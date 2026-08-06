Definirá Morena en plenaria el relevo de Laura Itzel Castillo en la presidencia del Senado

CDMX.- La bancada morenista en el Senado definirá durante su siguiente reunión plenaria quién sucederá a Laura Itzel Castillo en la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Alta.

La legisladora dejará el cargo a finales de este mes, para asumir la titularidad de la Secretaría de las Mujeres, en relevo de Citlalli Hernández, quien asumió la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, y por encargo de la presidenta Claudia Sheinbaum.