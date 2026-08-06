Definirá Morena en plenaria el relevo de Laura Itzel Castillo en la presidencia del Senado

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    Definirá Morena en plenaria el relevo de Laura Itzel Castillo en la presidencia del Senado
    ”Sí, en la plenaria vamos a participar y a votar por el nuevo o la nueva presidenta”, aseguró al ser cuestionada sobre el tema. Cuartoscuro

Castillo Juárez dejará el cargo a finales de este mes, para asumir la titularidad de la Secretaría de las Mujeres

CDMX.- La bancada morenista en el Senado definirá durante su siguiente reunión plenaria quién sucederá a Laura Itzel Castillo en la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Alta.

La legisladora dejará el cargo a finales de este mes, para asumir la titularidad de la Secretaría de las Mujeres, en relevo de Citlalli Hernández, quien asumió la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, y por encargo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/advierte-el-ine-deficit-de-1553-mdp-rumbo-a-eleccion-de-2027-CO22683045

“Sí, en la plenaria vamos a participar y a votar por el nuevo o la nueva presidenta”, aseguró al ser cuestionada sobre el tema.

SE PERFILA TERNA

Para relevar a Castillo en la Mesa Directiva se perfiló una terna integrada por los senadores morenistas Higinio Martínez, del Estado de México; Óscar Cantón Zetina, de Tabasco, y Manuel Huerta, de Veracruz.

La plenaria de Morena aún no tiene fecha definida; sin embargo, fuentes legislativas informaron al diario “Reforma” que se llevará a cabo durante la última semana de agosto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asegura-la-presidenta-del-senado-que-la-fgr-no-fabrica-culpables-BO22681761
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