Laura Itzel Castillo, Presidenta del Senado, informa el envío de la iniciativa de nacionalidad única a la Cámara de Diputados

La Presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó a través de su cuenta de X que el Ejecutivo Federal envío la iniciativa para reformar la Constitución y establecer la nacionalidad única para quienes aspiren a Presidencia o gubernaturas.

Hace algunos días, la presidente Claudia Sheinbaum informó sobre la iniciativa de nacionalidad única en puestos de presidencia o gubernatura. El día de hoy, la presidenta del Senado, informó que se recibió del Ejecutivo Federal dicha iniciativa, por lo que ha sido remitida a la Cámara de Diputados para su dictamen.

La propuesta busca evitar posibles conflictos de intereses con naciones extranjeras, además de garantizar que quienes ejerzan la titularidad de estos puestos, no tenga doble nacionalidad y por lo tanto, un posible conflicto de interés.

”Quiero comunicar que el día de hoy recibimos del Ejecutivo Federal la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Nacionalidad Única para el Ejercicio de la Titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales”, declaró en su cuenta de X.