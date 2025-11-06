Se reunirán México y EU para resolver disputa aérea

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que la próxima semana se llevará a cabo una reunión entre autoridades de México y de Estados Unidos para buscar una solución a las restricciones que afectan las operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum dijo que se busca solucionar la cancelación y restricción de vuelos hacia Estados Unidos.

“Va a haber reunión la próxima semana con Estados Unidos y esperemos que ahí se llegue a un acuerdo”, dijo la mandataria en conferencia de prensa, sin precisar ni el día ni el lugar del encuentro.

La semana pasada, el Departamento de Transporte de Estados Unidos canceló 13 rutas que operaban o empezarían a operar desde al AIFA a destinos estadounidenses y también impuso restricciones operativas a vuelos de carga, pues acusan que México violó los términos del acuerdo bilateral de transporte aéreo, lo que niegan autoridades mexicanas.

“Va a haber una reunión la próxima semana y esperemos que ahí se entienda cuál es la problemática de fondo y se puedan llegar a acuerdos”.

Autoridades de México buscan evitar un impacto mayor en el sector aéreo y sostener la operatividad del AIFA, que busca ganar terreno en tráfico internacional y comercial.

PREVÉN IMPACTO MENOR POR CIERRE EN EU

Por otro lado, ante el reciente anuncio sobre una reducción de 10 por ciento en el tráfico aéreo civil a partir de este viernes en Estados Unidos -derivado del cierre de gobierno en ese país-, Sheinbaum dijo que se revisará el impacto que podría tener para México.

“Le pedí hoy en la mañana al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que nos pudiera hacer una revisión. Todavía no me manda la tarjeta, pero con gusto lo informamos”, apuntó.