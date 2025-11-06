Se reunirán México y EU para resolver disputa aérea

México
/ 6 noviembre 2025
    Se reunirán México y EU para resolver disputa aérea
    El Gobierno de EU anunció la semana pasada la cancelación de 13 rutas aéreas desde México. FOTO: CUARTOSCURO

La presidenta Sheinbaum adelantó que se busca llegar a un acuerdo sobre las restricciones que puso EU a vuelos de México a Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que la próxima semana se llevará a cabo una reunión entre autoridades de México y de Estados Unidos para buscar una solución a las restricciones que afectan las operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum dijo que se busca solucionar la cancelación y restricción de vuelos hacia Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Comité de la ONU acusa ‘impunidad casi absoluta’ en desapariciones forzadas en México

“Va a haber reunión la próxima semana con Estados Unidos y esperemos que ahí se llegue a un acuerdo”, dijo la mandataria en conferencia de prensa, sin precisar ni el día ni el lugar del encuentro.

La semana pasada, el Departamento de Transporte de Estados Unidos canceló 13 rutas que operaban o empezarían a operar desde al AIFA a destinos estadounidenses y también impuso restricciones operativas a vuelos de carga, pues acusan que México violó los términos del acuerdo bilateral de transporte aéreo, lo que niegan autoridades mexicanas.

“Va a haber una reunión la próxima semana y esperemos que ahí se entienda cuál es la problemática de fondo y se puedan llegar a acuerdos”.

Autoridades de México buscan evitar un impacto mayor en el sector aéreo y sostener la operatividad del AIFA, que busca ganar terreno en tráfico internacional y comercial.

PREVÉN IMPACTO MENOR POR CIERRE EN EU

Por otro lado, ante el reciente anuncio sobre una reducción de 10 por ciento en el tráfico aéreo civil a partir de este viernes en Estados Unidos -derivado del cierre de gobierno en ese país-, Sheinbaum dijo que se revisará el impacto que podría tener para México.

“Le pedí hoy en la mañana al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que nos pudiera hacer una revisión. Todavía no me manda la tarjeta, pero con gusto lo informamos”, apuntó.

Temas


Movilidad
Relaciones Exteriores

Personajes


Claudia Sheinbaum

true

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

La disculpa se realizó frente a medios de comunicación y previo al cierre del procedimiento penal.

Trabajador del PJF pide disculpa por amenazar a reportero con ‘tablearlo’ en Saltillo; concluye proceso penal
El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

Militares localizaron un laboratorio de metanfetaminas en El Melado, Culiacán, durante la “Operación Frontera Norte”

Ejército Mexicano asegura laboratorio de drogas sintéticas valuado en más de 400 mdp en Culiacán
Uriel “R”, señalado por intento de agresión contra Claudia Sheinbaum, fue detenido y llevado al Reclusorio Norte. La mandataria confirmó que presentó una denuncia y pidió no normalizar la violencia hacia las mujeres.

Presunto agresor de Claudia Sheinbaum ya está en el Reclusorio Norte; hay denuncia en su contra
Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar... estos apellidos cobran HOY el pago de 6 mil 200 pesos según el calendario