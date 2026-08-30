Laura Itzel Castillo, Presidenta del Senado, informa el envío de la iniciativa de nacionalidad única a la Cámara de Diputados

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    Laura Itzel Castillo, Presidenta del Senado, informa el envío de la iniciativa de nacionalidad única a la Cámara de Diputados
    Laura Itzel Castillo Juárez, Presidenta del Senado de la República X

La iniciativa de nacionalidad única para puestos de poder como presidencia o gubernaturas ya fue enviada a la Cámara de Diputados para su dictamen

La Presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó a través de su cuenta de X que el Ejecutivo Federal envío la iniciativa para reformar la Constitución y establecer la nacionalidad única para quienes aspiren a Presidencia o gubernaturas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/presenta-gobierno-de-sheinbaum-iniciativa-para-que-renuncien-a-doble-nacionalidad-como-candidatos-a-gobernadores-y-presidentes-MI23094181

Hace algunos días, la presidente Claudia Sheinbaum informó sobre la iniciativa de nacionalidad única en puestos de presidencia o gubernatura. El día de hoy, la presidenta del Senado, informó que se recibió del Ejecutivo Federal dicha iniciativa, por lo que ha sido remitida a la Cámara de Diputados para su dictamen.

La propuesta busca evitar posibles conflictos de intereses con naciones extranjeras, además de garantizar que quienes ejerzan la titularidad de estos puestos, no tenga doble nacionalidad y por lo tanto, un posible conflicto de interés.

”Quiero comunicar que el día de hoy recibimos del Ejecutivo Federal la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Nacionalidad Única para el Ejercicio de la Titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales”, declaró en su cuenta de X.

https://vanguardia.com.mx/deportes/cristhian-pacheco-conquista-el-maraton-cdmx-2026-alemtsehay-asefa-reina-en-la-femenil-OF23152059
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Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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