destacó que la primera generación está conformada por 10 mil estudiantes de modalidad presencial, pero que su alcance se verá potenciado a través de la plataforma Saberes MX.

“Estos cursos, del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, en principio van a ser para 10, 000 estudiantes. Va a haber un esquema de inscripción, donde se pueda tener un propedéutico y puedan llevarlo de manera presencial en los distintos campus del Tec NM”, expuso.

Explicó que, a través de la nueva plataforma gubernamental, los estudiantes tendrán acceso al curso y, al terminarlo, obtendrán la certificación por el Tecnológico Nacional de México.

“Vamos a ir desarrollando para que pueda haber esta oportunidad de acceder a empleos diversos, que es hoy algo que está ocurriendo en el mundo y que México, por supuesto, no se quiere quedar atrás”, sostuvo.

Temas


Ia
Tecnología

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

Militares localizaron un laboratorio de metanfetaminas en El Melado, Culiacán, durante la “Operación Frontera Norte”

Ejército Mexicano asegura laboratorio de drogas sintéticas valuado en más de 400 mdp en Culiacán
Uriel “R”, señalado por intento de agresión contra Claudia Sheinbaum, fue detenido y llevado al Reclusorio Norte. La mandataria confirmó que presentó una denuncia y pidió no normalizar la violencia hacia las mujeres.

Presunto agresor de Claudia Sheinbaum ya está en el Reclusorio Norte; hay denuncia en su contra
Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar... estos apellidos cobran HOY el pago de 6 mil 200 pesos según el calendario
Regalo. West anunció que dará un show único en CDMX en Monumental Plaza de Toros .

¿Y no lo va a cancelar? Anuncia Kanye West concierto en CDMX para enero de 2026